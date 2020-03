Coronablog: voormalig Real Madrid-voorzitter is bezweken aan het virus

23:11 23 uur 11. Robert Lewandowski doneert miljoen euro in strijd tegen coronavirus. Robert Lewandowski zal een miljoen euro doneren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat heeft de Poolse aanvaller van Bayern München zaterdag aan Bild laten verstaan. "We zijn ons allemaal bewust van de moeilijke situatie", vertelt de Pool. "Momenteel speelt iedereen in hetzelfde team. We moeten in deze strijd sterk zijn en als we kunnen iemand helpen. Toon verantwoordelijkheid en volg de instructies.". Robert Lewandowski doneert miljoen euro in strijd tegen coronavirus Robert Lewandowski zal een miljoen euro doneren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat heeft de Poolse aanvaller van Bayern München zaterdag aan Bild laten verstaan. "We zijn ons allemaal bewust van de moeilijke situatie", vertelt de Pool. "Momenteel speelt iedereen in hetzelfde team. We moeten in deze strijd sterk zijn en als we kunnen iemand helpen. Toon verantwoordelijkheid en volg de instructies."

22:45 22 uur 45. Lorenzo Sanz, ex-voorzitter van Real Madrid, overleden. Lorenzo Sanz, die tussen 1995 en 2000 voorzitter van Real Madrid was, is op 76-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard verbleef de voorbije dagen na een coronabesmetting in het ziekenhuis waar hij in een kunstmatig coma werd gehouden. Met Sanz als voorzitter won Real tweemaal de Champions League (1998 en 2000), het WK voor clubs (1998) en de Spaanse titel (1997). .

22:44 22 uur 44. Lorenzo Sanz triomfeert met de Champions League-trofee in 1998.

21:24 21 uur 24. Ook de Maldini's. Nu hebben in Italië ook Paolo Maldini (51) en zijn zoon Daniel (18) positief getest op het coronavirus. Ze stellen het goed en blijven in quarantaine. Hun club AC Milan meldt dat technisch directeur Paolo Maldini in contact kwam met een persoon die nadien besmet bleek en vervolgens zelf symptomen begon te vertonen. "Hij onderging gisteren (vrijdag, red.) een test die positief was. Ook zijn zoon Daniel is besmet. Zoals voorgeschreven wordt de periode in isolatie verlengd tot ze helemaal hersteld zijn", heet het.

21:23 21 uur 23. Daniel Maldini.

21:23 21 uur 23. Paolo Maldini.

20:01 20 uur 01. Nederlandse koers begin mei afgelast. Veenendaal-Veenendaal vindt dit jaar niet plaats vanwege het coronavirus. De eendaagse wielerkoers in Nederland stond op vrijdag 8 mei (vrouwen) en zaterdag 9 mei (mannen) op de agenda. Vorig jaar werd de wedstrijd in Veenendaal nog in augustus gehouden en op verzoek van de organisatie zelf werd het evenement verschoven naar mei. Veenendaal-Veenendaal wilde eerder op de kalender geplaatst worden mede vanwege de start van de Vuelta in Utrecht, half augustus. De editie van 2019 werd gewonnen door de Australiër Zakaria Dempster, een jaar eerder boekte Dylan Groenewegen zijn derde zege.

20:00 20 uur . Dylan Groenewegen zal dit jaar niet voor de 4e keer winnen in Veenendaal.

19:56 19 uur 56. Nog een Frankfurtspeler besmet. Bij de Duitse club Eintracht Frankfurt is bij een tweede speler besmetting met het coronavirus vastgesteld. Vrijdag testte al een eerste speler positief. De namen van beide spelers worden niet vrijgegeven. Iedereen binnen de club werd getest op het coronavirus. Bij 23 personen leverde dat een negatief resultaat op. De andere testresultaten zijn nog niet binnen. De spelers, staf en medewerkers gingen twee weken in quarantaine.