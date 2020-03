Coronablog: Spelers getergde Union Berlijn zien af van hun loon

23:28 23 uur 28. Spelers Union Berlijn zullen tijdelijk geen loon ontvangen. Ex-Genk-speler Marcus Ingvartsen en zijn ploegmaats zien voorlopig af van hun loon. Dat heeft de Duitse eersteklasser Union Berlijn laten weten. Als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus heeft Union Berlijn het financieel moeilijk. Alle andere werknemers zijn akkoord gegaan met het voorstel om voorlopig minder te werken en ook minder te verdienen. De club spreekt over uitzonderlijke maatregelen in een uitzonderlijke tijd. Union Berlijn promoveerde afgelopen zomer als nummer drie in de Tweede Bundesliga naar het hoogste niveau in Duitsland en stond op het moment dat de competitie werd stilgelegd op plaats 11. Spelers Union Berlijn zullen tijdelijk geen loon ontvangen Ex-Genk-speler Marcus Ingvartsen en zijn ploegmaats zien voorlopig af van hun loon. Dat heeft de Duitse eersteklasser Union Berlijn laten weten. Als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus heeft Union Berlijn het financieel moeilijk. Alle andere werknemers zijn akkoord gegaan met het voorstel om voorlopig minder te werken en ook minder te verdienen. De club spreekt over uitzonderlijke maatregelen in een uitzonderlijke tijd. Union Berlijn promoveerde afgelopen zomer als nummer drie in de Tweede Bundesliga naar het hoogste niveau in Duitsland en stond op het moment dat de competitie werd stilgelegd op plaats 11.

23:17 23 uur 17. Braziliaan Thiago Wild test als eerste toptennisser positief. De twintigjarige Thiago Wild, de grote belofte van het Braziliaanse tennis, heeft woensdag positief getest op het coronavirus. Wild maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media. De nummer 114 van de wereld is de eerste speler in het ATP-circuit die besmet is. De Braziliaan gaf in zijn mededeling aan al een tijdje te sukkelen met koorts.

22:22 22 uur 22. WHO is zeer tevreden met uitstellen van Olympische Spelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat volledig achter de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Japanse regering om de Olympische Spelen in Tokio omwille van het coronavirus uit te stellen. "De beslissing is geheel en onafhankelijk genomen door het IOC en de Japanse regering. Maar wij staan er volledig achter. Hoe moeilijk het ook is voor velen, er is op een juiste manier gehandeld."

20:03 20 uur 03. 24 uur van Zolder verplaatst naar november, DTM-manche in augustus. De 24 uur van Zolder, die normaal gezien op 8 en 9 augustus op het Limburgse circuit gereden zou worden, is verschoven naar 7 en 8 november. De verschuiving komt er vanwege het coronavirus. In Zolder stond op 25 en 26 april de openingsmanche van het DTM-kampioenschap (Deutsche Tourenwagen-Masters) op het programma, maar die manche wordt verschoven naar het weekend van 7, 8 en 9 augustus, waardoor er dit jaar voor de 24 uur een wintereditie zal gehouden worden, zo bevestigden Circuit Zolder en DTM-organisator ITR.

16:57 16 uur 57. McGregor helpt in Ierland. De Ierse kooivechter Conor McGregor doet een greep in zijn geldbuidel om de ziekenhuizen in zijn land te voorzien van spullen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. Hij spendeert één miljoen euro aan beschermingsmiddelen. "Ze zijn bedoeld voor de ziekenhuizen in de regio Leinster, die het zwaarst is getroffen", meldde McGregror.

15:59 15 uur 59. Zorgen voor NBA-ster Towns. De moeder van NBA-vedette Karl-Anthony Towns ligt op dit moment in het ziekenhuis met symptomen van het nieuwe coronavirus. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden en wordt beademd. Towns speelt voor de Minnesota Timberwolves, maar ook in de NBA zijn alle sportieve activiteiten voorlopig naar de achtergrond verdwenen.

15:58 15 uur 58. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen begrijpt hoe ernstig het is wat er op dit moment gebeurt in de wereld met het coronavirus. Mijn huidige situatie kan helpen om dat te doen inzien. NBA-speler Karl-Anthony Towns op Instagram.

15:43 15 uur 43. Word jij de nieuwe BK rally? De organisatoren van het BK rally hebben een online kampioenschap op poten gezet. Er worden via het spel Dirt 2.0 5 rally's georganiseerd met telkens 10 klassementsproeven. Iedereen kan deelnemen. Ook BK-toppers zoals regerend Belgisch kampioen Adrian Fernémont en Sébastien Bedoret, hebben hun deelname al bevestigd.