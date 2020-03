Coronablog: Italiaanse bond vangt coronapatiënten op in trainingscentrum

17:21 17 uur 21. World Archery, de internationale federatie voor het boogschieten, zal alle competities al zeker tot 30 juni opschorten. Dat betekent dat het EK boogschieten, dat tussen 20 en 26 mei in Antalya op de planning stond, uitgesteld is. World Archery had in eerste instantie alle competities tot 30 april stopgezet, maar verlengt de maatregel al zeker met twee maanden, nu blijkt dat de coronacrisis nog even zal woeden. Als de coronacrisis is gaan liggen hoopt World Archery zo veel mogelijk uitgestelde wedstrijden in te halen. De federatie zal de nieuwe wedstrijddata telkens ten laatste twee maanden op voorhand bekendmaken, zodat atleten voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden. Aangezien ook veel olympische kwalificatietoernooien momenteel niet doorgaan, werkt World Archery aan nieuwe kwalificatieregels voor de Spelen in Tokio. World Archery, de internationale federatie voor het boogschieten, zal alle competities al zeker tot 30 juni opschorten. Dat betekent dat het EK boogschieten, dat tussen 20 en 26 mei in Antalya op de planning stond, uitgesteld is. World Archery had in eerste instantie alle competities tot 30 april stopgezet, maar verlengt de maatregel al zeker met twee maanden, nu blijkt dat de coronacrisis nog even zal woeden. Als de coronacrisis is gaan liggen hoopt World Archery zo veel mogelijk uitgestelde wedstrijden in te halen. De federatie zal de nieuwe wedstrijddata telkens ten laatste twee maanden op voorhand bekendmaken, zodat atleten voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden. Aangezien ook veel olympische kwalificatietoernooien momenteel niet doorgaan, werkt World Archery aan nieuwe kwalificatieregels voor de Spelen in Tokio.

17:09 17 uur 09. Newcastle belt eenzame supporters op. Premier League-club Newcastle United heeft een opvallend initiatief gelanceerd. Het belt in deze periode ongeveer 2.000 oudere en kwetsbare abonnees op voor een babbeltje. Clubicoon Bon Moncur voert samen met verschillende personeelsleden van de club de gesprekken over voetbal, maar ook over eenzaamheid. Het initiatief komt voort uit het "Memory Cafe", dat de club al maandelijks houdt in het St. James Park. Tijdens die meetings wordt ook aandacht besteed aan eenzame en geïsoleerde supporters. "We hebben gezien welke positieve impact dat heeft gehad op onze supporters het voorbije jaar", legde directeur Lee Charnley uit op de clubwebsite. "Met deze telefoongesprekken zetten we dit project voort in een tijd waarin het erg nodig is eenzaamheid en isolatie te bestrijden."

16:17 16 uur 17. Italiaanse voetbalbond stelt trainingscentrum open. De Italiaanse voetbalbond stelt het nationaal trainingscentrum in Coverciano nabij Firenze ter beschikking van de overheid om er slachtoffers van het nieuwe coronavirus op te vangen. "Vandaag wordt er geen voetbal gespeeld. Voor dat opnieuw kan gebeuren, moeten wij eerst de belangrijkste wedstrijd winnen tegen het coronavirus", laat bondsvoorzitter Gabriele Gravina optekenen. In het trainingscentrum zullen patiënten terechtkunnen die wachten op een opname in het ziekenhuis. Italië is zwaar getroffen door de coronacrisis. Officieel zijn er 7.503 doden en bijna 75.000 bevestigde gevallen.

13:20 13 uur 20. Aangepaste dopingcontroles. De Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), die onafhankelijk werkt van de Internationale Wielerunie (UCI), laat weten dat het zijn antidopingprogramma aanpast. Doel is om het "zuivere" wielrennen te beschermen tijdens de coronapandemie. De CADF zal voortaan bij controles met 3 factoren rekening houden: de internationale wedstrijden die geannuleerd of uitgesteld zijn, de landen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als risicogebied aanduidt, en de lijst van de door het WADA geaccrediteerde labo's die hun activiteiten opgeschort hebben. Renners renners moeten ook tijdens de coronacrisis hun whereabouts blijven doorspelen.

13:18 13 uur 18. Onze hoogste prioriteit blijft altijd om de gezondheid en het welzijn van de renners te verzekeren. Net als de gezondheid van hun entourage en het controlepersoneel. . Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

13:15 De Frans-Qaterese voetbalclub PSG in zijn webwinkel een speciaal ontworpen "Tous unis"-shirt (allemaal samen) aan. De opbrengst is bedoeld om het personeel in de gezondheidszorg te ondersteunen. 13 uur 15. De Frans-Qaterese voetbalclub PSG in zijn webwinkel een speciaal ontworpen "Tous unis"-shirt (allemaal samen) aan. De opbrengst is bedoeld om het personeel in de gezondheidszorg te ondersteunen.

12:43 12 uur 43. MotoGP van Spanje uitgesteld. De start van het MotoGP-seizoen valt in het water. De openingsmanche in Qatar werd geschrapt, de GP's van Thailand, de VS en Argentinië zijn verplaatst en nu wordt ook de GP van Spanje verschoven. De organisatie hoopt dit jaar nog zoveel mogelijk races af te werken en verlengde het seizoen daarom al tot eind november. .

12:42 De zestien medewerkers van F1-renstal McLaren die de voorbije twee weken in Australië in quarantaine verbleven, zijn naar huis teruggekeerd. . 12 uur 42. De zestien medewerkers van F1-renstal McLaren die de voorbije twee weken in Australië in quarantaine verbleven, zijn naar huis teruggekeerd.