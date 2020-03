Coronablog: Nu al elf NBA-spelers besmet met coronavirus

In de NBA zijn ondertussen al 11 spelers besmet met het coronavirus. De Fransman Rudy Gobert, spelers van Utah Jazz, testte als eerste positief. Vandaag hebben twee spelers van LA Lakers en eentje van Boston Celtics - Marcus Smart - positief getest. Eerder hadden ook al drie personen van Philadelphia 76ers en vier spelers van Brooklyn Nets, onder wie Kevin Durant, het coronavirus opgelopen. De competitie ligt voor onbepaalde tijd stil, ook de individuele trainingssessies in het trainingscentrum zijn ondertussen verboden. In de VS zijn inmiddels al meer dan 40.000 mensen besmet met het covid-19-virus.

09 uur 03. 11 spelers besmet in NBA. In de NBA zijn ondertussen al 11 spelers besmet met het coronavirus. De Fransman Rudy Gobert, spelers van Utah Jazz, testte als eerste positief. Vandaag hebben twee spelers van LA Lakers en eentje van Boston Celtics - Marcus Smart - positief getest. Eerder hadden ook al drie personen van Philadelphia 76ers en vier spelers van Brooklyn Nets, onder wie Kevin Durant, het coronavirus opgelopen. De competitie ligt voor onbepaalde tijd stil, ook de individuele trainingssessies in het trainingscentrum zijn ondertussen verboden. In de VS zijn inmiddels al meer dan 40.000 mensen besmet met het covid-19-virus.

19 uur 49. Kamp tussen zwaargewichten Joshua en Poelev is uitgesteld. De bokskamp tussen Anthony Joshua en Koebrat Poelev die gepland was op 20 juni in het stadion van voetbalclub Tottenham is het zoveelste sportevenement dat moet worden uitgesteld door de coronacrisis. Wanneer de twee zwaargewichten elkaar dan wel in de ogen zullen kijken is nog niet officieel bepaald, maar Poelev spreekt over "een aantal maanden later. Misschien het einde van het jaar.".