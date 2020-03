Coronablog: PSG laat Neymar naar Brazilië terugkeren, Matuidi is strijdvaardig

15:58 15 uur 58. Mannschaft-spelers doneren 2,5 miljoen euro. De spelers van de Duitse nationale ploeg hebben 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het coronavirus te bestrijden. Ze roepen ook al hun fans op een financiële bijdrage te leveren. "We zijn één groot team", zegt aanvoerder Manuel Neuer in een videoboodschap op Instagram. "Niet alleen op het voetbalveld, maar ook in onze samenleving. Dat realiseer je je in deze tijden. Het is mooi om te zien hoe mensen elkaar helpen. Dat zie je ook in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en supermarkten. Voetbal staat momenteel stil en gezondheid staat voorop. Blijf gezond en wees vooral veel thuis.". Mannschaft-spelers doneren 2,5 miljoen euro De spelers van de Duitse nationale ploeg hebben 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het coronavirus te bestrijden. Ze roepen ook al hun fans op een financiële bijdrage te leveren. "We zijn één groot team", zegt aanvoerder Manuel Neuer in een videoboodschap op Instagram. "Niet alleen op het voetbalveld, maar ook in onze samenleving. Dat realiseer je je in deze tijden. Het is mooi om te zien hoe mensen elkaar helpen. Dat zie je ook in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en supermarkten. Voetbal staat momenteel stil en gezondheid staat voorop. Blijf gezond en wees vooral veel thuis."

15:58 15 uur 58. Twee MXGP's uitgesteld. De MXGP's van Italië en Duitsland worden uitgesteld naar een andere datum door het coronavirus. De GP van Italië verschuift van 17 mei naar 5 juli. In Duitsland zal op 9 augustus gecrosst worden, in plaats van op 24 mei. De bedoeling is om het WK op 7 juni te hervatten met de Grote Prijs van Rusland.

14:35 14 uur 35. Matuidi: "Samen zullen we sterker uit deze beproeving komen". Blaise Matuidi laat op sociale media weten dat hij het goed stelt, ondanks zijn besmetting met het nieuwe coronavirus. "Ik ben positief", herhaalt de Franse middenvelder van Juventus drie keer. "Ik ben sterk, het moreel is goed. Samen zullen we sterker uit deze beproeving komen.".

14:31 14 uur 31. Neymar keert terug naar Brazilië. Net als in heel wat andere Europese landen ligt ook in Frankrijk de nationale voetbalcompetitie stil. PSG, de autoritaire leider, in de Ligue besliste vandaag om de trainingen op te schorten. Neymar, één van de vedetten van het team, kreeg net als Thiago Silva de toestemming om meteen naar Brazilië af te reizen.

12:51 12 uur 51. Eind maart beslist 20 km van Brussel over wedstrijd op 29 mei. Het is voorlopig onduidelijk of de 41e editie van de 20 km door Brussel kan doorgaan. De erg populaire loopwedstrijd, die zo'n 40.000 deelnemers naar de hoofdstad lokt, staat op 31 mei geprogrammeerd. Maar het coronavirus kan roet in het eten gooien. "Eind maart wordt een beslissing genomen", zegt organisatrice Carine Verstraeten. "We volgen de situatie dag na dag op. Maar het zal een klein mirakel zijn als we het op tijd kunnen regelen en alles normaal kan verlopen op 31 mei. Een andere datum vinden wordt niet eenvoudig. Wellicht is het dan na de zomer.".

12:48 12 uur 48. LeBron James en andere Lakers gaan in quarantaine. Alle spelers van de Los Angeles Lakers worden getest of ze besmet zijn met het coronavirus. Uit voorzorg zullen LeBron James en zijn teamgenoten 14 dagen in afzondering worden geplaatst, zo melden Amerikaanse media. De maatregel komt er nadat 4 spelers van de Brooklyn Nets, onder wie Kevin Durant, besmet gebleken waren. Beide teams speelden op 10 maart, kort voor de NBA werd stilgelegd, tegen elkaar.