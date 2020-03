Coronablog: Kim Clijsters vanuit VS: "Dankbaar om samen met gezin te zijn"

21:23 21 uur 23. Premier League start pas opnieuw wanneer het écht "safe" is. Alle Engelse profclubs, die uit de Premier League inbegrepen, hebben in een gezamenlijke verklaring laten weten het seizoen alleen te zullen hervatten als het echt "safe" is. Hoewel de financiële consequenties van het niet-uitspelen van de competities immens zijn, mag dat bij de moeilijke beslissingen die komen gaan geen rol spelen. Vooralsnog is 30 april de eerste optie om weer te beginnen, maar gezien de maatregelen die door Brits premier Boris Johnson voor het hele land zijn afgekondigd, lijkt dat niet haalbaar. "Alle betrokken partijen weten hoe groot de economische impact voor de clubs is en hoe nodig het is om weer te spelen", aldus de clubs. "Maar dat kan pas als de gezondheidssituatie in het land dat toelaat. Niet eerder.". Premier League start pas opnieuw wanneer het écht "safe" is Alle Engelse profclubs, die uit de Premier League inbegrepen, hebben in een gezamenlijke verklaring laten weten het seizoen alleen te zullen hervatten als het echt "safe" is. Hoewel de financiële consequenties van het niet-uitspelen van de competities immens zijn, mag dat bij de moeilijke beslissingen die komen gaan geen rol spelen. Vooralsnog is 30 april de eerste optie om weer te beginnen, maar gezien de maatregelen die door Brits premier Boris Johnson voor het hele land zijn afgekondigd, lijkt dat niet haalbaar. "Alle betrokken partijen weten hoe groot de economische impact voor de clubs is en hoe nodig het is om weer te spelen", aldus de clubs. "Maar dat kan pas als de gezondheidssituatie in het land dat toelaat. Niet eerder."

21:07 21 uur 07. Marco Reus (Dortmund) schenkt half miljoen aan lokale bedrijven. Veel topsporters hebben de voorbije dagen hun groot hart laten zien en flinke bedragen overgemaakt om de strijd aan te gaan tegen het coronavirus. Ook Marco Reus blijft niet achter. De kapitein van Borussia Dortmund, het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, richtte het project 'Help your hometown' op en stortte 500.000 euro aan lokale KMO's om de financiële gevolgen door het coronavirus te bestrijden.

20:52 20 uur 52. Kim Clijsters: "Bedankt aan alle zorgverleners". Net als vele andere sporters zit Kim Clijsters even zonder competitie. Met haar gezin verblijft ze nu in New Jersey in Amerika, het thuisland van man Brian Lynch. Op sociale media heeft Clijsters een boodschap de wereld in gestuurd: "We zijn dankbaar dat we veilig en gezond met ons gezin samen kunnen zijn. We bewonderen iedereen die in de frontlinie staat: dokters, verpleegkundigen en al het medisch personeel dat zo hard werkt. Dank jullie wel voor alles vanuit onze familie.".

18:16 18 uur 16. Ook Callum Hudson-Odoi (Chelsea is genezen). Ook Chelsea-buitenspeler Callum Hudson-Odoi is opnieuw hersteld. Dat verklaart zijn coach Frank Lampard op de website van de Blues. De 19-jarige Engelsman was eerder deze maand de eerste speler in de Premier League die positief testte. "Hij heeft gelukkig niet te veel afgezien", zegt Lampard. "Nu is het zaak met de rest van het team de voorzorgsmaatregelen goed te blijven respecteren." .

18:08 18 uur 08. Paulo Dybala (Juventus) is helemaal hersteld van het coronavirus. Paulo Dybala (Juventus) is helemaal genezen na zijn besmetting door het coronavirus. Dybala gaf bij Juventus TV in een videogesprek aan er naar uit te kijken opnieuw op een veld te staan. "Ik voel me veel beter, nadat ik enkele dagen geleden nog sterke symptomen van het virus had. Vandaag heb ik geen symptomen meer en kan ik fysieke inspanningen leveren. Dat lukte de vorige dagen helemaal niet. Toen voelde ik al na vijf minuten dat ik moest stoppen. Ook mijn vriendin is helemaal hersteld." De 26-jarige Argentijnse aanvaller was de derde speler van de Oude Dame die besmet raakte, na eerder Daniele Rugani en Blaise Matuidi. .

18:06 18 uur 06. Ook Atletico Madrid stelt gedeeltelijk werkloosheidsplan voor. In la liga heeft na Barcelona en Espanyol ook Atletico Madrid een plan van gedeeltelijke werkloosheid voorgesteld om de economische moeilijkheden door de wereldwijde coronacrisis het hoofd te bieden. De club van Rode Duivel Yannick Carrasco gaf op de website aan dat "om het welzijn van de club te verzekeren terwijl ons land in een noodtoestand verkeert maatregelen nodig zijn". .

16:37 16 uur 37. Spelers van Schalke 04, de ploeg van Benito Raman, staan deel van hun loon af. De spelers van Bundesliga-club Schalke 04 gaan tijdens de coronacrisis een deel van hun loon af te staan. Benito Raman is één van die spelers. "De spelers van het eerste elftal willen met hun actie de club en haar personeelsleden helpen", legt de club uit. "Een deel van hun loon en hun premies worden opgeschort tot 30 juni. Op die manier kan de liquiditeit van de club gevrijwaard worden." .

15:23 15 uur 23. Vader van Thibaut Pinot is besmet. De vader van de Franse ronderenner Thibaut Pinot is besmet met het coronavirus. Régis Pinot is burgemeester van Mélisey in Haute-Saône. "Vorige week kreeg ik symptomen. Ik had pijn, begon te hoesten. Daarna kwam de koorts. Vandaag heb ik vooral ademhalingsproblemen."De 58-jarige Fransman is directeur van een uitvaartbedrijf en vermoedt dat hij het virus daar opliep. Hij is naar eigen zeggen kwaad op de Franse overheid omdat die te laat reageerde op de coronacrisis. Vader Pinot verblijft momenteel in quarantaine in zijn woning. Hij staat in contact met zijn zoon, die het "prima stelt".