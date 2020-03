Coronablog: ploegmaat van Vermaelen is 1e positieve geval in J-League

12:42

12 uur 42. Ploegmaat van Vermaelen is 1e geval in J-League. De Japanse verdediger Gotoku Sakai is het eerste positieve coronageval in de J-League. De 42-voudige international is de ploegmaat van Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe. Sakai kreeg woensdag koorts en trok de volgende dag met een acute luchtwegeninfectie naar het ziekenhuis. Vandaag kwam de officiële bevestiging van de coronabesmetting. De club zegt dat geen andere speler symptomen vertoont. "In overeenstemming met de geldende gezondheidsmaatregelen bekijken we met wie de speler in contact is gekomen en zullen we zorgen voor de ontsmetting van het trainigscentrum." De J-League ligt sinds eind februari stil.