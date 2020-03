Coronablog: Lukebakio en Boyata in quarantaine, geen EK turnen

13:39 13 uur 39. Geen EK's turnen in mei. De Europese turnbond heeft al zijn EK's mei geschrapt. Het gaat om het EK artistieke gymnastiek voor vrouwen in Parijs (30/4-3/5), het EK trampoline/tumbling in Göteborg (7-10/5), het EK ritmische gymnastiek in Kiev (21-24/5) en het EK artistieke gymnastiek voor mannen in Bakoe (27-31/5). Hij probeert nieuwe data te vinden later dit jaar. Geen EK's turnen in mei De Europese turnbond heeft al zijn EK's mei geschrapt. Het gaat om het EK artistieke gymnastiek voor vrouwen in Parijs (30/4-3/5), het EK trampoline/tumbling in Göteborg (7-10/5), het EK ritmische gymnastiek in Kiev (21-24/5) en het EK artistieke gymnastiek voor mannen in Bakoe (27-31/5). Hij probeert nieuwe data te vinden later dit jaar.

13:23 13 uur 23. Waasland-Beveren traint niet meer. Rode lantaarn Waasland-Beveren laat de groepstrainingen van vandaag en woensdag niet meer doorgaan, zo maakte de club bekend. "De dagen nadien waren sowieso al vrije dagen. Wanneer de groep opnieuw samenkomt, is nog niet bekend. Dat voetbal momenteel slechts bijzaak is, is een understatement. De volksgezondheid primeert", klinkt het in een mededeling. "De spelers krijgen een trainingsprogramma voor thuis. Het wordt hen duidelijk afgeraden om contact te hebben met elkaar en andere mensen. Iedereen moet momenteel zijn gezond verstand gebruiken en doen wat opgedragen wordt." Volgens de maatregelen van de overheid mag er wel nog getraind worden, maar toch beslisten al heel wat clubs om alle deuren te sluiten. Mogelijk valt er nog een beslissing van de Pro League omtrent het opschorten van alle trainingen.

13:13 13 uur 13. Schaken Alle belangrijke sportevenementen schaakmat, behalve het Kandidatentoernooi

12:57 12 uur 57. Geen Tour Championship snooker in Wales deze week. World Snooker Tour en ITV Sports hebben beslist om het Tour Championship in Llandudno (Wales) van deze week uit te stellen als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Enkel de top 8 van de wereld zou meedoen aan het 380.000 pond-toernooi. "Na de aankondiging van de Britse regering gisteravond dat het publiek werd geadviseerd om pubs, clubs, theaters en andere dergelijke sociale locaties te vermijden, hebben World Snooker Tour en ITV het besluit genomen om het evenement uit te stellen, met als voorlopige nieuwe datum 21 tot en met 26 juli van dit jaar op dezelfde locatie", luidde het persbericht.

12:55 12 uur 55. Bayern en Dortmund stoppen met trainen. De nummers 1 en 2 in de Bundesliga, Bayern München en Borussia Dortmund, hebben vandaag niet meer getraind. Dortmund houdt een pauze van minstens een week. Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard kregen instructies mee om thuis de conditie te onderhouden. Ook bij Bayern kregen de spelers een individueel programma.

11:56 11 uur 56. CEV stelt alle Europese duels voor rest van seizoen uit, op 1 na. De Europese volleybalfederatie (CEV) heeft nieuwe maatregelen genomen door de verdere verspreiding van het coronavirus. Alle Europese wedstrijden (Champions League, CEV Cup en Challenge Cup) voor de rest van het seizoen worden uitgesteld. Afgelopen vrijdag besliste de CEV nog alle Europese wedstrijden af te gelasten tot 3 april. De Volleyball Nations League wordt uitgesteld tot na de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus). Er blijft één uitzondering, de halve finales in de CEV Cup tussen de Russische teams Zenit Sint-Petersburg en Lokomotiv Novosibirsk blijven doorgaan. De CEV lijkt dus de hoop te houden de overige Europese wedstrijden nog te kunnen inhalen.

11:51 11 uur 51. Hertha-ploegmaat besmet, Boyata en Lukebakio gaan in quarantaine. De spelers en staf van Bundesliga-club Hertha Berlijn gaan voor 14 dagen in quarantaine. Dat besliste de club uit de Duitse hoofdstad, nadat 1 van de spelers positief getest had op het coronavirus. De identiteit van de speler werd niet bekendgemaakt. Bij de 13e in Duitsland spelen met Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata 2 landgenoten. Hertha wilde juist vandaag de groepstrainingen hervatten. De bewuste speler was eerder al gescheiden van de groep. Het Duitse voetbal ligt al minstens tot 2 april stil, maar voor Hertha Berlijn wacht sowieso nog een langere pauze. De Berlijnse senaat verbood afgelopen weekend het Bundesliga-voetbal in de Duitse hoofdstad tot 19 april.

