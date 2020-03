Coronablog: McGregor helpt in Ierland, zorgen voor NBA-ster, BK rally gaat virtueel

16:57 16 uur 57. McGregor helpt in Ierland. De Ierse kooivechter Conor McGregor doet een greep in zijn geldbuidel om de ziekenhuizen in zijn land te voorzien van spullen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. Hij spendeert één miljoen euro aan beschermingsmiddelen. "Ze zijn bedoeld voor de ziekenhuizen in de regio Leinster, die het zwaarst is getroffen", meldde McGregror. McGregor helpt in Ierland De Ierse kooivechter Conor McGregor doet een greep in zijn geldbuidel om de ziekenhuizen in zijn land te voorzien van spullen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. Hij spendeert één miljoen euro aan beschermingsmiddelen. "Ze zijn bedoeld voor de ziekenhuizen in de regio Leinster, die het zwaarst is getroffen", meldde McGregror.

15:59 15 uur 59. Zorgen voor NBA-ster Towns. De moeder van NBA-vedette Karl-Anthony Towns ligt op dit moment in het ziekenhuis met symptomen van het nieuwe coronavirus. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden en wordt beademd. Towns speelt voor de Minnesota Timberwolves, maar ook in de NBA zijn alle sportieve activiteiten voorlopig naar de achtergrond verdwenen.

15:58 15 uur 58. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen begrijpt hoe ernstig het is wat er op dit moment gebeurt in de wereld met het coronavirus. Mijn huidige situatie kan helpen om dat te doen inzien. NBA-speler Karl-Anthony Towns op Instagram.

15:43 15 uur 43. Word jij de nieuwe BK rally? De organisatoren van het BK rally hebben een online kampioenschap op poten gezet. Er worden via het spel Dirt 2.0 5 rally's georganiseerd met telkens 10 klassementsproeven. Iedereen kan deelnemen. Ook BK-toppers zoals regerend Belgisch kampioen Adrian Fernémont en Sébastien Bedoret, hebben hun deelname al bevestigd.

14:58 14 uur 58. Geen ZLM Tour in 2020. De ZLM Tour wordt dit jaar niet gereden door het coronavirus. De 33e editie van de Nederlandse rittenwedstrijd stond op het programma van 27 mei tot en met 1 juni, maar in Nederland zijn alle wielerwedstrijden geannuleerd tot 1 juni. Er wordt niet naar een nieuwe plaats op de kalender gezocht.

13:15 Ook Roger Federer is gul. Hij schenkt 1 miljoen Zwitser Frank (ongeveer 950.000 euro) aan Zwitserse families die het moeilijk hebben. 13 uur 15.

12:13 12 uur 13. Club van Trossard schenkt 1.000 tickets aan zorgverleners. Premier League-club Brighton wil alle dokters en verplegers die strijden tegen het coronavirus, een hart onder de riem steken. De club van Leandro Trossard belooft "minstens 1.000 tickets" te zullen verdelen onder werknemers van de National Health Service (NHS) als teken van erkenning voor hun harde werk tijdens deze pandemie. "Dit is een klein gebaar waarmee we onze dankbaarheid willen tonen voor deze helden", stelt Brighton. De club speelt de bal meteen door naar alle andere teams uit de Premier League, EFL en Schotse en Noord-Ierse competitie en roept hen op eenzelfde gebaar te stellen. Bournemouth liet woensdagmiddag al meteen weten het voorbeeld van Brighton te zullen volgen.

12:11 12 uur 11. Geen meerkamp in Götzis. Er is dit jaar geen Hypomeeting in Götzis (Oos). De traditionele afspraak met 's werelds beste meerkampers was op 30 en 31 mei, maar is door de coronacrisis geannuleerd. Na 45 edities is dit de eerste afgelasting. "Dat doet pijn. De gezondheid van de atleten en atletes, het publiek, de 400 vrijwilligers en alle andere partners komt voor ons op de eerste plaats. Sport is belangrijk maar andere zaken zijn vandaag belangrijker."