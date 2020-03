Gevolgen corona in de sport: PSV en Willem II mogen dit weekend niet spelen

17:11 17 uur 11. Als de mensen niet naar de matchen kunnen komen kijken, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Pep Guardiola. Als de mensen niet naar de matchen kunnen komen kijken, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Pep Guardiola

17:07 17 uur 07. Guardiola: "Zonder fans heeft voetbal geen enkele zin". Pep Guardiola, de trainer van Manchester City, pleit er voor om zoveel mogelijk duels uit te stellen als het coronavirus in Engeland daarom vraagt. "En dat is een kwestie van tijd, gezien de maatregelen die inmiddels zijn getroffen in andere Europese competities. Het gaat er dus ook in de Premier League van komen. Maar we moeten onszelf daarbij wel af te vragen of voetballen in een leeg stadion de bedoeling is. Als de mensen niet naar de wedstrijden kunnen komen, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Ik wil zonder publiek echt niet spelen in de Champions League, de Premier League of andere bekertoernooien. Wij spelen voetbal voor de fans. Ik kan dan alleen maar hopen dat het spelen achter gesloten deuren beperkt blijft tot één of twee competitieronden.".

16:41 16 uur 41. Geen matchen in Noord-Brabant. Alle voetbalwedstrijden die komend weekend in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zouden worden gespeeld in de Eredivisie en de Eerste Divisie, worden verboden. Dat moet verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Het gaat over de matchen Willem II-Heerenveen, PSV-FC Emmen en RKC Waalwijk-FC Groningen in de Eredivisie. In de Eerste Divisie zou TOP Oss thuis spelen tegen FC Den Bosch.

16:32 16 uur 32. Duitsland-Italië zonder publiek. De vriendschappelijke interland tussen Duitsland en Italië wordt op 31 maart zonder toeschouwers afgewerkt. De twee teams bereiden zich zo voor op het EK voetbal. "Wedstrijden achter gesloten deuren spelen, is niet het ergste dat er kan gebeuren in dit land", zei Bondskanselier Merkel nog eerder vandaag.

16:20 16 uur 20. De Europese voetbalfederatie ontkent dat er plannen zijn om het EK wegens het nieuwe coronavirus tot 2021 uit te stellen. "Het EK wordt vrijdag 12 juni in Rome afgetrapt. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en hebben voortdurend contact met internationale en lokale autoriteiten. Momenteel is er geen reden om de plannen te wijzigen", reageerde de UEFA op de speculaties over een mogelijk uitstel.

15:50 15 uur 50. Ligue 1 achter gesloten deuren. De Franse voetbalsupporters zullen minstens tot 15 april op hun honger moeten zitten. De matchen in de Ligue 1 en de Ligue 2 worden zonder publiek gespeeld. De beslissing is een gevolg van het ministerieel decreet dat eerder op de dag werd uitgevaardigd. De modaliteiten van de matchen achter gesloten deuren worden morgen vastgelegd door de LFP.

15:46 15 uur 46. Oostenrijkse competitie stilgelegd. Er wordt voorlopig niet meer gevoetbald in de Oostenrijkse 1e en 2e klasse. De Oostenrijkse voetballiga heeft beslist om alle matchen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Eerder op de dag maakte de Oostenrijkse regering bekend dat alle samenkomsten in open lucht met meer dan 500 mensen tot begin april worden verboden. "Ons doel is alleen wedstrijden met toeschouwers te organiseren. Daarom hebben we beslist nu voor uitstel te gaan en geen matchen achter gesloten deuren te houden", verklaarde de Liga-topman Christian Ebenbauer.

15:29 15 uur 29. Geen fans in Portugal. Alle wedstrijden in de Portugese eerste en tweede klasse worden voorlopig achter gesloten deuren afgewerkt. De Portugese voetbalbond maakte de beslissing bekend na afloop van een crisisvergadering met leiders uit het nationale voetbal. Hoelang de maatregel geldt, is niet duidelijk. Portugal telt voorlopig een veertigtal besmettingen.

15:24 15 uur 24. Ook rugbyinterland zonder publiek. Het duel op de slotspeeldag van de Rugby Europe Championship 2020 tussen Spanje en Portugal wordt zondag achter gesloten deuren afgewerkt.

14:30 14 uur 30. Ook geen publiek bij Bayern München. Steeds meer Europese voetbalwedstrijden zullen zonder publiek gespeeld worden. Zo moet Manchester United voor zijn heenmatch tegen LASK Linz naar een leeg stadion. De match in Oostenrijk wordt achter gsesloten deuren gespeeld. Ook in de Champions League worden de gevolgen van het nieuwe coronavirus steeds duidelijker: ook Bayern-Chelsea op 18 maart wordt zonder publiek gespeeld.

14:19 14 uur 19. Eigenaar Olympiakos besmet met coronavirus. Evangelos Marinakis, eigenaar van de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest en de Griekse topclub Olympiakos, heeft dinsdag op Instagram aangekondigd dat het coronavirus bij hem is vastgesteld. De 52-jarige Griekse zakenman, die zich naar eigen zeggen goed voelt, volgt de raad van de artsen op en blijft momenteel in afzondering. Marinakis was vrijdagavond nog aanwezig in het stadion van Nottingham Forest voor de Championship-wedstrijd tegen Millwall. Volgens Engelse media is er momenteel overleg tussen Nottingham Forest en de English Football League.

13:55 13 uur 55. Gelbe Wand blijft zaterdag leeg. Axel Witsel en Thorgan Hazard zullen zaterdag niet kunnen rekenen op de steun van de Dortmund-supporters in de Revierderby tegen Schalke 04. In het Signal Iduna Park, met zijn beroemde "Gele Muur" waarin 25.000 BVB-fans hun ploeg toejuichen, worden vanwege het coronavirus geen toeschouwers toegelaten. De beslissing is geen verrassing. Morgen wordt in dezelfde door het coronavirus getroffen regio Noordrijn-Westfalen immers Borussia Mönchengladbach/Keulen achter gesloten deuren gespeeld. Komende maandag zal er evenmin publiek zijn bij het duel tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen.

12:02 12 uur 02. Spanje: 2 speeldagen zonder publiek. La Liga heeft op basis van rapporten van regionale gezondheidsraden beslist om de komende 2 speeldagen alle duels achter gesloten deuren te spelen. Er wordt ook al gekeken naar mogelijke alternatieve data mochten er eventueel speeldagen geschrapt worden.

11:54 11 uur 54. Duits voetbal. Ook in Duitsland lijkt het er steeds meer op dat we naar een situatie zoals in Frankrijk gaan, want daar werd beslist om de match Mönchengladbach-Keulen van nu woensdag achter gesloten deuren te spelen. Wat de matchen in het weekend betreft legt de Duitse voetbalbond de verantwoordelijkheid bij de verschillende regionale autoriteiten.

11:37 11 uur 37. Ook Barcelona-Napoli zonder publiek. De deuren van de stadions gaan steeds meer op slot voor de fans, nu ook Barcelona-Napoli van volgende week. De CL-duels Liverpool-Atletico en Leipzig-Tottenham zullen deze week wel met publiek gespeeld worden. Ook Barcelona-Napoli zonder publiek De deuren van de stadions gaan steeds meer op slot voor de fans, nu ook Barcelona-Napoli van volgende week. De CL-duels Liverpool-Atletico en Leipzig-Tottenham zullen deze week wel met publiek gespeeld worden.