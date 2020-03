Coronablog: Moeskroen werkt aan grasmat, Blaise Matuidi is besmet

12:51 12 uur 51. Eind maart beslist 20 km van Brussel over wedstrijd op 29 mei. Het is voorlopig onduidelijk of de 41e editie van de 20 km door Brussel kan doorgaan. De erg populaire loopwedstrijd, die zo'n 40.000 deelnemers naar de hoofdstad lokt, staat op 31 mei geprogrammeerd. Maar het coronavirus kan roet in het eten gooien. "Eind maart wordt een beslissing genomen", zegt organisatrice Carine Verstraeten. "We volgen de situatie dag na dag op. Maar het zal een klein mirakel zijn als we het op tijd kunnen regelen en alles normaal kan verlopen op 31 mei. Een andere datum vinden wordt niet eenvoudig. Wellicht is het dan na de zomer.". Eind maart beslist 20 km van Brussel over wedstrijd op 29 mei Het is voorlopig onduidelijk of de 41e editie van de 20 km door Brussel kan doorgaan. De erg populaire loopwedstrijd, die zo'n 40.000 deelnemers naar de hoofdstad lokt, staat op 31 mei geprogrammeerd. Maar het coronavirus kan roet in het eten gooien. "Eind maart wordt een beslissing genomen", zegt organisatrice Carine Verstraeten. "We volgen de situatie dag na dag op. Maar het zal een klein mirakel zijn als we het op tijd kunnen regelen en alles normaal kan verlopen op 31 mei. Een andere datum vinden wordt niet eenvoudig. Wellicht is het dan na de zomer."

12:48 12 uur 48. LeBron James en andere Lakers gaan in quarantaine. Alle spelers van de Los Angeles Lakers worden getest of ze besmet zijn met het coronavirus. Uit voorzorg zullen LeBron James en zijn teamgenoten 14 dagen in afzondering worden geplaatst, zo melden Amerikaanse media. De maatregel komt er nadat 4 spelers van de Brooklyn Nets, onder wie Kevin Durant, besmet gebleken waren. Beide teams speelden op 10 maart, kort voor de NBA werd stilgelegd, tegen elkaar. LeBron James en andere Lakers gaan in quarantaine Alle spelers van de Los Angeles Lakers worden getest of ze besmet zijn met het coronavirus. Uit voorzorg zullen LeBron James en zijn teamgenoten 14 dagen in afzondering worden geplaatst, zo melden Amerikaanse media. De maatregel komt er nadat 4 spelers van de Brooklyn Nets, onder wie Kevin Durant, besmet gebleken waren. Beide teams speelden op 10 maart, kort voor de NBA werd stilgelegd, tegen elkaar.

12:38 12 uur 38. Moeskroen profiteert van coronapauze om aan grasmat te werken. Excel Moeskroen profiteert van de gedwongen onderbreking door het coronavirus om werken aan het veld van Le Canonnier te laten uitvoeren. In een eerste fase werd de ventilatie aangepakt. Nu staan de doelgebieden op het programma om af te sluiten met het opnieuw inzaaien van het terrein. Door het coronavirus ligt de Jupiler Pro League minstens tot 5 april stil. Moeskroen profiteert van coronapauze om aan grasmat te werken Excel Moeskroen profiteert van de gedwongen onderbreking door het coronavirus om werken aan het veld van Le Canonnier te laten uitvoeren. In een eerste fase werd de ventilatie aangepakt. Nu staan de doelgebieden op het programma om af te sluiten met het opnieuw inzaaien van het terrein. Door het coronavirus ligt de Jupiler Pro League minstens tot 5 april stil.

12:37 12 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:01 12 uur 01. Wielrennen Geen koersen in België tot 30 april: dus ook geen Scheldeprijs en Brabantse Pijl

12:01 12 uur 01. Amstel Gold Race Amstel Gold Race op 19 april moet er ook aan geloven

11:38 11 uur 38. Eerste coronageval in NHL. Een speler van de Ottawa Senators is besmet met het coronavirus. Om wie het gaat, is niet bekend. Hij is de eerste speler in de Amerikaanse ijshockeyliga (NHL) bij wie het longvirus officieel is vastgesteld. Volgens Ottawa Senators vertoont de speler lichte symptomen en wordt hij in quarantaine gehouden. Ook zijn teamgenoten moeten zich uit voorzorg afzonderen. De NHL ligt net als de andere grote Amerikaanse sportcompetities (NBA, MLS, MLB, NFL) stil vanwege het coronavirus. Eerste coronageval in NHL Een speler van de Ottawa Senators is besmet met het coronavirus. Om wie het gaat, is niet bekend. Hij is de eerste speler in de Amerikaanse ijshockeyliga (NHL) bij wie het longvirus officieel is vastgesteld. Volgens Ottawa Senators vertoont de speler lichte symptomen en wordt hij in quarantaine gehouden. Ook zijn teamgenoten moeten zich uit voorzorg afzonderen. De NHL ligt net als de andere grote Amerikaanse sportcompetities (NBA, MLS, MLB, NFL) stil vanwege het coronavirus.

18-03-2020 18-03-2020.

23:07 23 uur 07. Golfers moeten ook pauze inlassen. Het PGA Championship golf zal wegens de coronacrisis niet zoals voorzien tussen 14 en 17 mei plaatsvinden. Dat heeft organisator PGA Tour gemeld. Bedoeling is het prestigieuze golftoernooi van San Francisco, het 2e grandslamtoernooi van het seizoen op de Amerikaanse kalender, uit te stellen naar later dit jaar. "De gezondheid en veiligheid van iedereen is onze prioriteit nummer 1." De US Open (18-21 juni) kan voorlopig nog op dezelfde datum plaatsvinden. De Masters in het golf, de eerste major van seizoen, werd eerder uitgesteld. Golfers moeten ook pauze inlassen Het PGA Championship golf zal wegens de coronacrisis niet zoals voorzien tussen 14 en 17 mei plaatsvinden. Dat heeft organisator PGA Tour gemeld. Bedoeling is het prestigieuze golftoernooi van San Francisco, het 2e grandslamtoernooi van het seizoen op de Amerikaanse kalender, uit te stellen naar later dit jaar. "De gezondheid en veiligheid van iedereen is onze prioriteit nummer 1." De US Open (18-21 juni) kan voorlopig nog op dezelfde datum plaatsvinden. De Masters in het golf, de eerste major van seizoen, werd eerder uitgesteld.