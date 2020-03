Coronablog: voormalig Marseille-voorzitter bezwijkt aan het virus

22:46 22 uur 46. Marseille rouwt om ex-voorzitter. In Senegal is voormalige Olympique Marseille-voorzitter Pape Diouf overleden aan het coronavirus. Diouf begon zijn carrière in de sportwereld aanvankelijk als journalist. Na een tussenstop als spelersmakelaar werd hij in 2005 voorzitter van l'OM. De Senegalees stond 4 jaar lang aan het roer van de Zuid-Franse club. In die periode was ook onder meer Eric Gerets er actief als trainer. Diouf overleed dinsdag in de Senegalese hoofdstad Dakar. aan de gevolgen van het coronavirus. Een geplande repatriëring naar Nice kwam te laat voor hem. Marseille rouwt om ex-voorzitter In Senegal is voormalige Olympique Marseille-voorzitter Pape Diouf overleden aan het coronavirus. Diouf begon zijn carrière in de sportwereld aanvankelijk als journalist. Na een tussenstop als spelersmakelaar werd hij in 2005 voorzitter van l'OM. De Senegalees stond 4 jaar lang aan het roer van de Zuid-Franse club. In die periode was ook onder meer Eric Gerets er actief als trainer. Diouf overleed dinsdag in de Senegalese hoofdstad Dakar. aan de gevolgen van het coronavirus. Een geplande repatriëring naar Nice kwam te laat voor hem.

21:09 21 uur 09. Flinke besparing bij Barcelona. Maandag gingen de spelers van FC Barcelona ermee akkoord gedurende de coronacrisis slechts 30 procent van hun loon te ontvangen. Het levert de Spaanse kampioen een besparing op van 14 miljoen euro per maand. Dat bevestigde voorzitter Josep Bartomeu aan Catalunya Radio. Omdat ook de andere sporters van de club, waaronder de eveneens succesvolle basket- en handballers, akkoord gingen met een salarisinlevering van 70 procent, bedraagt de totale besparing voor de sportvereniging Barcelona 16 miljoen euro. Bartomeu verwacht dat de crisismaatregel een tweetal maanden zal gelden. Lionel Messi en co verliezen in dat scenario 11,5 procent van hun jaarloon. "De situatie is ernstig. Dan moet je ook maatregelen treffen", aldus de Barça-preses.

16:14 16 uur 14. Geste van Salzburg en Kopenhagen. De spelers van de landskampioenen in Oostenrijk en Denemarken, respectievelijk Red Bull Salzburg en FC Kopenhagen, hebben bekendgemaakt een deel van hun salaris af te staan. De spelers van Salzburg zullen elke maand "een bedrag van zes cijfers" overmaken aan lokale bedrijven en mensen in nood. Bij FC Kopenhagen staan de spelers twintig procent van hun loon af om de club te helpen de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

16:10 16 uur 10. Geen WK snooker voor vrouwen. Het wereldkampioenschap snooker voor vrouwen, dat van 22 tot 27 juni in Bangkok zou plaatsvinden, is wegens de coronapandemie afgelast. Dat deelde World Women's Snooker mee. Samen met de Thaise organisatoren wordt een nieuwe datum gezocht. "De veiligheid van de speelsters is onze prioriteit. We willen elk risico vermijden en daarom was deze beslissing noodzakelijk. Bovendien wilden we snel duidelijkheid bieden", klinkt het in een mededeling van World Women's Snooker en de organisatie. "Het WK zou pas over bijna drie maanden van start gaan, maar we zijn er ons van bewust dat het in deze omstandigheden voor de spelers en officials bijzonder moeilijk is om hun reis te organiseren. We willen niet dat ze in deze onzekere tijden onnodige kosten gaan maken. Het zou ook niet eerlijk zijn ons belangrijkste toernooi van het jaar te organiseren, wanneer het risico bestaat dat een aanzienlijk deel van de speelsters er niet naartoe zal kunnen reizen." Het wereldkampioenschap voor de mannen, dat 18 april in Sheffield van start zou gaan, werd eerder al uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet vastgelegd.

15:24 15 uur 24. EK roeien begin juni afgelast. Het EK roeien van 5 tot 7 juni in Poznan (Polen) gaat niet door. De internationale en Europese bonden bekijken een nieuwe datum in september of oktober. De nationale federatie kunnen tot maandag hun input geven. Op 15 maart annuleerde de internationale bond FISA al haar wedstrijden tot eind mei.

15:15 15 uur 15. Bundesliga Bundesliga stelt rentree uit tot minstens 30 april

13:24 13 uur 24. Korfbalbond annuleert veldkorfbal, geen kampioen. De veldcompetitie korfbal 2019-2020 wordt geannuleerd door de coronacrisis. De Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB) zal ook geen kampioen uitroepen. "Moeilijke tijden nopen ons tot moeilijke beslissingen. We hebben dit beslist met de gezondheid van al onze spelers en van allen die ons dierbaar zijn indachtig. De Raad van Bestuur had in overleg met het Comité Wedstrijdzaken verschillende scenario's uitgewerkt, maar wil deze beslissing niet blijven uitstellen en wil duidelijkheid scheppen naar clubs, spelers en supporters. In onze veldcompetitie is ongeveer 8/14e achter de rug. Er is dus geen volwaardige competitie afgewerkt. Op basis daarvan beslist de Raad van Bestuur om dit jaar geen veldkampioen uit te roepen." Het seizoen 2020-2021 wordt begonnen op basis van de eindrangschikking veld 2018-2019. Ook de Beker van België komt vroegtijdig ten einde, zonder eindwinnaar. Het Gala van de Gouden Korf, dat gepland stond op vrijdag 8 mei 2020, zal niet doorgaan.