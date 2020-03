Coronablog: veldkorfbal stopgezet, geen kampioen

13:28 13 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:24 13 uur 24. Korfbalbond annuleert veldkorfbal, geen kampioen. De veldcompetitie korfbal 2019-2020 wordt geannuleerd door de coronacrisis. De Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB) zal ook geen kampioen uitroepen. "Moeilijke tijden nopen ons tot moeilijke beslissingen. We hebben dit beslist met de gezondheid van al onze spelers en van allen die ons dierbaar zijn indachtig. De Raad van Bestuur had in overleg met het Comité Wedstrijdzaken verschillende scenario's uitgewerkt, maar wil deze beslissing niet blijven uitstellen en wil duidelijkheid scheppen naar clubs, spelers en supporters. In onze veldcompetitie is ongeveer 8/14e achter de rug. Er is dus geen volwaardige competitie afgewerkt. Op basis daarvan beslist de Raad van Bestuur om dit jaar geen veldkampioen uit te roepen." Het seizoen 2020-2021 wordt begonnen op basis van de eindrangschikking veld 2018-2019. Ook de Beker van België komt vroegtijdig ten einde, zonder eindwinnaar. Het Gala van de Gouden Korf, dat gepland stond op vrijdag 8 mei 2020, zal niet doorgaan.

31-03-2020 31-03-2020.

12:42 12 uur 42. Ploegmaat van Vermaelen is 1e geval in J-League. De Japanse verdediger Gotoku Sakai is het eerste positieve coronageval in de J-League. De 42-voudige international is de ploegmaat van Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe. Sakai kreeg woensdag koorts en trok de volgende dag met een acute luchtwegeninfectie naar het ziekenhuis. Vandaag kwam de officiële bevestiging van de coronabesmetting. De club zegt dat geen andere speler symptomen vertoont. "In overeenstemming met de geldende gezondheidsmaatregelen bekijken we met wie de speler in contact is gekomen en zullen we zorgen voor de ontsmetting van het trainigscentrum." De J-League ligt sinds eind februari stil.

30-03-2020 30-03-2020.

17:42 17 uur 42. Geen tafeltennis tot 30 juni. De ITTF (Internationale Tafeltennisfederatie) heeft de periode zonder competitie uitgebreid van 30 april tot 30 juni. Dat besliste een virtuele bestuursvergadering. Tot dan zijn alle klassementen bevroren. Over de kwalificatie-eisen voor de Olympische en Paralympische Spelen, die met een jaar uitgesteld werden, werd nog geen beslissing genomen.

17:40 17 uur 40. Fortuna Düsseldorf neemt financiële maatregelen. Om de financiële gevolgen van de coronacrisis in te perken heeft Fortuna Düsseldorf een deel van zijn personeel in tijdelijke werkloosheid geplaatst. De bestuursleden zien vrijwillig af van een deel van hun salaris. De spelers van de Bundesligaclub komen met een eigen solidariteitsactie, details daarover werden nog niet vrijgegeven. "Geen enkel scenario zal ons bestaan in gevaar brengen, als we allemaal ons steentje bijdragen. Dan zullen er geen banen in gevaar komen", verklaarde manager Thomas Röttgermann. Vanwege de pandemie ligt de Bundesliga minstens tot 30 april stil. Voor de clubs betekent dat een miljoenenverlies.