Coronablog: Wolfsburg hervat maandag de trainingen

17:17 17 uur 17. Serie A Ook Lazio trekt zijn staart in en stelt eerste training uit

16:42 16 uur 42. Club van Casteels begint maandag opnieuw te trainen. Terwijl de coronacrisis ook in Duitsland stevig woedt, heeft Wolfsburg beslist om maandag de trainingen te hervatten. Dat heeft het bestuur beslist in samenspraak met de technische staf. CEO Jörg Schmadtke gaf uitleg: "De huidige situatie is dat de competitie op 2 april wordt hervat en dus moeten wij daarop voorbereid zijn." Het is de bedoeling dat de spelers verdeeld worden in groepjes van vier om zo in het krachthonk te werken. Het gaat dus niet om een volledige groepstraining op het veld. Voor de start van de training wordt bij elke speler de lichaamstemperatuur gemeten en na gebruik zullen de douches ontsmet worden. Eerder dit weekend kwam Cagliari in Italië nog terug op zijn beslissing om de trainingen te hervatten. . Club van Casteels begint maandag opnieuw te trainen Terwijl de coronacrisis ook in Duitsland stevig woedt, heeft Wolfsburg beslist om maandag de trainingen te hervatten. Dat heeft het bestuur beslist in samenspraak met de technische staf. CEO Jörg Schmadtke gaf uitleg: "De huidige situatie is dat de competitie op 2 april wordt hervat en dus moeten wij daarop voorbereid zijn." Het is de bedoeling dat de spelers verdeeld worden in groepjes van vier om zo in het krachthonk te werken. Het gaat dus niet om een volledige groepstraining op het veld. Voor de start van de training wordt bij elke speler de lichaamstemperatuur gemeten en na gebruik zullen de douches ontsmet worden. Eerder dit weekend kwam Cagliari in Italië nog terug op zijn beslissing om de trainingen te hervatten.

16:29 16 uur 29. Liverpool-stewards gaan orde handhaven aan Engelse supermarkten. De Engelse topclub Liverpool stelt zijn stewards, technisch werkloos sinds de stopzetting van de Premier League, ter beschikking van supermarkten om daar voor een vlottere bediening van de stroom aan klanten te zorgen. Dat maakte de Engelse competitieleider zondag bekend op Twitter. Net als in België vindt er in Engeland sinds de uitbraak van het coronavirus een ware stormloop op de supermarkten plaats, met vaak lange wachtrijen als gevolg. Dat zorgt dan weer voor een verhoogde kans op verspreiding van het virus. . Liverpool-stewards gaan orde handhaven aan Engelse supermarkten De Engelse topclub Liverpool stelt zijn stewards, technisch werkloos sinds de stopzetting van de Premier League, ter beschikking van supermarkten om daar voor een vlottere bediening van de stroom aan klanten te zorgen. Dat maakte de Engelse competitieleider zondag bekend op Twitter. Net als in België vindt er in Engeland sinds de uitbraak van het coronavirus een ware stormloop op de supermarkten plaats, met vaak lange wachtrijen als gevolg. Dat zorgt dan weer voor een verhoogde kans op verspreiding van het virus.

16:25 16 uur 25. Initiatief van Kimmich en Goretzka haalt al 2,5 miljoen binnen. Het initiatief "We Kick Corona" van Bayern-ploegmaats Joshua Kimmich en leon Goretzka heeft al meer dan 2,5 miljoen euro opgehaald in de strijd tegen het coronavirus. Al 21 voetballers, 500 schenkers en 350 organisaties droegen hun steentje bij. Die andere Bayern-ploegmaat, Robert Lewandowski, maakte eerder deze week al bekend dat ook hij 1 miljoen euro doneert. Initiatief van Kimmich en Goretzka haalt al 2,5 miljoen binnen Het initiatief "We Kick Corona" van Bayern-ploegmaats Joshua Kimmich en leon Goretzka heeft al meer dan 2,5 miljoen euro opgehaald in de strijd tegen het coronavirus. Al 21 voetballers, 500 schenkers en 350 organisaties droegen hun steentje bij. Die andere Bayern-ploegmaat, Robert Lewandowski, maakte eerder deze week al bekend dat ook hij 1 miljoen euro doneert.

15:20 15 uur 20. Wereldgezondheidsorganisatie beslist niet over Spelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal niet beslissen of de Olympische Spelen al dan niet door kunnen gaan. "Het is niet onze rol om welk evenement dan ook af te gelasten", verduidelijkt woordvoerder Tarik Jasarevic. Wat we wel doen is organisatoren van grote evenementen als de Spelen adviseren over hoe ze de risico's aan moeten pakken.". Wereldgezondheidsorganisatie beslist niet over Spelen De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal niet beslissen of de Olympische Spelen al dan niet door kunnen gaan. "Het is niet onze rol om welk evenement dan ook af te gelasten", verduidelijkt woordvoerder Tarik Jasarevic. Wat we wel doen is organisatoren van grote evenementen als de Spelen adviseren over hoe ze de risico's aan moeten pakken."

15:19 15 uur 19. Medewerkers Pirelli schenken 220.000 euro aan ziekenhuis. Medewerkers van de Italiaanse bandenfabrikant Pirelli doneren hun salaris voor gezamenlijk 7.000 werkuren aan de bestrijding van het coronavirus. Het komt neer op een bedrag van 220.000 euro, dat door Pirelli wordt verdubbeld. Het geld gaat naar het Luigi Sacco-ziekenhuis in Milaan, waar het hoofdkwartier van Pirelli is gevestigd, zo werd zondag bekendgemaakt. Pirelli is onder meer de bandenleverancier voor de Formule 1. . Medewerkers Pirelli schenken 220.000 euro aan ziekenhuis Medewerkers van de Italiaanse bandenfabrikant Pirelli doneren hun salaris voor gezamenlijk 7.000 werkuren aan de bestrijding van het coronavirus. Het komt neer op een bedrag van 220.000 euro, dat door Pirelli wordt verdubbeld. Het geld gaat naar het Luigi Sacco-ziekenhuis in Milaan, waar het hoofdkwartier van Pirelli is gevestigd, zo werd zondag bekendgemaakt. Pirelli is onder meer de bandenleverancier voor de Formule 1.