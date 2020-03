Gevolgen corona in de sport: Bayern-Chelsea zonder publiek, Olympiakos-eigenaar is besmet

14:35 . 14 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:30 14 uur 30. Ook geen publiek bij Bayern München. Steeds meer Europese voetbalwedstrijden zullen zonder publiek gespeeld worden. Zo moet Manchester United voor zijn heenmatch in de Europa League tegen LASK Linz naar een leeg stadion. De match in Oostenrijk wordt achter gsesloten deuren gespeeld. Ook in de Champions League worden de gevolgen van het nieuwe coronavirus steeds duidelijker: ook Bayern-Chelsea wordt zonder publiek gespeeld.

14:19 14 uur 19. Eigenaar Olympiakos besmet met coronavirus. Evangelos Marinakis, eigenaar van de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest en de Griekse topclub Olympiakos, heeft dinsdag op Instagram aangekondigd dat het coronavirus bij hem is vastgesteld. De 52-jarige Griekse zakenman, die zich naar eigen zeggen goed voelt, volgt de raad van de artsen op en blijft momenteel in afzondering. Marinakis was vrijdagavond nog aanwezig in het stadion van Nottingham Forest voor de Championship-wedstrijd tegen Millwall. Volgens Engelse media is er momenteel overleg tussen Nottingham Forest en de English Football League.

13:55 13 uur 55. Gelbe Wand blijft zaterdag leeg. Axel Witsel en Thorgan Hazard zullen zaterdag niet kunnen rekenen op de steun van de Dortmund-supporters in de Revierderby tegen Schalke 04. In het Signal Iduna Park, met zijn beroemde "Gele Muur" waarin 25.000 BVB-fans hun ploeg toejuichen, worden vanwege het coronavirus geen toeschouwers toegelaten. De beslissing is geen verrassing. Morgen wordt in dezelfde door het coronavirus getroffen regio Noordrijn-Westfalen immers Borussia Mönchengladbach/Keulen achter gesloten deuren gespeeld. Komende maandag zal er evenmin publiek zijn bij het duel tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen.

12:02 12 uur 02. Spanje: 2 speeldagen zonder publiek. La Liga heeft op basis van rapporten van regionale gezondheidsraden beslist om de komende 2 speeldagen alle duels achter gesloten deuren te spelen. Er wordt ook al gekeken naar mogelijke alternatieve data mochten er eventueel speeldagen geschrapt worden.

11:54 11 uur 54. Duits voetbal. Ook in Duitsland lijkt het er steeds meer op dat we naar een situatie zoals in Frankrijk gaan, want daar werd beslist om de match Mönchengladbach-Keulen van nu woensdag achter gesloten deuren te spelen. Wat de matchen in het weekend betreft legt de Duitse voetbalbond de verantwoordelijkheid bij de verschillende regionale autoriteiten.

11:37 11 uur 37. Ook Barcelona-Napoli zonder publiek. De deuren van de stadions gaan steeds meer op slot voor de fans, nu ook Barcelona-Napoli van volgende week. De CL-duels Liverpool-Atletico en Leipzig-Tottenham zullen deze week wel met publiek gespeeld worden. Ook Barcelona-Napoli zonder publiek De deuren van de stadions gaan steeds meer op slot voor de fans, nu ook Barcelona-Napoli van volgende week. De CL-duels Liverpool-Atletico en Leipzig-Tottenham zullen deze week wel met publiek gespeeld worden.