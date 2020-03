Coronablog: tot 9 mei geen NASCAR-races meer in de VS

08:38 08 uur 38. Ook geen NASCAR meer. Het Amerikaanse NASCAR-kampioenschap last een onderbreking in tot 9 mei. "We willen wel alle 36 races dit seizoen nog afwerken", blijft de organisatie hoopvol. Vorige week kondigde de NASCAR in eerste instantie aan enkel de komende twee races, in Atlanta (15 maart) en Miami (22 maart), af te gelasten. Daar komen dus nu de races in Fort Worth (29 maart), Bristol (5 april), Richmond (19 april), Lincoln (26 april) en Dover (3 mei) bij. Het coronavirus legde in de VS eerder al grote competities als de NBA (basketbal), NHL (ijshockey), MLS (voetbal) en MLB (baseball) lam. Ook geen NASCAR meer Het Amerikaanse NASCAR-kampioenschap last een onderbreking in tot 9 mei. "We willen wel alle 36 races dit seizoen nog afwerken", blijft de organisatie hoopvol. Vorige week kondigde de NASCAR in eerste instantie aan enkel de komende twee races, in Atlanta (15 maart) en Miami (22 maart), af te gelasten. Daar komen dus nu de races in Fort Worth (29 maart), Bristol (5 april), Richmond (19 april), Lincoln (26 april) en Dover (3 mei) bij. Het coronavirus legde in de VS eerder al grote competities als de NBA (basketbal), NHL (ijshockey), MLS (voetbal) en MLB (baseball) lam.

22:50 22 uur 50. Nog meer besmettingen bij Valencia. Gisteren maakte voetbalclub Valencia bekend dat 5 spelers en stafleden besmet waren met het coronavirus. "En er zijn nog meer spelers en stafleden besmet", meldt de club vanavond. "Ze bevinden zich allemaal in hun huis en worden medisch opgevolgd." Valencia benadrukt dat alle Spanjaarden uit voorzorg binnen moeten blijven en goed de voorschriften over hygiëne en preventie moeten volgen.

21:36 21 uur 36. Belgische handbaldoelman vanuit Frankrijk: "Fransen waren te ongedisciplineerd". Door de lockdown in Frankrijk zit Jef Lettens, doelman van de Red Wolves, vast in Toulouse (de handbalclub waarvoor hij speelt). "De Fransen waren in het begin ook ongedisciplineerd, zoals de Belgen. Er werden hier bijvoorbeeld ook lockdownparties georganiseerd. Daardoor waren strengere maatregelen nodig in Frankrijk", getuigt Lettens vanuit Frankrijk. "Die maatregelen zullen hun effect niet missen."

19:04 19 uur 04. Traditionele roeiwedstrijd tussen universiteiten Cambridge and Oxford geschrapt. In Groot-Brittannië worden nu ook meer en meer sportevenementen afgelast. Na het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen valt ook The Boat Race in het water. Dat is de wereldbekende roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Cambridge en Oxford. Normaal was het event op 29 maart al aan de 166e editie toe.

17:37 17 uur 37. Enkel atleten in voorbereiding op Spelen mogen accomodaties in Vlaanderen gebruiken. Sport Vlaanderen sluit tot en met 3 april al zijn sportaccommodaties, behalve voor atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Voor hen geldt een bijzondere regeling. "Alleen de topsporters die al geplaatst zijn of een reële kans maken om zich nog te plaatsen voor Tokio, zullen van sportaccommodaties gebruik kunnen blijven maken", meldt Sport Vlaanderen.

