Coronablog: Schalke traint online, 10 Valencia-spelers besmet, Clijsters "dankbaar" vanuit VS

11:10 11 uur 10. 25 m/v Valencia-personeel besmet, 10 spelers. Bij de Spaanse voetbalclub Valencia hebben intussen 25 personen, onder wie 10 spelers, positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. Twee weken geleden werden de spelers en stafleden van Valencia op het coronavirus getest. Nadien bevestigde de club al dat 5 personen, onder wie 3 spelers, besmet waren: Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala (ex-Standard) en José Gayá. Volgens Valencia hebben de besmettingen te maken met het bezoek aan Milaan vorige maand voor het eerste duel met Atalanta in de achtste finales van de Champions League.

10:00 10 uur . Schalke traint individueel thuis met videocall. De spelers van Schalke 04 volgen thuis op vaste tijdstippen het trainingsprogramma van de club, terwijl ze via een videocall met elkaar in contact staan. Dat maakte de Bundesliga-club van Benito Raman zaterdag bekend. Door de coronacrisis kan er niet normaal getraind worden. "Voor ons als ploegsporters is het enorm belangrijk in team met elkaar in interactie te gaan, zelfs wanneer we niet op dezelfde plaats zijn", verklaart coach David Wagner op de clubwebsite. De trainers geven tijdens de videocalls aanwijzingen bij de oefeningen. "Natuurlijk willen we zo snel mogelijk ons beroep opnieuw uitoefenen op onze vaste werkplek: het grasveld", aldus Wagner. De Bundesliga ligt door de coronacrisis zeker stil tot 30 april.

08:44 08 uur 44. Australische AFL-spelers leveren tot 70% loon in. De Australian football-spelers zijn gisteren met de Australian Football League (AFL) tot een akkoord gekomen om tot 70 procent van hun inkomen in te leveren. Op die manier hoopt men de sport down-under wat meer ademruimte te geven nu de competitie er stilligt door het coronavirus. Aangezien er wellicht heel wat inkomsten verloren gaan doordat bijvoorbeeld tv-rechtenhouders en sponsors mogelijk geld terugeisen, hebben de spelers een geste gedaan door hun salarissen drastisch te laten verminderen. Na 2 weken onderhandelen met de AFL kwamen ze tot het akkoord om voor april en mei 50 procent in te leveren, en vanaf juni 70 procent als het ook dan nog onmogelijk blijkt om te spelen. Zelfs indien de competitie hervat wordt, zullen de spelers slechts de helft van wat ze gewoonlijk verdienen op hun loonbrief zien verschijnen. In Australië verdienen sommige AFL-spelers meer dan 1 miljoen Australische dollar (552.000 euro) per seizoen.

21:23 21 uur 23. Premier League start pas opnieuw wanneer het écht "safe" is. Alle Engelse profclubs, die uit de Premier League inbegrepen, hebben in een gezamenlijke verklaring laten weten het seizoen alleen te zullen hervatten als het echt "safe" is. Hoewel de financiële consequenties van het niet-uitspelen van de competities immens zijn, mag dat bij de moeilijke beslissingen die komen gaan geen rol spelen. Vooralsnog is 30 april de eerste optie om weer te beginnen, maar gezien de maatregelen die door Brits premier Boris Johnson voor het hele land zijn afgekondigd, lijkt dat niet haalbaar. "Alle betrokken partijen weten hoe groot de economische impact voor de clubs is en hoe nodig het is om weer te spelen", aldus de clubs. "Maar dat kan pas als de gezondheidssituatie in het land dat toelaat. Niet eerder."

21:07 21 uur 07. Marco Reus (Dortmund) schenkt half miljoen aan lokale bedrijven. Veel topsporters hebben de voorbije dagen hun groot hart laten zien en flinke bedragen overgemaakt om de strijd aan te gaan tegen het coronavirus. Ook Marco Reus blijft niet achter. De kapitein van Borussia Dortmund, het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, richtte het project 'Help your hometown' op en stortte 500.000 euro aan lokale KMO's om de financiële gevolgen door het coronavirus te bestrijden.

20:52 20 uur 52. Kim Clijsters: "Bedankt aan alle zorgverleners". Net als vele andere sporters zit Kim Clijsters even zonder competitie. Met haar gezin verblijft ze nu in New Jersey in Amerika, het thuisland van man Brian Lynch. Op sociale media heeft Clijsters een boodschap de wereld in gestuurd: "We zijn dankbaar dat we veilig en gezond met ons gezin samen kunnen zijn. We bewonderen iedereen die in de frontlinie staat: dokters, verpleegkundigen en al het medisch personeel dat zo hard werkt. Dank jullie wel voor alles vanuit onze familie."

18:16 18 uur 16. Ook Callum Hudson-Odoi (Chelsea is genezen). Ook Chelsea-buitenspeler Callum Hudson-Odoi is opnieuw hersteld. Dat verklaart zijn coach Frank Lampard op de website van de Blues. De 19-jarige Engelsman was eerder deze maand de eerste speler in de Premier League die positief testte. "Hij heeft gelukkig niet te veel afgezien", zegt Lampard. "Nu is het zaak met de rest van het team de voorzorgsmaatregelen goed te blijven respecteren."

18:08 18 uur 08. Paulo Dybala (Juventus) is helemaal hersteld van het coronavirus. Paulo Dybala (Juventus) is helemaal genezen na zijn besmetting door het coronavirus. Dybala gaf bij Juventus TV in een videogesprek aan er naar uit te kijken opnieuw op een veld te staan. "Ik voel me veel beter, nadat ik enkele dagen geleden nog sterke symptomen van het virus had. Vandaag heb ik geen symptomen meer en kan ik fysieke inspanningen leveren. Dat lukte de vorige dagen helemaal niet. Toen voelde ik al na vijf minuten dat ik moest stoppen. Ook mijn vriendin is helemaal hersteld." De 26-jarige Argentijnse aanvaller was de derde speler van de Oude Dame die besmet raakte, na eerder Daniele Rugani en Blaise Matuidi.