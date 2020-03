Coronablog: legendarische roeiwedstrijd in GB afgelast, geen WTA tot 2 mei

19:04 19 uur 04. Traditionele roeiwedstrijd tussen universiteiten Cambridge and Oxford geschrapt. In Groot-Brittannië worden nu ook meer en meer sportevenementen afgelast. Na het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen valt ook The Boat Race in het water. Dat is de wereldbekende roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Cambridge en Oxford. Normaal was het event op 29 maart al aan de 166e editie toe. Traditionele roeiwedstrijd tussen universiteiten Cambridge and Oxford geschrapt In Groot-Brittannië worden nu ook meer en meer sportevenementen afgelast. Na het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen valt ook The Boat Race in het water. Dat is de wereldbekende roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Cambridge en Oxford. Normaal was het event op 29 maart al aan de 166e editie toe.

19:03 19 uur 03. Geen 166e Boat Race deze maand

17:37 17 uur 37. Enkel atleten in voorbereiding op Spelen mogen accomodaties in Vlaanderen gebruiken. Sport Vlaanderen sluit tot en met 3 april al zijn sportaccommodaties, behalve voor atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Voor hen geldt een bijzondere regeling. "Alleen de topsporters die al geplaatst zijn of een reële kans maken om zich nog te plaatsen voor Tokio, zullen van sportaccommodaties gebruik kunnen blijven maken", meldt Sport Vlaanderen.

17:00 17 uur . Medewerker Pirelli besmet met coronavirus. Een medewerker van bandenleverancier Pirelli is besmet met het coronavirus. De man was aanwezig in Melbourne voor de eerste F1-race van het seizoen, maar de GP van Australië werd in laatste instantie geannuleerd omdat een lid van het McLaren-team positief had getest op het virus.

16:47 16 uur 47. Ook Zuid-Afrikaanse voetbalcompetitie ligt stil. In heel wat Afrikaanse landen worden de voetbalcompetities stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Na Ghana en Marokko heeft ook Zuid-Afrika die knoop doorgehakt. "Met deze beslissing zetten we de gezondheid van onze leden, meer bepaald spelers, officials, sponsors en staff, op de eerste plaats", klinkt het in een mededeling. "We staan in nauw contact met de overheid en volgen de situatie op."

15:12 15 uur 12. Geen WTA-toernooien tot 2 mei. De WTA-toernooien komende maand in Stuttgart (20-26 april), Istanbul (20-26 april) en Praag (27 april-2 mei), allen op gravel, zijn afgelast door de coronacrisis. Dat maakte de Women's Tennis Association (WTA) bekend. Er wordt zo niet meer getennist tot 2 mei. Eerder werden de toernooien van Indian Wells (11-22 maart), Guadalajara (16-21 maart), Miami (24 maart-4 april), Charleston (6-12 april) en Bogota (6-12 april) al geannuleerd.