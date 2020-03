Coronablog: Roma bezorgt bejaarde abonnees hulppakket, 10 Valencia-spelers besmet

12:43 12 uur 43. Millenium Stadium in Wales wordt noodhospitaal. Het Millenium Stadium in Cardiff, het nationaal stadion van Wales, zal tijdelijk dienst doen als noodhospitaal in de strijd tegen het coronavirus: er zullen tot 2.000 bedden geïnstalleerd worden door de Welshe gezondheidsdienst (NHS). . Millenium Stadium in Wales wordt noodhospitaal Het Millenium Stadium in Cardiff, het nationaal stadion van Wales, zal tijdelijk dienst doen als noodhospitaal in de strijd tegen het coronavirus: er zullen tot 2.000 bedden geïnstalleerd worden door de Welshe gezondheidsdienst (NHS).

12:23 12 uur 23. Sydney Wiese (LA Sparks) is 1e WNBA-geval. Spelverdeelster Sydney Wiese van Los Angeles Sparks is de eerste WNBA-speelster die positief test op corona. De 24-jarige basketbalster schrijft dat ze zich goed voelt met lichte symptomen, dat ze het virus kan doorgeven en dat ze er alles aan zal doen om dat te voorkomen. Ze zit momenteel in quaraintaine en roept iedereen om op samen het virus te bestrijden. Zoals heel wat WNBA'sters heeft Wiese tijdens de break in Spanje gespeeld, waar er een broeihaard is van het coronavirus. Normaal zou het WNBA-seizoen op 15 mei beginnen, maar de liga overlegt nog volop met experts. Sydney Wiese (LA Sparks) is 1e WNBA-geval Spelverdeelster Sydney Wiese van Los Angeles Sparks is de eerste WNBA-speelster die positief test op corona. De 24-jarige basketbalster schrijft dat ze zich goed voelt met lichte symptomen, dat ze het virus kan doorgeven en dat ze er alles aan zal doen om dat te voorkomen. Ze zit momenteel in quaraintaine en roept iedereen om op samen het virus te bestrijden. Zoals heel wat WNBA'sters heeft Wiese tijdens de break in Spanje gespeeld, waar er een broeihaard is van het coronavirus. Normaal zou het WNBA-seizoen op 15 mei beginnen, maar de liga overlegt nog volop met experts.

12:10 12 uur 10. AS Roma bezorgt bejaarde abonnees voedsel en hulpmiddelen. AS Roma heeft pakketten met voedsel en medische hulpmiddelen bezorgd bij alle abonnementhouders van 75 jaar en ouder. De Serie A-club stelde tientallen pakketten samen met daarin onder meer pasta en flessen water, maar ook met mondmaskertjes, handschoenen en desinfecterende handgel. Ieder pakket bevatte daarnaast een editie van de beroemde Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport én een sjaal van AS Roma. De pakketten werden voor de deur afgeleverd bij de bejaarde abonnementhouders in Rome. De oudste fan, de in 1923 geboren Eliseo Lorenzetti, kreeg ook nog een gesigneerd shirt van spits Edin Dzeko. AS Roma bezorgt bejaarde abonnees voedsel en hulpmiddelen AS Roma heeft pakketten met voedsel en medische hulpmiddelen bezorgd bij alle abonnementhouders van 75 jaar en ouder. De Serie A-club stelde tientallen pakketten samen met daarin onder meer pasta en flessen water, maar ook met mondmaskertjes, handschoenen en desinfecterende handgel. Ieder pakket bevatte daarnaast een editie van de beroemde Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport én een sjaal van AS Roma. De pakketten werden voor de deur afgeleverd bij de bejaarde abonnementhouders in Rome. De oudste fan, de in 1923 geboren Eliseo Lorenzetti, kreeg ook nog een gesigneerd shirt van spits Edin Dzeko.

