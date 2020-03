Coronablog: Van der Poel ziet met WK MTB opnieuw een zomerdoel wegvallen

09:05 09 uur 05. Ook WK mountainbiken (25-28 juni) is uitgesteld. Door de coronacrisis zal ook het WK mountainbiken in Albstadt (Duitsland) niet plaatsvinden in de voorziene periode (25-28 juni). "Door de de wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de verstrekkende reisbeperkingen kan een WK - net zoals andere grote kampioenschappen - niet worden georganiseerd op deze datum", meldt de organisatie, die hoopt het WK later op het jaar toch te laten doorgaan. Ook het voorjaar van 2021 is een optie. Het uitstel is alvast een streep door de rekening van onze landgenoten Githa Michiels en Jens Schuermans. Ook Mathieu van der Poel moet zijn planning nog maar eens aanpassen. . Ook WK mountainbiken (25-28 juni) is uitgesteld Door de coronacrisis zal ook het WK mountainbiken in Albstadt (Duitsland) niet plaatsvinden in de voorziene periode (25-28 juni). "Door de de wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de verstrekkende reisbeperkingen kan een WK - net zoals andere grote kampioenschappen - niet worden georganiseerd op deze datum", meldt de organisatie, die hoopt het WK later op het jaar toch te laten doorgaan. Ook het voorjaar van 2021 is een optie. Het uitstel is alvast een streep door de rekening van onze landgenoten Githa Michiels en Jens Schuermans. Ook Mathieu van der Poel moet zijn planning nog maar eens aanpassen.

09:01 09 uur 01. Arteta is hersteld: "Had het 4 dagen lastig". Goed nieuws uit Arsenal: coach Mikel Arteta is helemaal hersteld van het coronavirus. 2 weken geleden maakte Arsenal bekend dat de Spanjaard positief had getest op covid-19. De spelerskern was toen al in quarantaine geplaatst omdat de spelers contact hadden gehad met de voorzitter van Olympiakos, die eveneens besmet bleek te zijn. "Ik heb het 4 dagen lastig gehad", zegt Arteta. "Ik had wat koorts, een droge hoest en een beetje pijn in mijn borst. Ik heb thuis 3 kinderen en dat baarde mij zorgen. Maar we stellen het allemaal perfect nu." . Arteta is hersteld: "Had het 4 dagen lastig" Goed nieuws uit Arsenal: coach Mikel Arteta is helemaal hersteld van het coronavirus. 2 weken geleden maakte Arsenal bekend dat de Spanjaard positief had getest op covid-19. De spelerskern was toen al in quarantaine geplaatst omdat de spelers contact hadden gehad met de voorzitter van Olympiakos, die eveneens besmet bleek te zijn. "Ik heb het 4 dagen lastig gehad", zegt Arteta. "Ik had wat koorts, een droge hoest en een beetje pijn in mijn borst. Ik heb thuis 3 kinderen en dat baarde mij zorgen. Maar we stellen het allemaal perfect nu."

09:00 09 uur . Mijn partner en mijn nanny geraakten ook besmet met het coronavirus, maar gelukkig hebben mijn kinderen het nooit gekregen. . Arsenal-coach Mikel Arteta. Mijn partner en mijn nanny geraakten ook besmet met het coronavirus, maar gelukkig hebben mijn kinderen het nooit gekregen. Arsenal-coach Mikel Arteta

08:59 08 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:02 08 uur 02. Coronavirus in het baseball. 3 spelers van de Japanse baseballl-club Hanshin Tigers hebben gisteren positief getest op het coronavirus. De ploeg testte een eerste speler, nadat die zijn reukzin verloren was. "Het spijt ons om te melden dat 3 spelers besmet zijn met het coronavirus. We zullen er alles aan doen om de besmetting niet te verspreiden", reageert de voorzitter van het team. . Coronavirus in het baseball 3 spelers van de Japanse baseballl-club Hanshin Tigers hebben gisteren positief getest op het coronavirus. De ploeg testte een eerste speler, nadat die zijn reukzin verloren was. "Het spijt ons om te melden dat 3 spelers besmet zijn met het coronavirus. We zullen er alles aan doen om de besmetting niet te verspreiden", reageert de voorzitter van het team.

07:55 07 uur 55. US Open Golf uitgesteld. De US Open op de legendarische golfbaan van Pebble Beach (18-21 juni) zal uitgesteld worden naar "later deze zomer", meldt The New York Post. Vorig jaar was Gary Woodland de primus. De VS telt ondertussen al de meeste besmettingen ter wereld (ruim 85.000), meer dan 1.000 mensen stierven al door het coronavirus. US Open Golf uitgesteld De US Open op de legendarische golfbaan van Pebble Beach (18-21 juni) zal uitgesteld worden naar "later deze zomer", meldt The New York Post. Vorig jaar was Gary Woodland de primus. De VS telt ondertussen al de meeste besmettingen ter wereld (ruim 85.000), meer dan 1.000 mensen stierven al door het coronavirus.

27-03-2020 27-03-2020.

18:29 18 uur 29. Indy 500 uitgesteld. De 500 Mijl van Indianapolis, ook wel de Indy 500, zal niet op 24 mei gereden worden. De organisatoren mikken nu op 23 augustus als nieuwe datum. De Indy 500 is een van de grootste eendagswedstrijden met meet dan 350.000 toeschouwers. Indy 500 uitgesteld De 500 Mijl van Indianapolis, ook wel de Indy 500, zal niet op 24 mei gereden worden. De organisatoren mikken nu op 23 augustus als nieuwe datum. De Indy 500 is een van de grootste eendagswedstrijden met meet dan 350.000 toeschouwers.

18:29 18 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:21 17 uur 21. World Archery, de internationale federatie voor het boogschieten, zal alle competities al zeker tot 30 juni opschorten. Dat betekent dat het EK boogschieten, dat tussen 20 en 26 mei in Antalya op de planning stond, uitgesteld is. World Archery had in eerste instantie alle competities tot 30 april stopgezet, maar verlengt de maatregel al zeker met twee maanden, nu blijkt dat de coronacrisis nog even zal woeden. Als de coronacrisis is gaan liggen hoopt World Archery zo veel mogelijk uitgestelde wedstrijden in te halen. De federatie zal de nieuwe wedstrijddata telkens ten laatste twee maanden op voorhand bekendmaken, zodat atleten voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden. Aangezien ook veel olympische kwalificatietoernooien momenteel niet doorgaan, werkt World Archery aan nieuwe kwalificatieregels voor de Spelen in Tokio. World Archery, de internationale federatie voor het boogschieten, zal alle competities al zeker tot 30 juni opschorten. Dat betekent dat het EK boogschieten, dat tussen 20 en 26 mei in Antalya op de planning stond, uitgesteld is. World Archery had in eerste instantie alle competities tot 30 april stopgezet, maar verlengt de maatregel al zeker met twee maanden, nu blijkt dat de coronacrisis nog even zal woeden. Als de coronacrisis is gaan liggen hoopt World Archery zo veel mogelijk uitgestelde wedstrijden in te halen. De federatie zal de nieuwe wedstrijddata telkens ten laatste twee maanden op voorhand bekendmaken, zodat atleten voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden. Aangezien ook veel olympische kwalificatietoernooien momenteel niet doorgaan, werkt World Archery aan nieuwe kwalificatieregels voor de Spelen in Tokio.