18:36

18 uur 36. Burgemeester Liverpool: "Beëindig de competitie meteen, met Liverpool als kampioen". De burgemeester van Liverpool Joe Anderson noemt de plannen om de Premier League dit seizoen nog te hervatten "belachelijk". "De wedstrijden mogen dan al achter gesloten deuren gespeeld worden, sowieso zal er veel volk op straat komen", waarschuwt Joe Anderson. Toen de Engelse competitie op 13 maart wegens de coronapandemie stopgezet werd, stond Liverpool op een zucht van een eerste landstitel in dertig jaar. "Je denkt toch niet dat de mensen dat niet gaan vieren? Het is voor onze politie al moeilijk genoeg om de mensen uit de parken te houden als het mooi weer is. Bij zo'n historische gebeurtenis gaan ze zich dan zeker niet aan social distancing houden. Het beste is om de competitie onmiddellijk te beëindigen. Met Liverpool als kampioen, uiteraard." Vrijdag komt de Premier League samen om "Project Restart" te bespreken. Het plan is om op 8 juni weer te gaan voetballen, mogelijk op enkele neutrale locaties. .