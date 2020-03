Coronablog: Nu ook al wielerwedstrijd in juni afgelast, 11 NBA-spelers besmet

12:46 12 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:32 12 uur 32. Geen Ronde van Slovenië dit jaar. In april en mei zijn al een hele resem wielerwedstrijden geschrapt. Nu wordt ook de Ronde van Slovenië (10-14 juni) afgelast door het coronavirus. "Normaal moeten we nu al bezig zijn met de organisatie van deze wedstrijd", meldt de organisator. "Maar door het coronavirus kunnen we niets doen en dat zorgt voor financiële onzekerheid. We denken ook aan de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij de koers. Er zat niets anders op dan de koers te annuleren. Dit is geen gemakkelijke beslissing, maar we hebben er goed over nagedacht.".

12:30 12 uur 30. Kimmich en Goretzka zamelden al 1 miljoen euro in. Bayern-spelers Leon Goretzka en Joshua Kimmich hebben het initiatief "We kick corona" gelanceerd, waarvan de opbrengst naar instellingen gaat die kampen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het duo bracht al een miljoen euro aan in de strijd tegen het virus.

12:29 12 uur 29. "Op het veld kunnen we iedereen kloppen. Maar het coronavirus kunnen we alleen allemaal samen de baas. We willen iedereen bedanken die er momenteel in ziekenhuizen, medische centra en sociale verenigingen alles aan doet om de situatie onder controle te krijgen. . Leon Goretzka.

12:00 12 uur .

09:06 09 uur 06. Ook Schotse voetbalcompetitie ligt stil. De Schotse voetbalbond heeft een streep getrokken door de voetbalcompetitie tot 30 april. . "Het medisch advies luidt dat we voor die datum niet de piek van de epidemie hebben bereikt in dit land. De maatregelen tegen verdere verspreiding blijven van kracht en die beperken de mogelijkheid tot voetballen", meldde de Schotse FA. Ook de Engelse voetbalbond heeft alle wedstrijden tot en met 30 april uitgesteld.

09:03 09 uur 03. 11 spelers besmet in NBA. In de NBA zijn ondertussen al 11 spelers besmet met het coronavirus. De Fransman Rudy Gobert, spelers van Utah Jazz, testte als eerste positief. Vandaag hebben twee spelers van LA Lakers en eentje van Boston Celtics - Marcus Smart - positief getest. Eerder hadden ook al drie personen van Philadelphia 76ers en vier spelers van Brooklyn Nets, onder wie Kevin Durant, het coronavirus opgelopen. De competitie ligt voor onbepaalde tijd stil, ook de individuele trainingssessies in het trainingscentrum zijn ondertussen verboden. In de VS zijn inmiddels al meer dan 40.000 mensen besmet met het covid-19-virus.

