Coronablog: Nainggolan levert loon in, genezen NBA-speler staat plasma af

13:24 13 uur 24. Nainggolan en teammaats leveren in. Bij Cagliari heeft het clubbestuur met de spelers een akkoord bereikt om 1 maand loon te laten vallen. Hierdoor moet de Sardijnse club het hoofd boven water kunnen houden nu door de coronacrisis de inkomsten zijn opgedroogd. Voorzitter Giulini hoopt wel dat er ook nog een akkoord bereikt kan worden over de tv-rechten. "Als de laatste schijf niet betaald wordt, is dat een catastrofe voor ons." . Nainggolan en teammaats leveren in Bij Cagliari heeft het clubbestuur met de spelers een akkoord bereikt om 1 maand loon te laten vallen. Hierdoor moet de Sardijnse club het hoofd boven water kunnen houden nu door de coronacrisis de inkomsten zijn opgedroogd. Voorzitter Giulini hoopt wel dat er ook nog een akkoord bereikt kan worden over de tv-rechten. "Als de laatste schijf niet betaald wordt, is dat een catastrofe voor ons."

13:22 13 uur 22. NBA-speler staat plasma af voor corona-onderzoek. Marcus Smart, speler bij de Boston Celtic, is genezen verklaard van corona. De basketbalspeler heeft besloten om in het kader van het "COVID-19 Convalescent Plasma Project" plasma af te staan dat gebruikt kan worden in het onderzoek naar bijvoorbeeld een vaccin of andere geneesmiddelen. NBA-speler staat plasma af voor corona-onderzoek Marcus Smart, speler bij de Boston Celtic, is genezen verklaard van corona. De basketbalspeler heeft besloten om in het kader van het "COVID-19 Convalescent Plasma Project" plasma af te staan dat gebruikt kan worden in het onderzoek naar bijvoorbeeld een vaccin of andere geneesmiddelen.

13:22 13 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:23 09 uur 23. Leveren NBA-spelers 1 procent per match in? In de NBA zijn onderhandelingen opgestart over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de spelers. Volgens sportzender ESPN zal elke afgelaste wedstrijd de basketvedetten 1 procent van hun jaarinkomen kosten. De Amerikaanse basketbalcompetitie ligt stil sinds 11 maart. Het is nog erg onduidelijk of het reguliere seizoen, dat per team 82 matchen omvat, kan worden afgewerkt. Elke ploeg heeft nog zo'n 15 tot 20 wedstrijden te spelen. Daarna staan de play-offs op het programma. Leveren NBA-spelers 1 procent per match in? In de NBA zijn onderhandelingen opgestart over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de spelers. Volgens sportzender ESPN zal elke afgelaste wedstrijd de basketvedetten 1 procent van hun jaarinkomen kosten. De Amerikaanse basketbalcompetitie ligt stil sinds 11 maart. Het is nog erg onduidelijk of het reguliere seizoen, dat per team 82 matchen omvat, kan worden afgewerkt. Elke ploeg heeft nog zo'n 15 tot 20 wedstrijden te spelen. Daarna staan de play-offs op het programma.

08:47 08 uur 47. "LA Lakers zijn coronavrij". De Amerikaanse basketbalploeg LA Lakers laat weten dat alle spelers coronavrij zijn. Het team ging 14 dagen in quarantaine nadat 2 spelers besmet zouden geweest zijn. Op 10 maart hadden de Lakers nog tegenover de Brooklyn Nets gestaan. Die ploeg zit of zat met 4 besmette spelers. "LA Lakers zijn coronavrij" De Amerikaanse basketbalploeg LA Lakers laat weten dat alle spelers coronavrij zijn. Het team ging 14 dagen in quarantaine nadat 2 spelers besmet zouden geweest zijn. Op 10 maart hadden de Lakers nog tegenover de Brooklyn Nets gestaan. Die ploeg zit of zat met 4 besmette spelers.

08:44 08 uur 44. Oud-tennisspeler voelt zich weer prima. De Amerikaan Patrick McEnroe (53) testte een tiental dagen geleden positief op het coronavirus. De jongere broer van 7-voudig grandslamkampioen John vertoonde slechts milde symptomen en voelt zich opnieuw "100 procent". "Mijn testen bleken positief, zo heb ik net vernomen. Dat is het slechte nieuws. Het goede is dat ik mij prima voel. De symptomen zijn verdwenen. Ik voel mij 100 procent", zegt hij in een video op Twitter. McEnroe leeft in New York City, een van de Amerikaanse steden die het hardst is getroffen door het longvirus. Oud-tennisspeler voelt zich weer prima De Amerikaan Patrick McEnroe (53) testte een tiental dagen geleden positief op het coronavirus. De jongere broer van 7-voudig grandslamkampioen John vertoonde slechts milde symptomen en voelt zich opnieuw "100 procent". "Mijn testen bleken positief, zo heb ik net vernomen. Dat is het slechte nieuws. Het goede is dat ik mij prima voel. De symptomen zijn verdwenen. Ik voel mij 100 procent", zegt hij in een video op Twitter. McEnroe leeft in New York City, een van de Amerikaanse steden die het hardst is getroffen door het longvirus.

08:44 Voormalig tennisspeler Patrick McEnroe testte positief, maar hij voelt zich "100 procent":. 08 uur 44. Voormalig tennisspeler Patrick McEnroe testte positief, maar hij voelt zich "100 procent": Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

06:31 06 uur 31. Weinig mensen in het voetbal hebben me zo geraakt in mijn carrière en in mijn leven. Je bent altijd een mentor geweest, mijn eerste manager en mijn eerste voorzitter. Met veel verdriet zeg ik je vaarwel. Je bent te vroeg vertrokken, ik ga je nooit vergeten. Anderlecht-speler Samir Nasri op Instagram. Weinig mensen in het voetbal hebben me zo geraakt in mijn carrière en in mijn leven. Je bent altijd een mentor geweest, mijn eerste manager en mijn eerste voorzitter. Met veel verdriet zeg ik je vaarwel. Je bent te vroeg vertrokken, ik ga je nooit vergeten. Anderlecht-speler Samir Nasri op Instagram

06:30 06 uur 30. Samir Nasri (Anderlecht en ex-Marseille) is in de rouw.