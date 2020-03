Coronablog: Wolfsburg hervat maandag de trainingen, ook geen F1 in Bakoe?

22:25 22 uur 25. Ook geen F1-race in Bakoe? Wanneer mogen de Formule 1-wagens brullen? Heel wat rijders houden zich dezer dagen door het coronavirus bezig met virtuele races en steeds meer GP's verdwijnen van de kalender. De GP van Bakoe in Azerbeidzjan zou het volgende slachtoffer zijn. Tot dusver zijn alle GP's uitgesteld of afgelast en zou het seizoen op gang geblazen worden in Bakoe, op 7 juni. Maar ook de GP in de straten van Bakoe zou door het coronavirus naar een later tijdstip verschoven moeten worden. Wellicht volgt er morgen uitsluitsel. Op de oorspronkelijke kalender volgen na Bakoe de GP's van Canada en Frankrijk in juni, maar ook bij hun lot worden vraagtekens geplaatst. Ook geen F1-race in Bakoe? Wanneer mogen de Formule 1-wagens brullen? Heel wat rijders houden zich dezer dagen door het coronavirus bezig met virtuele races en steeds meer GP's verdwijnen van de kalender. De GP van Bakoe in Azerbeidzjan zou het volgende slachtoffer zijn. Tot dusver zijn alle GP's uitgesteld of afgelast en zou het seizoen op gang geblazen worden in Bakoe, op 7 juni. Maar ook de GP in de straten van Bakoe zou door het coronavirus naar een later tijdstip verschoven moeten worden. Wellicht volgt er morgen uitsluitsel. Op de oorspronkelijke kalender volgen na Bakoe de GP's van Canada en Frankrijk in juni, maar ook bij hun lot worden vraagtekens geplaatst.

21:44 21 uur 44. Braziliaanse voetbalclubs stellen installaties ter beschikking . Een groot aantal Braziliaanse voetbalclubs stelt zijn stadions en trainingscomplexen tijdens ter beschikking van de medische diensten. In onder meer drukbevolkte agglomeraties als Sao Paulo en Rio de Janeiro zullen de ruimtes gebruikt worden om ziekenhuisbedden te plaatsen met het oog op de piek van de pandemie. De Braziliaanse voetbalcompetitie ligt momenteel stil. Het Itaquerao-stadion van topclub Corinthians zal bijvoorbeeld dienst doen als centrum voor bloeddonaties. Ruimtes in het Vila Belmiro, de voetbaltempel van Santos, worden dan weer ingericht als tijdelijk ziekenhuis. Brazilië, een land met 210 miljoen inwoners, telt tot zondag 1.128 officiële besmettingen met corona. 18 mensen kwamen al om het leven. Braziliaanse voetbalclubs stellen installaties ter beschikking Een groot aantal Braziliaanse voetbalclubs stelt zijn stadions en trainingscomplexen tijdens ter beschikking van de medische diensten. In onder meer drukbevolkte agglomeraties als Sao Paulo en Rio de Janeiro zullen de ruimtes gebruikt worden om ziekenhuisbedden te plaatsen met het oog op de piek van de pandemie. De Braziliaanse voetbalcompetitie ligt momenteel stil. Het Itaquerao-stadion van topclub Corinthians zal bijvoorbeeld dienst doen als centrum voor bloeddonaties. Ruimtes in het Vila Belmiro, de voetbaltempel van Santos, worden dan weer ingericht als tijdelijk ziekenhuis. Brazilië, een land met 210 miljoen inwoners, telt tot zondag 1.128 officiële besmettingen met corona. 18 mensen kwamen al om het leven.

18:35 De Nederlandse visie. 18 uur 35. De Nederlandse visie. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:34 18 uur 34. Olympische Spelen Het IOC legt zichzelf een deadline van 4 weken op over uitstel Olympische Spelen

17:17 17 uur 17. Serie A Ook Lazio trekt zijn staart in en stelt eerste training uit

16:42 16 uur 42. Club van Casteels begint maandag opnieuw te trainen. Terwijl de coronacrisis ook in Duitsland stevig woedt, heeft Wolfsburg beslist om maandag de trainingen te hervatten. Dat heeft het bestuur beslist in samenspraak met de technische staf. CEO Jörg Schmadtke gaf uitleg: "De huidige situatie is dat de competitie op 2 april wordt hervat en dus moeten wij daarop voorbereid zijn." Het is de bedoeling dat de spelers verdeeld worden in groepjes van vier om zo in het krachthonk te werken. Het gaat dus niet om een volledige groepstraining op het veld. Voor de start van de training wordt bij elke speler de lichaamstemperatuur gemeten en na gebruik zullen de douches ontsmet worden. Eerder dit weekend kwam Cagliari in Italië nog terug op zijn beslissing om de trainingen te hervatten. . Club van Casteels begint maandag opnieuw te trainen Terwijl de coronacrisis ook in Duitsland stevig woedt, heeft Wolfsburg beslist om maandag de trainingen te hervatten. Dat heeft het bestuur beslist in samenspraak met de technische staf. CEO Jörg Schmadtke gaf uitleg: "De huidige situatie is dat de competitie op 2 april wordt hervat en dus moeten wij daarop voorbereid zijn." Het is de bedoeling dat de spelers verdeeld worden in groepjes van vier om zo in het krachthonk te werken. Het gaat dus niet om een volledige groepstraining op het veld. Voor de start van de training wordt bij elke speler de lichaamstemperatuur gemeten en na gebruik zullen de douches ontsmet worden. Eerder dit weekend kwam Cagliari in Italië nog terug op zijn beslissing om de trainingen te hervatten.

16:29 16 uur 29. Liverpool-stewards gaan orde handhaven aan Engelse supermarkten. De Engelse topclub Liverpool stelt zijn stewards, technisch werkloos sinds de stopzetting van de Premier League, ter beschikking van supermarkten om daar voor een vlottere bediening van de stroom aan klanten te zorgen. Dat maakte de Engelse competitieleider zondag bekend op Twitter. Net als in België vindt er in Engeland sinds de uitbraak van het coronavirus een ware stormloop op de supermarkten plaats, met vaak lange wachtrijen als gevolg. Dat zorgt dan weer voor een verhoogde kans op verspreiding van het virus. . Liverpool-stewards gaan orde handhaven aan Engelse supermarkten De Engelse topclub Liverpool stelt zijn stewards, technisch werkloos sinds de stopzetting van de Premier League, ter beschikking van supermarkten om daar voor een vlottere bediening van de stroom aan klanten te zorgen. Dat maakte de Engelse competitieleider zondag bekend op Twitter. Net als in België vindt er in Engeland sinds de uitbraak van het coronavirus een ware stormloop op de supermarkten plaats, met vaak lange wachtrijen als gevolg. Dat zorgt dan weer voor een verhoogde kans op verspreiding van het virus.

16:27 16 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:25 16 uur 25. Initiatief van Kimmich en Goretzka haalt al 2,5 miljoen binnen. Het initiatief "We Kick Corona" van Bayern-ploegmaats Joshua Kimmich en leon Goretzka heeft al meer dan 2,5 miljoen euro opgehaald in de strijd tegen het coronavirus. Al 21 voetballers, 500 schenkers en 350 organisaties droegen hun steentje bij. Die andere Bayern-ploegmaat, Robert Lewandowski, maakte eerder deze week al bekend dat ook hij 1 miljoen euro doneert. Initiatief van Kimmich en Goretzka haalt al 2,5 miljoen binnen Het initiatief "We Kick Corona" van Bayern-ploegmaats Joshua Kimmich en leon Goretzka heeft al meer dan 2,5 miljoen euro opgehaald in de strijd tegen het coronavirus. Al 21 voetballers, 500 schenkers en 350 organisaties droegen hun steentje bij. Die andere Bayern-ploegmaat, Robert Lewandowski, maakte eerder deze week al bekend dat ook hij 1 miljoen euro doneert.