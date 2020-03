Coronablog: Hudson-Odoi is eerste PL-speler die positief test, ook PGA Tour ligt stil

09:14 09 uur 14. Stekker gaat er even uit in Formule E. Ook in de Formule E trekken ze de komende weken de stekker eruit. De elektrische racevariant van de Formule 1 schrapt maar liefst 5 e-prixs. In de Chinese stad Sanya (21 maart), in Rome (4 april), in Parijs (18 april), in Seoel (3 mei) en in Jakarta (6 juni) zullen ze niet racen. Als alles goed gaat, beginnen Stoffel Vandoorne en zijn collega's er weer aan op 21 juni in Berlijn. Stekker gaat er even uit in Formule E Ook in de Formule E trekken ze de komende weken de stekker eruit. De elektrische racevariant van de Formule 1 schrapt maar liefst 5 e-prixs. In de Chinese stad Sanya (21 maart), in Rome (4 april), in Parijs (18 april), in Seoel (3 mei) en in Jakarta (6 juni) zullen ze niet racen. Als alles goed gaat, beginnen Stoffel Vandoorne en zijn collega's er weer aan op 21 juni in Berlijn.

09:14 09 uur 14. Stoffel Vandoorne (Mercedes) mag pas eind juni weer racen in de Formule E.

08:31 08 uur 31. Ook de PGA Tour ligt stil. Alle golftoernooien van de Amerikaanse PGA Tour worden de komende weken afgelast. Ook het Players Championship, waarvan de eerste ronde donderdag werd gespeeld, gaat niet verder. "Het is met spijt dat wij de afgelasting van het Players Championship moeten meedelen. Wij hebben beslist ook alle andere PGA Tour events in de komende weken te annuleren, tot en met het Valero Texas Open", luidt het op de website van de PGA Tour. Het Players Championship in het Californische Ponte Vedra is na de vier majors de belangrijkste afspraak van het golfseizoen en heeft een prijzenpot van 15 miljoen dollar. Ook de PGA Tour ligt stil Alle golftoernooien van de Amerikaanse PGA Tour worden de komende weken afgelast. Ook het Players Championship, waarvan de eerste ronde donderdag werd gespeeld, gaat niet verder. "Het is met spijt dat wij de afgelasting van het Players Championship moeten meedelen. Wij hebben beslist ook alle andere PGA Tour events in de komende weken te annuleren, tot en met het Valero Texas Open", luidt het op de website van de PGA Tour. Het Players Championship in het Californische Ponte Vedra is na de vier majors de belangrijkste afspraak van het golfseizoen en heeft een prijzenpot van 15 miljoen dollar.

08:30 08 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:27 08 uur 27. Geen NBA-wedstrijden voor minstens een maand. Gisteren maakte de NBA al bekend dat de Amerikaanse basketbalcompetitie zou worden stilgelegd voor onbepaalde duur. Vandaag maakte de organisatie in een communiqué op hun website bekend dat dat voor minstens één maand zal zijn. "De onderbreking vanwege het coronavirus zal minstens dertig dagen duren. We hebben de intentie het seizoen te hervatten wanneer het voor iedereen opnieuw veilig is", luidt het. Het reguliere seizoen had in principe op 15 april moeten eindigen. Drie dagen later zouden dan normaal de play-offs beginnen. De start van de finale stond op 4 juni geprogrammeerd. Geen NBA-wedstrijden voor minstens een maand Gisteren maakte de NBA al bekend dat de Amerikaanse basketbalcompetitie zou worden stilgelegd voor onbepaalde duur. Vandaag maakte de organisatie in een communiqué op hun website bekend dat dat voor minstens één maand zal zijn. "De onderbreking vanwege het coronavirus zal minstens dertig dagen duren. We hebben de intentie het seizoen te hervatten wanneer het voor iedereen opnieuw veilig is", luidt het. Het reguliere seizoen had in principe op 15 april moeten eindigen. Drie dagen later zouden dan normaal de play-offs beginnen. De start van de finale stond op 4 juni geprogrammeerd.

08:26 08 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:20 08 uur 20. Chelsea-speler Hudson-Odoi test positief . Engels international Callum Hudson-Odoi heeft als eerste speler in de Premier League positief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn club Chelsea afgelopen nacht bekend gemaakt. De 19-winger toonde eerder deze week symptomen van een verkoudheid en trainde sindsdien niet meer. Uit voorzorg worden de spelers, trainers en nog een aantal leden van de technische staf in quarantaine geplaatst. Ook enkele trainingsfaciliteiten worden gesloten. Het is onduidelijk of Chelsea morgen/zaterdag kan aantreden tegen West Ham. . Chelsea-speler Hudson-Odoi test positief Engels international Callum Hudson-Odoi heeft als eerste speler in de Premier League positief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn club Chelsea afgelopen nacht bekend gemaakt. De 19-winger toonde eerder deze week symptomen van een verkoudheid en trainde sindsdien niet meer. Uit voorzorg worden de spelers, trainers en nog een aantal leden van de technische staf in quarantaine geplaatst. Ook enkele trainingsfaciliteiten worden gesloten. Het is onduidelijk of Chelsea morgen/zaterdag kan aantreden tegen West Ham.

08:20 08 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:19 08 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07:31 07 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07:30 Heel wat Vlaamse voorjaarskoersen worden uitgesteld of geschrapt dit jaar:. 07 uur 30. Heel wat Vlaamse voorjaarskoersen worden uitgesteld of geschrapt dit jaar: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07:25 07 uur 25. We willen allemaal racen, maar gezondheid en veiligheid komen op de eerste plaats. Daarom is dit de juiste beslissing. Volg de adviezen goed op, verzorg je en dan hopen we snel weer te kunnen racen. Wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton. We willen allemaal racen, maar gezondheid en veiligheid komen op de eerste plaats. Daarom is dit de juiste beslissing. Volg de adviezen goed op, verzorg je en dan hopen we snel weer te kunnen racen. Wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton

07:22 07 uur 22. Voorjaarskoersen geschrapt of uitgesteld. Goeiemorgen, gisteravond heeft de federale overheid heeft beslist dat alle sportactiviteiten tot en met 3 april geannuleerd worden. Dat betekent dat de Vlaamse voorjaarskoersen tot die datum in het water vallen. In het wielrennen worden Nokere Koerse (18 maart), de Bredene Koksijde Classic (20 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 Harelbeke (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) geschrapt of uitgesteld. Voorjaarskoersen geschrapt of uitgesteld Goeiemorgen, gisteravond heeft de federale overheid heeft beslist dat alle sportactiviteiten tot en met 3 april geannuleerd worden. Dat betekent dat de Vlaamse voorjaarskoersen tot die datum in het water vallen. In het wielrennen worden Nokere Koerse (18 maart), de Bredene Koksijde Classic (20 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 Harelbeke (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) geschrapt of uitgesteld.

00:19 00 uur 19. Formule 1 Ook seizoensopener in Formule 1 valt ten prooi aan coronavirus

13-03-2020 13-03-2020.

23:43 23 uur 43. Geen fans toegelaten bij Formule 1. De lokale overheid in Australië heeft beslist dat de Grand Prix van Melbourne alleen kan plaatsvinden zonder toeschouwers, maar het is nog maar de vraag of de eerste GP van het seizoen überhaupt zal doorgaan. Verschillende bronnen melden dat de race afgelast zal worden. Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen zouden Australië zelfs al verlaten hebben. Geen fans toegelaten bij Formule 1 De lokale overheid in Australië heeft beslist dat de Grand Prix van Melbourne alleen kan plaatsvinden zonder toeschouwers, maar het is nog maar de vraag of de eerste GP van het seizoen überhaupt zal doorgaan. Verschillende bronnen melden dat de race afgelast zal worden. Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen zouden Australië zelfs al verlaten hebben.

23:22 23 uur 22. Arsenal-trainer heeft coronavirus. Ook Arsenal-trainer Mikel Arteta is getroffen door het coronavirus. Ook de spelers en de rest van de technische staf zijn in quarantaine geplaatst. De Premier League houdt vrijdag een spoedzitting. Mogelijk wordt de competitie stilgelegd. Arsenal-trainer heeft coronavirus Ook Arsenal-trainer Mikel Arteta is getroffen door het coronavirus. Ook de spelers en de rest van de technische staf zijn in quarantaine geplaatst. De Premier League houdt vrijdag een spoedzitting. Mogelijk wordt de competitie stilgelegd.

23:21 23 uur 21. Ik heb een test laten uitvoeren omdat ik me niet lekker voelde. Dit is jammer. Zodra ik mag, ga ik opnieuw aan de slag. Arsenal-coach Mikel Arteta. Ik heb een test laten uitvoeren omdat ik me niet lekker voelde. Dit is jammer. Zodra ik mag, ga ik opnieuw aan de slag. Arsenal-coach Mikel Arteta

23:20 23 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23:11 23 uur 11. coronavirus Alle sportactiviteiten in België tot en met 3 april worden geannuleerd

22:09 22 uur 09. Geen voetbal in Frankrijk. In Frankrijk zijn alle voetbalwedstrijden tot nader order uitgesteld. Aanvankelijk was gezegd dat er gespeeld zou worden achter gesloten deuren, maar de Franse voetbalbond heeft nu alle wedstrijden geschrapt. Geen voetbal in Frankrijk In Frankrijk zijn alle voetbalwedstrijden tot nader order uitgesteld. Aanvankelijk was gezegd dat er gespeeld zou worden achter gesloten deuren, maar de Franse voetbalbond heeft nu alle wedstrijden geschrapt.

22:08 22 uur 08. Benjamin Mendy in zelfquarantaine. De BBC meldt dat Manchester City-verdediger Benjamin Mendy in zelfquarantaine geplaatst is. Dat is een voorzorgsmaatregel nadat gebleken was dat een familielid van Mendy symptomen van het coronavirus vertoonde. Mendy heeft donderdag nog gewoon getraind met zijn ploegmaats. Benjamin Mendy in zelfquarantaine De BBC meldt dat Manchester City-verdediger Benjamin Mendy in zelfquarantaine geplaatst is. Dat is een voorzorgsmaatregel nadat gebleken was dat een familielid van Mendy symptomen van het coronavirus vertoonde. Mendy heeft donderdag nog gewoon getraind met zijn ploegmaats.

21:38 21 uur 38. Ook uitgesteld: Zuid-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor WK 2022. De Zuid-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal van 2022 in Qatar ontsnappen ook niet aan het coronavirus. De FIFA heeft beslist alle matchen uit te stellen. Normaal zouden de kwalificatiematchen in de laatste week van maart plaatsvinden. Ook uitgesteld: Zuid-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor WK 2022 De Zuid-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal van 2022 in Qatar ontsnappen ook niet aan het coronavirus. De FIFA heeft beslist alle matchen uit te stellen. Normaal zouden de kwalificatiematchen in de laatste week van maart plaatsvinden.

20:22 20 uur 22. Geen WTA-toernooi van Charleston voor Kim Clijsters en co. In de tenniswereld blijft het intussen ook afgelastingen regenen. Het WTA-toernooi van Charleston is het volgende. Kim Clijsters zou er normaal gezien in actie komen. . Geen WTA-toernooi van Charleston voor Kim Clijsters en co In de tenniswereld blijft het intussen ook afgelastingen regenen. Het WTA-toernooi van Charleston is het volgende. Kim Clijsters zou er normaal gezien in actie komen.

20:02 20 uur 02. UAE beëindigt vrijwillige quarantaine. De renners van UAE die nog altijd in zelfquarantaine zaten in Abu Dhabi zullen terugkeren naar Europa. "Die periode was nodig om er zeker van te zijn dat er geen positieve coronagevallen meer zouden zijn. De mensen die wel positief getest hebben, blijven in de Emiraten waar ze de best mogelijke verzorging krijgen", klinkt het. UAE beëindigt vrijwillige quarantaine De renners van UAE die nog altijd in zelfquarantaine zaten in Abu Dhabi zullen terugkeren naar Europa. "Die periode was nodig om er zeker van te zijn dat er geen positieve coronagevallen meer zouden zijn. De mensen die wel positief getest hebben, blijven in de Emiraten waar ze de best mogelijke verzorging krijgen", klinkt het.

20:01 20 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:58 19 uur 58. Alpecin-Fenix sneller terug van stage. Alpecin-Fenix breekt zijn stage in Benicassim per direct af. Normaal zouden de renners pas zaterdag 14 maart terugkeren, maar door de huidige situatie is er beslist om de renners onmiddellijk te laten terugkeren naar hun thuisland. Concreet wil dat zeggen dat de renners op donderdag 12 en vrijdag 13 maart Benicassim zullen verlaten of reeds verlaten hebben. Alpecin-Fenix sneller terug van stage Alpecin-Fenix breekt zijn stage in Benicassim per direct af. Normaal zouden de renners pas zaterdag 14 maart terugkeren, maar door de huidige situatie is er beslist om de renners onmiddellijk te laten terugkeren naar hun thuisland. Concreet wil dat zeggen dat de renners op donderdag 12 en vrijdag 13 maart Benicassim zullen verlaten of reeds verlaten hebben.

19:57 19 uur 57. De terugkeer van de Italiaanse renners Sacha Modolo en Kristian Sbaragli was prioritair, gezien de situatie in hun thuisland. Op die manier vermijden we bij Sbaragli ook het risico dat hij de bevalling van zijn hoogzwangere vrouw zou moeten missen. Met deze beslissing willen we vermijden dat renners en/of stafleden niet meer huiswaarts kunnen keren, door mogelijke lockdowns. Alpecin-Fenix. De terugkeer van de Italiaanse renners Sacha Modolo en Kristian Sbaragli was prioritair, gezien de situatie in hun thuisland. Op die manier vermijden we bij Sbaragli ook het risico dat hij de bevalling van zijn hoogzwangere vrouw zou moeten missen. Met deze beslissing willen we vermijden dat renners en/of stafleden niet meer huiswaarts kunnen keren, door mogelijke lockdowns. Alpecin-Fenix

19:32 19 uur 32. Ook Portugal zet voetbalcompetitie stop. De Portugese voetballiga heeft beslist om de competitie in eerste en tweede klasse voor onbepaalde tijd stop te zetten. Eerder deze week was nog beslist dat de wedstrijden achter gesloten deuren zouden plaatsvinden. . Ook Portugal zet voetbalcompetitie stop De Portugese voetballiga heeft beslist om de competitie in eerste en tweede klasse voor onbepaalde tijd stop te zetten. Eerder deze week was nog beslist dat de wedstrijden achter gesloten deuren zouden plaatsvinden.

17:40 17 uur 40. EK judo pas in juni. Het EK judo, dat begin juni zou plaatsvinden in Praag, is uitgesteld. De Europese Judo-unie laat weten dat het toernooi opschuift naar eind juni. Op het EK zijn nog belangrijke punten te verdienen voor de olympische ranking. EK judo pas in juni Het EK judo, dat begin juni zou plaatsvinden in Praag, is uitgesteld. De Europese Judo-unie laat weten dat het toernooi opschuift naar eind juni. Op het EK zijn nog belangrijke punten te verdienen voor de olympische ranking.

17:40 17 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:33 17 uur 33. Peter Croonen: "Nemen nu de initiatieven om grotere schade later te vermijden". Peter Croonen: "Nemen nu de initiatieven om grotere schade later te vermijden"

17:33 17 uur 33. Minister Weyts: "Wielerwedstrijden zonder publiek kan je onmogelijk garanderen". Minister Weyts: "Wielerwedstrijden zonder publiek kan je onmogelijk garanderen"

17:17 17 uur 17. Special Olympics Belgium annuleert de Nationale Spelen. Special Olympics Belgium, de Olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, moet de 38ste editie van de Nationale Spelen die eind mei in Antwerpen zouden plaatsvinden, annuleren. Na de verspreiding van het Coronavirus in ons land, schort Special Olympics Belgium zijn sportactiviteiten op tot eind juni 2020. "We hebben oprecht spijt van deze beslissing, maar in de huidige omstandigheden willen we geen enkel risico nemen voor onze atleten, die een kwetsbare bevolking vertegenwoordigen en die ons verplichten om uiterst waakzaam te zijn", vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium. Special Olympics Belgium annuleert de Nationale Spelen Special Olympics Belgium, de Olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, moet de 38ste editie van de Nationale Spelen die eind mei in Antwerpen zouden plaatsvinden, annuleren. Na de verspreiding van het Coronavirus in ons land, schort Special Olympics Belgium zijn sportactiviteiten op tot eind juni 2020. "We hebben oprecht spijt van deze beslissing, maar in de huidige omstandigheden willen we geen enkel risico nemen voor onze atleten, die een kwetsbare bevolking vertegenwoordigen en die ons verplichten om uiterst waakzaam te zijn", vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium.

17:03 17 uur 03. Geen City-Real volgende week. Het Champions League-duel van volgende week tussen Manchester City en Real Madrid gaat niet door. De beslissing is genomen in overleg met de UEFA nadat de spelers van Real Madrid in quarantaine geplaatst zijn. Een speler van het basketbalteam van Real bleek immers besmet met het coronavirus. Ook de andere wedstrijd van dinsdag tussen Juventus en Lyon gaat niet door. Geen City-Real volgende week Het Champions League-duel van volgende week tussen Manchester City en Real Madrid gaat niet door. De beslissing is genomen in overleg met de UEFA nadat de spelers van Real Madrid in quarantaine geplaatst zijn. Een speler van het basketbalteam van Real bleek immers besmet met het coronavirus. Ook de andere wedstrijd van dinsdag tussen Juventus en Lyon gaat niet door.

16:59 16 uur 59. Wielrennen Burgemeesters Vlaamse Ardennen verbieden koersen op hun grondgebied

16:45 16 uur 45. coronavirus Burgemeester van Beveren schrapt wedstrijd tussen Waasland-Beveren en AA Gent

16:30 16 uur 30. Drie Leicester-spelers in quarantaine. Bij Leicester City zijn 3 spelers in quarantaine geplaatst omdat ze symptomen van het coronavirus vertoonden. De namen van het trio zijn niet bekendgemaakt. "We hebben de procedures gevolgd", zegt coach Brendan Rodgers. Drie Leicester-spelers in quarantaine Bij Leicester City zijn 3 spelers in quarantaine geplaatst omdat ze symptomen van het coronavirus vertoonden. De namen van het trio zijn niet bekendgemaakt. "We hebben de procedures gevolgd", zegt coach Brendan Rodgers.

16:29 16 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:28 16 uur 28. Amerikaanse voetbalcompetitie stilgelegd. Door de uitbraak van het coronavirus ligt de Major League Soccer, de Amerikaanse voetbalcompetitie, voor onbepaalde duur stil. Amerikaanse voetbalcompetitie stilgelegd Door de uitbraak van het coronavirus ligt de Major League Soccer, de Amerikaanse voetbalcompetitie, voor onbepaalde duur stil.

16:23 16 uur 23. Geen Ronde van Catalonië. In de koerswereld is intussen ook de Ronde van Catalonië (23/3-29/3) uitgesteld. Het zou de 100e editie van de rittenkoers geweest zijn. . Geen Ronde van Catalonië In de koerswereld is intussen ook de Ronde van Catalonië (23/3-29/3) uitgesteld. Het zou de 100e editie van de rittenkoers geweest zijn.

16:21 16 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:58 15 uur 58. Geen betaald voetbal in Nederland tot eind deze maand. De wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal zijn tot en met 31 maart uit het programma gehaald. Dat is het gevolg van de maatregel van het Nederlandse kabinet om tot eind deze maand alle evenementen met meer dan honderd mensen te schrappen. De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft de maatregel bevestigd. "Het uitgangspunt is dat we met publiek willen spelen zolang dat kan. Dat is nog mogelijk als we de wedstrijden van maart naar achteren verschuiven", meldt een woordvoerder van de KNVB. . Geen betaald voetbal in Nederland tot eind deze maand De wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal zijn tot en met 31 maart uit het programma gehaald. Dat is het gevolg van de maatregel van het Nederlandse kabinet om tot eind deze maand alle evenementen met meer dan honderd mensen te schrappen. De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft de maatregel bevestigd. "Het uitgangspunt is dat we met publiek willen spelen zolang dat kan. Dat is nog mogelijk als we de wedstrijden van maart naar achteren verschuiven", meldt een woordvoerder van de KNVB.

15:56 15 uur 56. 6 weken geen tennis bij de mannen. De ATP (de mannentennisbond) zal alle toernooien tot en met de week van 20 april opschorten wegens de uitbraak van het coronavirus. Onder meer de toernooien in Miami, Houston, Marrakesh, Monte Carlo, Barcelona en Boedapest gaan niet door. Bij de vrouwen is er nog geen soortgelijke beslissing genomen. 6 weken geen tennis bij de mannen De ATP (de mannentennisbond) zal alle toernooien tot en met de week van 20 april opschorten wegens de uitbraak van het coronavirus. Onder meer de toernooien in Miami, Houston, Marrakesh, Monte Carlo, Barcelona en Boedapest gaan niet door. Bij de vrouwen is er nog geen soortgelijke beslissing genomen.

15:45 15 uur 45. Later vandaag wordt verwacht dat de federale regering het noodplan gaat afkondigen. Afhankelijk van de inhoud neemt Belgian Cycling een standpunt in. Eerder nemen we geen maatregelen. Woordvoerder Guy Vermeiren. Later vandaag wordt verwacht dat de federale regering het noodplan gaat afkondigen. Afhankelijk van de inhoud neemt Belgian Cycling een standpunt in. Eerder nemen we geen maatregelen. Woordvoerder Guy Vermeiren

15:26 15 uur 26. Gaan topkoersen wel door? Met Nokere Koerse (18 maart), de Bredene Koksijde Classic (20 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 BinckBank Classic (27 maart) en Gent-Wevelgem (29 maart) staan deze maand heel wat voorjaarskoersen in ons land op het programma. Momenteel is er topoverleg aan de gang. De Belgische wielerbond (Belgian Cycling) bekijkt of de wedstrijden al dan niet kunnen doorgaan. Gaan topkoersen wel door? Met Nokere Koerse (18 maart), de Bredene Koksijde Classic (20 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 BinckBank Classic (27 maart) en Gent-Wevelgem (29 maart) staan deze maand heel wat voorjaarskoersen in ons land op het programma. Momenteel is er topoverleg aan de gang. De Belgische wielerbond (Belgian Cycling) bekijkt of de wedstrijden al dan niet kunnen doorgaan.

15:25 15 uur 25. Ook Gabbiadini positief. Na Daniele Rugani (Juventus) heeft nu ook Manolo Gabbiadini (Sampdoria) positief op het coronavirus getest. "Hij heeft wat koorts, maar voor de rest doet hij het goed", laat zijn club weten. "We hebben alle wettelijke quarantaineprocedures in werking gesteld.". Ook Gabbiadini positief Na Daniele Rugani (Juventus) heeft nu ook Manolo Gabbiadini (Sampdoria) positief op het coronavirus getest. "Hij heeft wat koorts, maar voor de rest doet hij het goed", laat zijn club weten. "We hebben alle wettelijke quarantaineprocedures in werking gesteld."

15:22 15 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:52 14 uur 52. Na Indian Wells ook tennistoernooi in Miami geschrapt. De tennisspelers moeten ook een kruis maken over het hardcourttoernooi van Miami eind deze maand. "Het 5e grandslamtoernooi" wordt dit seizoen geschrapt uit voorzorg voor het coronavirus. Elise Mertens zal er haar dubbeltitel niet kunnen verdedigen. Kim Clijsters stond niet op de deelnemerslijst, zij spaarde zich voor het graveltoernooi van Charleston volgende maand. Begin deze week moest ze wel Indian Wells schrappen. Na Indian Wells ook tennistoernooi in Miami geschrapt De tennisspelers moeten ook een kruis maken over het hardcourttoernooi van Miami eind deze maand. "Het 5e grandslamtoernooi" wordt dit seizoen geschrapt uit voorzorg voor het coronavirus. Elise Mertens zal er haar dubbeltitel niet kunnen verdedigen. Kim Clijsters stond niet op de deelnemerslijst, zij spaarde zich voor het graveltoernooi van Charleston volgende maand. Begin deze week moest ze wel Indian Wells schrappen.

14:50 14 uur 50. Tennisster Elise Mertens en haar collega's moeten ook het toptoernooi van Miami schrappen.

14:49 14 uur 49. Geen ijshockeykampioen. De Belgische ijshockeyfederatie, de Nederlandse bond en de BeNe-League hebben samen beslist per direct alle competities op te schorten dit sezioen, wegens de uitbraak van het coronavirus. De maatregel houdt in dat de BeNe-League het seizoen zonder kampioen afsluit. Geen ijshockeykampioen De Belgische ijshockeyfederatie, de Nederlandse bond en de BeNe-League hebben samen beslist per direct alle competities op te schorten dit sezioen, wegens de uitbraak van het coronavirus. De maatregel houdt in dat de BeNe-League het seizoen zonder kampioen afsluit.

14:26 14 uur 26. coronavirus Sportwedstrijden in Vlaanderen afgelast deze maand

14:15 14 uur 15. Ronde van Vlaanderen Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen uitgesteld door coronadreiging

14:05 14 uur 05. Ook al hebben we 30 verschillende noodplannen klaarliggen, de overheid zal beslissen of de 82e editie van Gent-Wevelgem effectief ook gereden wordt. Hans De Clercq (Gent-Wevelgem). Ook al hebben we 30 verschillende noodplannen klaarliggen, de overheid zal beslissen of de 82e editie van Gent-Wevelgem effectief ook gereden wordt. Hans De Clercq (Gent-Wevelgem)

14:03 14 uur 03. Gent-Wevelgem zonder toeschouwers? Wat met de Vlaamse koersen? Bij Gent-Wevelgem werken ze aan een plan B. "Een afgelasting zal niet door ons maar door de overheid genomen worden. Wij willen onze koers laten plaatsvinden en kunnen dat doen met een strikt minimum aan publiek", meldt Hans De Clercq van het organiserende comité van Gent-Wevelgem. "Wij kunnen de Markt van Ieper, waar de start ligt, perfect afsluiten. Enkel wie geaccrediteerd is, zoals renners, ploegleiders, begeleiders en al wie echt iets met de koers te maken heeft, komt er dan in. Ook de Kemmelberg is perfect volledig af te sluiten. En zo zijn er nog wel plaatsen, zoals de aankomstzone in Wevelgem. Echt helemaal het 256,8 kilometer lange traject tussen Ieper en Wevelgem publieksvrij maken is niet mogelijk maar je kan er wel voor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen zich verzamelen op beperkte ruimtes en bepaalde punten zoals de start, finish en Kemmelberg. Wij wachten af.". Gent-Wevelgem zonder toeschouwers? Wat met de Vlaamse koersen? Bij Gent-Wevelgem werken ze aan een plan B. "Een afgelasting zal niet door ons maar door de overheid genomen worden. Wij willen onze koers laten plaatsvinden en kunnen dat doen met een strikt minimum aan publiek", meldt Hans De Clercq van het organiserende comité van Gent-Wevelgem. "Wij kunnen de Markt van Ieper, waar de start ligt, perfect afsluiten. Enkel wie geaccrediteerd is, zoals renners, ploegleiders, begeleiders en al wie echt iets met de koers te maken heeft, komt er dan in. Ook de Kemmelberg is perfect volledig af te sluiten. En zo zijn er nog wel plaatsen, zoals de aankomstzone in Wevelgem. Echt helemaal het 256,8 kilometer lange traject tussen Ieper en Wevelgem publieksvrij maken is niet mogelijk maar je kan er wel voor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen zich verzamelen op beperkte ruimtes en bepaalde punten zoals de start, finish en Kemmelberg. Wij wachten af."

13:50 13 uur 50. Marathon van Rotterdam uitgesteld . Ook de marathon van Rotterdam wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. De organisatie acht het niet verantwoord gezien de laatste ontwikkelingen en de huidige situatie rond het virus om het evenement plaats te laten vinden. De hardloopwedstrijd in de Nederlandse stad stond gepland voor zondag 5 april. De organisatie hoopt de marathon later dit jaar alsnog te kunnen houden. Marathon van Rotterdam uitgesteld Ook de marathon van Rotterdam wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. De organisatie acht het niet verantwoord gezien de laatste ontwikkelingen en de huidige situatie rond het virus om het evenement plaats te laten vinden. De hardloopwedstrijd in de Nederlandse stad stond gepland voor zondag 5 april. De organisatie hoopt de marathon later dit jaar alsnog te kunnen houden.

13:29 13 uur 29. De Vlaamse Zwemfederatie adviseert haar leden om wedstrijden of andere clubactiviteiten met veel mensen te annuleren of uit te stellen. De Vlaamse Zwemfederatie adviseert haar leden om wedstrijden of andere clubactiviteiten met veel mensen te annuleren of uit te stellen.

13:26 In de Formule 1 beraden ze zich over de Grote Prijs van Australië. De seizoensopener staat nu zondag op het programma. 13 uur 26. In de Formule 1 beraden ze zich over de Grote Prijs van Australië. De seizoensopener staat nu zondag op het programma. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:23 13 uur 23. Skiseizoen voorbij. Het skiseizoen is vroegtijdig afgelopen. De laatste wedstrijden volgend weekend in het Sloveense skigebied Kranjska Gora zijn afgelast. Dat betekent dat de 27-jarige Noor Aleksander Aamodt Kilde de algemene Wereldbeker wint. Skiseizoen voorbij Het skiseizoen is vroegtijdig afgelopen. De laatste wedstrijden volgend weekend in het Sloveense skigebied Kranjska Gora zijn afgelast. Dat betekent dat de 27-jarige Noor Aleksander Aamodt Kilde de algemene Wereldbeker wint.

12:37 12 uur 37. Carlos Sainz jr. (McLaren) zal dit weekend niet racen in de Formule 1.

12:30 12 uur 30. Formule 1-opener zonder McLaren. De Formule 1-renstal McLaren doet komend weekend niet mee aan de openingsmanche in Australië. Het team van Lando Norris en Carlos Sainz junior trekt zich terug nadat een medewerker van het team positief heeft getest op het coronavirus. Ook de Amerikaanse renstal Haas vreesde voor een of meerdere gevallen binnen het team, maar die medewerkers hebben negatief getest. Formule 1-opener zonder McLaren De Formule 1-renstal McLaren doet komend weekend niet mee aan de openingsmanche in Australië. Het team van Lando Norris en Carlos Sainz junior trekt zich terug nadat een medewerker van het team positief heeft getest op het coronavirus. Ook de Amerikaanse renstal Haas vreesde voor een of meerdere gevallen binnen het team, maar die medewerkers hebben negatief getest.

12:29 12 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:27 12 uur 27. voetbal Spanje Eden Hazard en Thibaut Courtois in quarantaine na besmetting basketbalspeler

12:14 12 uur 14. Geen handbal deze maand. In het handbal liggen alle competities tot en met 31 maart stil. De vriendschappelijke dubbele interland van de nationale vrouwen volgende week in Hasselt gaat eveneens niet door. Geen handbal deze maand In het handbal liggen alle competities tot en met 31 maart stil. De vriendschappelijke dubbele interland van de nationale vrouwen volgende week in Hasselt gaat eveneens niet door.

11:57 11 uur 57. Geen Europees basketbal voor Oostende en Castors Braine. De internationale basketbond FIBA zet alle toernooien stop vanaf morgen/vrijdag. In de Champions League had Oostende dinsdag tegen Tenerife moeten spelen, maar die partij vindt dus niet plaats. Ook de wedstrijd van Castors Braine vanavond in de Eurocup tegen Valencia wordt uitgesteld. "De FIBA volgt de situatie op de voet op en bekijkt de opties of, en wanneer, de competities kunnen hernemen", klinkt het. Geen Europees basketbal voor Oostende en Castors Braine De internationale basketbond FIBA zet alle toernooien stop vanaf morgen/vrijdag. In de Champions League had Oostende dinsdag tegen Tenerife moeten spelen, maar die partij vindt dus niet plaats. Ook de wedstrijd van Castors Braine vanavond in de Eurocup tegen Valencia wordt uitgesteld. "De FIBA volgt de situatie op de voet op en bekijkt de opties of, en wanneer, de competities kunnen hernemen", klinkt het.

11:46 11 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:46 11 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:44 11 uur 44. Ook alle activiteiten in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke (zoals trainingen en arbitrage-activiteiten) worden tot nader order opgeschort. Ook de internationale toernooien voor de Belgische U17 en U19 (zowel jongens als meisjes) zullen niet doorgaan. Ook alle activiteiten in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke (zoals trainingen en arbitrage-activiteiten) worden tot nader order opgeschort. Ook de internationale toernooien voor de Belgische U17 en U19 (zowel jongens als meisjes) zullen niet doorgaan.

11:31 11 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:30 11 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:05 11 uur 05. coronavirus Slotdag zonder fans, geen voetbal in Beveren en Leuven en geen bekerfinale

11:00 11 uur . Geen jeugd- en amateurvoetbal deze maand. De Belgische voetbalbond, Voetbal Vlaanderen, de Franstalige voetbalfederatie en de vereniging van profclubs hebben in overleg met de autoriteiten besloten om alle wedstrijden en trainingen bij de jeugd en amateurs af te gelasten. De maatregelen gelden zeker tot 31 maart voor het veldvoetbal, zaalvoetbal en minivoetbal. De Franstalige ACFF maakte eerder donderdag al bekend zijn wedstrijden af te gelasten. Geen jeugd- en amateurvoetbal deze maand De Belgische voetbalbond, Voetbal Vlaanderen, de Franstalige voetbalfederatie en de vereniging van profclubs hebben in overleg met de autoriteiten besloten om alle wedstrijden en trainingen bij de jeugd en amateurs af te gelasten. De maatregelen gelden zeker tot 31 maart voor het veldvoetbal, zaalvoetbal en minivoetbal. De Franstalige ACFF maakte eerder donderdag al bekend zijn wedstrijden af te gelasten.

10:14 10 uur 14. Rugbymatch Roemenië-België uitgesteld. De wedstrijd van de 5e en laatste speeldag in het Rugby Europe Championship van komende zaterdag tussen Roemenië en België in Botosani gaat niet door. Het duel wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum. De Roemeense rugbybond had woensdag laten weten dat de wedstrijd zonder fans zou plaatsvinden, nu gaat men dus een stapje verder. België staat na 4 partijen op de 5e plaats en moet de Roemenen in de laatste wedstrijd kloppen om het behoud in de Six Nations B te verzekeren. Rugbymatch Roemenië-België uitgesteld De wedstrijd van de 5e en laatste speeldag in het Rugby Europe Championship van komende zaterdag tussen Roemenië en België in Botosani gaat niet door. Het duel wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum. De Roemeense rugbybond had woensdag laten weten dat de wedstrijd zonder fans zou plaatsvinden, nu gaat men dus een stapje verder. België staat na 4 partijen op de 5e plaats en moet de Roemenen in de laatste wedstrijd kloppen om het behoud in de Six Nations B te verzekeren.

10:00 10 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:58 09 uur 58. Rugani: "Het gaat goed met mij". Daniele Rugani is besmet met het coronavirus, maar stelt iedereen gerust op Twitter. "Jullie hebben het nieuws wellicht vernomen en daarom stel ik iedereen gerust die zich zorgen maakt: het gaat goed met mij", schrijft de Juventus-verdediger. "Ik spoor iedereen aan om de regels te respecteren, want dit virus maakt geen onderscheid. Laten we het doen voor onszelf, onze geliefden en iedereen rond ons.". Rugani: "Het gaat goed met mij" Daniele Rugani is besmet met het coronavirus, maar stelt iedereen gerust op Twitter. "Jullie hebben het nieuws wellicht vernomen en daarom stel ik iedereen gerust die zich zorgen maakt: het gaat goed met mij", schrijft de Juventus-verdediger. "Ik spoor iedereen aan om de regels te respecteren, want dit virus maakt geen onderscheid. Laten we het doen voor onszelf, onze geliefden en iedereen rond ons."

00:10 Bij Inter, de laatste tegenstander van Juventus, nemen ze extra maatregelen na de positieve test van Daniele Rugani (zie onder). "Alle sportieve activiteiten worden opgeschort." Alvast geen trainingen meer dus voor de Inter-spelers. 00 uur 10. Bij Inter, de laatste tegenstander van Juventus, nemen ze extra maatregelen na de positieve test van Daniele Rugani (zie onder). "Alle sportieve activiteiten worden opgeschort." Alvast geen trainingen meer dus voor de Inter-spelers. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12-03-2020 12-03-2020.

23:25 23 uur 25. Juventus-verdediger Rugani test positief. Daniele Rugani is de eerste topspeler die positief heeft getest op het coronavirus. Dat heeft zijn club Juventus bekendgemaakt. "Momenteel toont hij geen ziekteverschijnselen. Momenteel zetten we alle quarantaineprocedures in werking, net als voor alle personen met wie hij in contact kwam.". Juventus-verdediger Rugani test positief Daniele Rugani is de eerste topspeler die positief heeft getest op het coronavirus. Dat heeft zijn club Juventus bekendgemaakt. "Momenteel toont hij geen ziekteverschijnselen. Momenteel zetten we alle quarantaineprocedures in werking, net als voor alle personen met wie hij in contact kwam."

23:24 23 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:42 De Noorse procontinentale ploeg Uno-X, die onder meer deelnam aan Kuurne en de Samyn, trekt de stekker eruit voor deze maand. Dat betekent dus geen Nokere en Bredene voor de Noren. 21 uur 42. De Noorse procontinentale ploeg Uno-X, die onder meer deelnam aan Kuurne en de Samyn, trekt de stekker eruit voor deze maand. Dat betekent dus geen Nokere en Bredene voor de Noren. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:42 21 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:02 21 uur 02. Ook Racing Genk neemt extra maatregelen. Racing Genk strijdt zondag tegen KV Mechelen voor een plaats in Play-Off I. Voorlopig wordt het een match met publiek, maar de thuisploeg neemt zelf extra maatregelen in de strijd tegen corona. Behalve de toiletten worden alle ruimtes in het stadion (drank- en eetstanden, themacafé, de ticketshop, de fanshop etc.) gesloten. Alleen buiten het stadion zal er iets gedronken of gegeten kunnen worden. Na de match is er ook geen persconferentie. Genk vraagt ook aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen die ziek zijn en risicogroepen om niet naar het stadion te komen. Ook Racing Genk neemt extra maatregelen Racing Genk strijdt zondag tegen KV Mechelen voor een plaats in Play-Off I. Voorlopig wordt het een match met publiek, maar de thuisploeg neemt zelf extra maatregelen in de strijd tegen corona. Behalve de toiletten worden alle ruimtes in het stadion (drank- en eetstanden, themacafé, de ticketshop, de fanshop etc.) gesloten. Alleen buiten het stadion zal er iets gedronken of gegeten kunnen worden. Na de match is er ook geen persconferentie. Genk vraagt ook aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen die ziek zijn en risicogroepen om niet naar het stadion te komen.

20:44 20 uur 44. Rode Duivels Rode Duivels trekken niet naar Qatar, vierlandentoernooi is geannuleerd

20:43 20 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:37 20 uur 37. Geen WK kunstschaatsen. Het WK kunstschaatsen in Quebec is het volgende topevenement in de sport dat moet plooien voor het coronavirus. Het WK wordt niet uitgesteld, maar meteen geschrapt. Er zouden sowieso geen Belgen in actie komen in Canada. Loena Hendrickx is nog altijd geblesseerd. Geen WK kunstschaatsen Het WK kunstschaatsen in Quebec is het volgende topevenement in de sport dat moet plooien voor het coronavirus. Het WK wordt niet uitgesteld, maar meteen geschrapt. Er zouden sowieso geen Belgen in actie komen in Canada. Loena Hendrickx is nog altijd geblesseerd.

20:15 Een van de belangrijkste taekwondo-toernooien van het seizoen gaat niet door. 20 uur 15. Een van de belangrijkste taekwondo-toernooien van het seizoen gaat niet door

20:02 20 uur 02. Belgische zaalsporten liggen stil door Coronavirus. Belgische zaalsporten liggen stil door Coronavirus

20:02 20 uur 02. Coronavirus zorgt voor veel vraagtekens bij Vlaamse koersen. Coronavirus zorgt voor veel vraagtekens bij Vlaamse koersen

19:55 19 uur 55. Golden State speelt zonder fans tegen Brooklyn. Ook in de NBA slaat het coronavirus toe. De Golden State Warriors zullen donderdag achter gesloten deuren spelen tegen Brooklyn. Het stadsbstuur van San Francisco verbiedt evenementen van meer dan 1.000 toeschouwers. . Golden State speelt zonder fans tegen Brooklyn Ook in de NBA slaat het coronavirus toe. De Golden State Warriors zullen donderdag achter gesloten deuren spelen tegen Brooklyn. Het stadsbstuur van San Francisco verbiedt evenementen van meer dan 1.000 toeschouwers.

19:55 19 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:38 19 uur 38. Laatste proeven in het skiën geschrapt, Federica Brignone is wereldkampioene. Door het coronavirus zit het skiseizoen bij de vrouwen er vroegtijdig op. De laatste proeven van het seizoen in het Zweedse Are worden afgelast. Het huidige klassement wordt daarom het definitieve klassement. De huidige leidster Federica Brignone uit Italië mag zich daarom voor het eerst de wereldkampioene noemen. Laatste proeven in het skiën geschrapt, Federica Brignone is wereldkampioene Door het coronavirus zit het skiseizoen bij de vrouwen er vroegtijdig op. De laatste proeven van het seizoen in het Zweedse Are worden afgelast. Het huidige klassement wordt daarom het definitieve klassement. De huidige leidster Federica Brignone uit Italië mag zich daarom voor het eerst de wereldkampioene noemen.

19:36 19 uur 36. Tot eind maart geen competitiesport in Argentinië. Tot eind maart mogen er in Argentinië geen sportevenementen doorgaan als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. "Alle toernooien, competities, voorbereidingswedstrijden en sportmanifestaties zijn afgelast", klinkt het in een mededeling. Het coronavirus heeft momenteel elf landen getroffen in Latijns-Amerika, met ongeveer 140 bevestigde gevallen. Er werden twee sterfgevallen geregistreerd: een in Argentinië en een in Panama. Tot eind maart geen competitiesport in Argentinië Tot eind maart mogen er in Argentinië geen sportevenementen doorgaan als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. "Alle toernooien, competities, voorbereidingswedstrijden en sportmanifestaties zijn afgelast", klinkt het in een mededeling. Het coronavirus heeft momenteel elf landen getroffen in Latijns-Amerika, met ongeveer 140 bevestigde gevallen. Er werden twee sterfgevallen geregistreerd: een in Argentinië en een in Panama.

19:34 Kortrijk-voorzitter Allijns houdt er rekening mee dat de play-offs afgeschaft worden. 19 uur 34. Kortrijk-voorzitter Allijns houdt er rekening mee dat de play-offs afgeschaft worden. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:25 18 uur 25. Baskische finale Copa del Rey uitgesteld. De finale van de Copa del Rey tussen Athletic Bilbao en Real Sociedad (de ploeg van Adnan Januzaj) die op 18 april in Sevilla gespeeld moest worden, is uitgesteld. Een nieuwe datum is er vooralsnog niet. De twee Baskische ploegen hadden aangegeven dat ze liever hadden dat de finale werd uitgesteld, dan dat ze achter gesloten deuren gespeeld zou worden. Het gaat om de eerste volledige Baskische finale in de geschiedenis. Baskische finale Copa del Rey uitgesteld De finale van de Copa del Rey tussen Athletic Bilbao en Real Sociedad (de ploeg van Adnan Januzaj) die op 18 april in Sevilla gespeeld moest worden, is uitgesteld. Een nieuwe datum is er vooralsnog niet. De twee Baskische ploegen hadden aangegeven dat ze liever hadden dat de finale werd uitgesteld, dan dat ze achter gesloten deuren gespeeld zou worden. Het gaat om de eerste volledige Baskische finale in de geschiedenis.

17:59 17 uur 59. Volleybalcompetitie wordt stilgelegd tot en met 3 april. Net als de basketbalcompetitie wordt ook de volleybalcompetitie voorlopig stopgezet. Tot en met 3 april worden er geen matchen gespeeld in de Liga A Heren. De geplande speeldagen in de Final 4 van de Play-Off's zullen ingelast worden vanaf het weekend van 4 en 5 april. "In samenspraak met de federatie en in overleg met de Liga clubs zal een nieuwe kalender opgemaakt worden.". Volleybalcompetitie wordt stilgelegd tot en met 3 april Net als de basketbalcompetitie wordt ook de volleybalcompetitie voorlopig stopgezet. Tot en met 3 april worden er geen matchen gespeeld in de Liga A Heren. De geplande speeldagen in de Final 4 van de Play-Off's zullen ingelast worden vanaf het weekend van 4 en 5 april. "In samenspraak met de federatie en in overleg met de Liga clubs zal een nieuwe kalender opgemaakt worden."

17:52 17 uur 52. Bekerfinale tussen Phantoms Boom en Castors Braine is uitgesteld. De basketbalfinale van de Beker van België bij de vrouwen van zondag 15 maart wordt ook uitgesteld. Een nieuwe datum is voorlopig nog niet gekend. De finale wordt gespeeld tussen Phantoms Boom en Castors Braine. Bekerfinale tussen Phantoms Boom en Castors Braine is uitgesteld De basketbalfinale van de Beker van België bij de vrouwen van zondag 15 maart wordt ook uitgesteld. Een nieuwe datum is voorlopig nog niet gekend. De finale wordt gespeeld tussen Phantoms Boom en Castors Braine.

17:25 17 uur 25. Nationaal Instituut voor Gezondheid raadt NBA aan zonder publiek te spelen. Ook in Amerika heeft het coronavirus zijn impact op de sportwereld. Het hoofd van het departement infectieziektes heeft tijdens een hoorzitting in het parlement gezegd dat het beter zou zijn dat de NBA zonder publiek zou spelen. "Alles waarbij veel mensen samenkomen, zorgt voor een groot risico op verspreiding.". Nationaal Instituut voor Gezondheid raadt NBA aan zonder publiek te spelen Ook in Amerika heeft het coronavirus zijn impact op de sportwereld. Het hoofd van het departement infectieziektes heeft tijdens een hoorzitting in het parlement gezegd dat het beter zou zijn dat de NBA zonder publiek zou spelen. "Alles waarbij veel mensen samenkomen, zorgt voor een groot risico op verspreiding."

17:20 17 uur 20. Jacques Coussens (E3): "Kunnen niet anders dan rekening houden met afgelasting". Jacques Coussens (E3): "Kunnen niet anders dan rekening houden met afgelasting"

17:18 17 uur 18. Robrecht Bothuyne (Nokere Koerse): "Gaan renners en publiek maximaal beschermen". Robrecht Bothuyne (Nokere Koerse): "Gaan renners en publiek maximaal beschermen"

17:17 17 uur 17. Wim Van de Keere (Basketliga): "Willen duidelijkheid scheppen in heel onduidelijke situatie". Wim Van de Keere (Basketliga): "Willen duidelijkheid scheppen in heel onduidelijke situatie"

17:11 17 uur 11. We wilden duidelijkheid scheppen in een onduidelijke situatie. Theoretisch hadden we matchen kunnen laten doorgaan met maximaal 990 mensen, maar dat vonden we een gemengde boodschap, net zoals de boodschap van de politiek. Wim Van de Keere (general manager Pro Basketball League) over het stilleggen van de basketbalcompetitie. We wilden duidelijkheid scheppen in een onduidelijke situatie. Theoretisch hadden we matchen kunnen laten doorgaan met maximaal 990 mensen, maar dat vonden we een gemengde boodschap, net zoals de boodschap van de politiek. Wim Van de Keere (general manager Pro Basketball League) over het stilleggen van de basketbalcompetitie

17:10 17 uur 10. "We hebben nooit overwogen om matchen zonder publiek te laten spelen"

17:09 17 uur 09. Matchen zonder publiek spelen is nooit een optie geweest, ook omdat we de luxe hebben dat we met de kalender kunnen schuiven. We verwachten wel maximale solidariteit als we hierdoor dubbele weekends op vrijdag en zondag moeten spelen. Wim Van de Keere (general manager Pro Basketball League). Matchen zonder publiek spelen is nooit een optie geweest, ook omdat we de luxe hebben dat we met de kalender kunnen schuiven. We verwachten wel maximale solidariteit als we hierdoor dubbele weekends op vrijdag en zondag moeten spelen. Wim Van de Keere (general manager Pro Basketball League)

16:55 Kirsten Flipkens heeft haar twijfels bij de huidige gang van zaken in het tennis. 16 uur 55. Kirsten Flipkens heeft haar twijfels bij de huidige gang van zaken in het tennis. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:38 16 uur 38. Matchen in 1A en 1B gaan gewoon door. De Pro League heeft na advies van de autoriteiten beslist om de wedstrijden van komend weekend zoals gepland te laten doorgaan, met publiek dus. Er worden wel extra veiligheidsmaatregelen genomen: wie ziek is moet thuisblijven, clubs proberen te vermijden dat mensen in gesloten ruimtes dicht op elkaar gepakt raken, drank- en eetstanden moeten zoveel mogelijk in open lucht zijn en er wordt gezorgd voor maximale ventilatie in binnenruimtes. De Pro League besliste ook om de kalender van de play-offs, die maandag bekendgemaakt zou worden, enkel te publiceren via de digitale kanalen. Matchen in 1A en 1B gaan gewoon door De Pro League heeft na advies van de autoriteiten beslist om de wedstrijden van komend weekend zoals gepland te laten doorgaan, met publiek dus. Er worden wel extra veiligheidsmaatregelen genomen: wie ziek is moet thuisblijven, clubs proberen te vermijden dat mensen in gesloten ruimtes dicht op elkaar gepakt raken, drank- en eetstanden moeten zoveel mogelijk in open lucht zijn en er wordt gezorgd voor maximale ventilatie in binnenruimtes. De Pro League besliste ook om de kalender van de play-offs, die maandag bekendgemaakt zou worden, enkel te publiceren via de digitale kanalen.

16:37 16 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:17 16 uur 17. Geen finale van de Fed Cup voor België in april. Ook de finaleweek van de Fed Cup, die tussen 14-19 april gespeeld zou worden in Hongarije, wordt uitgesteld door het coronavirus. België zit samen met Australië en Wit-Rusland in groep B. Ook de Play-Off's van de Fed Cup worden niet gespeeld. Dat heeft organisatie in samenspraak met de Hongaarse overheid beslist. Geen finale van de Fed Cup voor België in april Ook de finaleweek van de Fed Cup, die tussen 14-19 april gespeeld zou worden in Hongarije, wordt uitgesteld door het coronavirus. België zit samen met Australië en Wit-Rusland in groep B. Ook de Play-Off's van de Fed Cup worden niet gespeeld. Dat heeft organisatie in samenspraak met de Hongaarse overheid beslist.

15:52 15 uur 52. Volleykraker tussen Aalst en Roeselare zaterdag zonder publiek. Volleybalclub Aalst heeft laten weten dat de topper tegen Roeselare zaterdag zonder publiek zal worden gespeeld. "Zonet ontvingen wij van het kabinet van de Burgemeester van Aalst het officiële bericht dat de wedstrijd van komende zaterdag 14 maart niet voor publiek mag gespeeld worden. Of de wedstrijd (achter gesloten deuren) wel zal gespeeld worden, hangt nog af van de betrokken partijen (clubs, bond en liga).". Volleykraker tussen Aalst en Roeselare zaterdag zonder publiek Volleybalclub Aalst heeft laten weten dat de topper tegen Roeselare zaterdag zonder publiek zal worden gespeeld. "Zonet ontvingen wij van het kabinet van de Burgemeester van Aalst het officiële bericht dat de wedstrijd van komende zaterdag 14 maart niet voor publiek mag gespeeld worden. Of de wedstrijd (achter gesloten deuren) wel zal gespeeld worden, hangt nog af van de betrokken partijen (clubs, bond en liga)."

15:42 15 uur 42. Voetbalduels buiten Noord-Brabant gaan door met publiek. In Nederland is beslist om niet over te gaan tot algemene afgelasting van de matchen in de Eredivisie. Drie wedstrijden in Noord-Brabant (PSV-Emmen, Willem II-Heerenveen en Waalwijk-Groningen) gaan niet door, dat was al beslist, maar de Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft laten weten dat de andere wedstrijden voorlopig wel plaatsvinden. Voetbalduels buiten Noord-Brabant gaan door met publiek In Nederland is beslist om niet over te gaan tot algemene afgelasting van de matchen in de Eredivisie. Drie wedstrijden in Noord-Brabant (PSV-Emmen, Willem II-Heerenveen en Waalwijk-Groningen) gaan niet door, dat was al beslist, maar de Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft laten weten dat de andere wedstrijden voorlopig wel plaatsvinden.

15:08 15 uur 08. Marathon in Wenen gaat niet door. De marathon van Wenen, voorzien op 19 april, zal niet plaatsvinden. Een verplaatsing naar later dit jaar is niet mogelijk, omdat er op de kalender in Wenen voor dat soort van events geen plaats meer is. Er werden meer dan 45.000 deelnemers uit 130 landen verwacht. Marathon in Wenen gaat niet door De marathon van Wenen, voorzien op 19 april, zal niet plaatsvinden. Een verplaatsing naar later dit jaar is niet mogelijk, omdat er op de kalender in Wenen voor dat soort van events geen plaats meer is. Er werden meer dan 45.000 deelnemers uit 130 landen verwacht.

14:38 14 uur 38. Red Lions en Red Panthers spelen in Duitsland zonder publiek. De Red Lions en Red Panthers zullen hun wedstrijden in de Pro League tegen Duitsland volgende week donderdag in Mönchengladbach zonder publiek afwerken. Donderdag 26 maart treden de Belgische hockeyteams in Hamburg opnieuw tegen Duitsland aan. Over die wedstrijden is nog geen beslissing genomen. Red Lions en Red Panthers spelen in Duitsland zonder publiek De Red Lions en Red Panthers zullen hun wedstrijden in de Pro League tegen Duitsland volgende week donderdag in Mönchengladbach zonder publiek afwerken. Donderdag 26 maart treden de Belgische hockeyteams in Hamburg opnieuw tegen Duitsland aan. Over die wedstrijden is nog geen beslissing genomen.

14:31 14 uur 31. Anderlecht gelast alle mediacontacten af. Anderlecht neemt bijkomende maatregelen om besmetting van zijn spelers en medewerkers met het coronavirus tegen te gaan. "Gezien de ernst van de situatie en het sportieve belang." Zo zullen er geen interviews en mediacontacten zijn voor de match tegen STVV. De club zal zelf een interview met trainer Frank Vercauteren verspreiden. Anderlecht vraagt zijn medewerkers ook preventief thuis te werken als ze denken in contact te zijn geweest met het virus, ook al zijn ze niet ziek. Anderlecht gelast alle mediacontacten af Anderlecht neemt bijkomende maatregelen om besmetting van zijn spelers en medewerkers met het coronavirus tegen te gaan. "Gezien de ernst van de situatie en het sportieve belang." Zo zullen er geen interviews en mediacontacten zijn voor de match tegen STVV. De club zal zelf een interview met trainer Frank Vercauteren verspreiden. Anderlecht vraagt zijn medewerkers ook preventief thuis te werken als ze denken in contact te zijn geweest met het virus, ook al zijn ze niet ziek.

14:30 14 uur 30.

14:20 14 uur 20. Alle tennistoernooien in Spanje achter gesloten deuren. Alle tennistoernooien in Spanje zulen "tot nader order" achter gesloten deuren plaatsvinden, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de Spaanse tennisbond RFET woensdag laten weten. "De gezondheid van alle deelnemers primeert boven alles", klinkt het in een mededeling. Dit voorjaar staan nog enkele hoog aangeschreven toernooien in Spanje op de planning, zoals het ATP 500-toernooi in Barcelona (18-26 april) en het Masters 1000-toernooi van Madrid (3-10 mei). Alle tennistoernooien in Spanje achter gesloten deuren Alle tennistoernooien in Spanje zulen "tot nader order" achter gesloten deuren plaatsvinden, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de Spaanse tennisbond RFET woensdag laten weten. "De gezondheid van alle deelnemers primeert boven alles", klinkt het in een mededeling. Dit voorjaar staan nog enkele hoog aangeschreven toernooien in Spanje op de planning, zoals het ATP 500-toernooi in Barcelona (18-26 april) en het Masters 1000-toernooi van Madrid (3-10 mei).

14:16 14 uur 16. WB zeilen Genoa gaat ook kopje onder . De Wereldbeker zeilen in Genoa, dat van 11 tot 19 april zou plaatsvinden, is ook afgelast. Het was de laatste kans voor onze zeilers in de 49er-klasse om zich te plaatsen voor Tokio. Er was nog 1 olympisch ticket over per zeilklasse. Lefebvre en Pelsmaekers krijgen nu wel nog de kans tot 30 juni om zich te kwalificeren. . WB zeilen Genoa gaat ook kopje onder De Wereldbeker zeilen in Genoa, dat van 11 tot 19 april zou plaatsvinden, is ook afgelast. Het was de laatste kans voor onze zeilers in de 49er-klasse om zich te plaatsen voor Tokio. Er was nog 1 olympisch ticket over per zeilklasse. Lefebvre en Pelsmaekers krijgen nu wel nog de kans tot 30 juni om zich te kwalificeren.

13:53 13 uur 53. Voetballer Duitse tweedeklasser Hannover 96 is besmet. Het gaat om de 23-jarige Timo Hübers. Hannover 96 vermoedt dat Hübers zaterdag is besmet tijdens een evenement in Hildesheim, een stad in deelstaat Nedersaksen. "Timo heeft zich voorbeeldig gedragen. Hij vertoont zelf geen symptomen. Maar hij ontdekte dat een persoon die bij hem was geweest tijdens het evenement positief testte en meldde dat aan de dokter. Vervolgens ging hij thuis tijdelijk in quarantaine", aldus sportdirecteur van Hannover 96 Gerhard Zuber. Voetballer Duitse tweedeklasser Hannover 96 is besmet Het gaat om de 23-jarige Timo Hübers. Hannover 96 vermoedt dat Hübers zaterdag is besmet tijdens een evenement in Hildesheim, een stad in deelstaat Nedersaksen. "Timo heeft zich voorbeeldig gedragen. Hij vertoont zelf geen symptomen. Maar hij ontdekte dat een persoon die bij hem was geweest tijdens het evenement positief testte en meldde dat aan de dokter. Vervolgens ging hij thuis tijdelijk in quarantaine", aldus sportdirecteur van Hannover 96 Gerhard Zuber.

13:39 13 uur 39. Spelen zonder publiek was nooit een optie. Er zijn competities die geen ruimte meer over hebben in hun kalender en gedwongen worden om zonder publiek te spelen. Bij ons zal dat alleszins een allerlaatste optie zijn, als alle andere opties uitgeput zijn. . Wim Van de Keere (Vlaamse Basketballiga). Spelen zonder publiek was nooit een optie. Er zijn competities die geen ruimte meer over hebben in hun kalender en gedwongen worden om zonder publiek te spelen. Bij ons zal dat alleszins een allerlaatste optie zijn, als alle andere opties uitgeput zijn. Wim Van de Keere (Vlaamse Basketballiga)

13:38 13 uur 38. We hebben gesproken met de clubs en zijn tot een unanieme beslissing gekomen. Natuurlijk rekening houdend met het feit dat we ze op een ander moment zullen spelen. De komende weken moeten we ons voorbereiden op bepaalde scenario's. . Wim Van de Keere (Vlaamse Basketballiga). We hebben gesproken met de clubs en zijn tot een unanieme beslissing gekomen. Natuurlijk rekening houdend met het feit dat we ze op een ander moment zullen spelen. De komende weken moeten we ons voorbereiden op bepaalde scenario's. Wim Van de Keere (Vlaamse Basketballiga)

13:37 13 uur 37. De theoretische oplossing was om de wedstrijden te laten plaatsvinden met ongeveer 990 mensen, maar we vonden het een gemengde boodschap. We kozen voor duidelijkheid in een onduidelijke situatie. Wim Van de Keere (Vlaamse Basketballiga). De theoretische oplossing was om de wedstrijden te laten plaatsvinden met ongeveer 990 mensen, maar we vonden het een gemengde boodschap. We kozen voor duidelijkheid in een onduidelijke situatie. Wim Van de Keere (Vlaamse Basketballiga)

13:36 13 uur 36. Competitie EuroMillions Basketball League opgeschort tot 3 april . Tot en met 3 april zullen we geen Belgisch basketbal zien, dat laat de De Pro Basketball League weten in een persbericht. "Concreet gaat het om speeldag 10, 11 en 12, die gepland waren in de weekends van 14, 21 en 28 maart. De uitgestelde speeldagen zullen in principe ingelast worden op respectievelijk woensdag 8, 15 en 22 april met dien verstande dat clubs de mogelijkheid hebben om in onderling overleg de wedstrijden in te plannen op vrijdag, zaterdag, zondag. Een gedetailleerde speelkalender vanaf 3 april zal in de komende dagen gepubliceerd worden.". Competitie EuroMillions Basketball League opgeschort tot 3 april Tot en met 3 april zullen we geen Belgisch basketbal zien, dat laat de De Pro Basketball League weten in een persbericht. "Concreet gaat het om speeldag 10, 11 en 12, die gepland waren in de weekends van 14, 21 en 28 maart. De uitgestelde speeldagen zullen in principe ingelast worden op respectievelijk woensdag 8, 15 en 22 april met dien verstande dat clubs de mogelijkheid hebben om in onderling overleg de wedstrijden in te plannen op vrijdag, zaterdag, zondag. Een gedetailleerde speelkalender vanaf 3 april zal in de komende dagen gepubliceerd worden."

13:35 13 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:31 13 uur 31. AS Roma trekt niet naar Sevilla voor Europa League-duel. AS Roma zal dan toch niet richting Spanje vertrekken. Normaal speelde het zijn Europa League-duel tegen Sevilla, maar het vliegtuig dat de spelers tot in Spanje zou brengen, mag niet landen. . AS Roma trekt niet naar Sevilla voor Europa League-duel AS Roma zal dan toch niet richting Spanje vertrekken. Normaal speelde het zijn Europa League-duel tegen Sevilla, maar het vliegtuig dat de spelers tot in Spanje zou brengen, mag niet landen.

13:31 13 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:17 13 uur 17. Zweden roept geen internationals uit Serie A op. De Zweedse voetbalbond heeft beslist om geen internationals uit de Serie A op te roepen voor de 2 vriendschappelijke interlands later deze maand, op 28 maart tegen Rusland en op 31 maart tegen Cyprus. Italië is het Europese land dat het hardst getroffen is door de coronacrisis, is de uitleg. Zweden is geplaatst voor Euro 2020. Het zit in een groep met Polen, Spanje en de winnaar van barrage B (Bosnië-Noord-Ierland, Slovakije of Ierland). Zweden roept geen internationals uit Serie A op De Zweedse voetbalbond heeft beslist om geen internationals uit de Serie A op te roepen voor de 2 vriendschappelijke interlands later deze maand, op 28 maart tegen Rusland en op 31 maart tegen Cyprus. Italië is het Europese land dat het hardst getroffen is door de coronacrisis, is de uitleg. Zweden is geplaatst voor Euro 2020. Het zit in een groep met Polen, Spanje en de winnaar van barrage B (Bosnië-Noord-Ierland, Slovakije of Ierland).

13:14 13 uur 14. Alle Bundesligamatchen dit weekend achter gesloten deuren. Speeldag 26 van komend weekend in Duitsland zal zonder publiek plaatsvinden, nadat RB Leipzig beslist had om zijn match tegen Freiburg van zaterdag achter gesloten deuren te spelen. Gisteravond speelde Leipzig nog voor een vol huis in de Champions League tegen Tottenham. Alle Bundesligamatchen dit weekend achter gesloten deuren Speeldag 26 van komend weekend in Duitsland zal zonder publiek plaatsvinden, nadat RB Leipzig beslist had om zijn match tegen Freiburg van zaterdag achter gesloten deuren te spelen. Gisteravond speelde Leipzig nog voor een vol huis in de Champions League tegen Tottenham.

13:11 13 uur 11. Finale Franse Ligabeker uitgesteld. Op 4 april zouden normaal PSG en Lyon de finale van de Franse Ligabeker spelen. Maar de Franse Profliga heeft na overleg met de clubs, de rechtenhouders en de Franse voetbalbond de match uitgesteld tot een nog niet nader bepaalde datum. Finale Franse Ligabeker uitgesteld Op 4 april zouden normaal PSG en Lyon de finale van de Franse Ligabeker spelen. Maar de Franse Profliga heeft na overleg met de clubs, de rechtenhouders en de Franse voetbalbond de match uitgesteld tot een nog niet nader bepaalde datum.

12:34 12 uur 34. BENE-League Final4 afgelast komend weekend. Ook in het handbal gooit Corona roet in het eten. De Final4 dit weekend gaat niet door. Dat hebben de Nederlandse en Belgische handbalfederaties in overleg beslist. "De verwachte bezoekersaantallen zitten namelijk boven de 1.000 mensen. In overleg met de 4 finalisten wordt bekeken of en wanneer er inhaalmatchen kunnen plaatsvinden. ". BENE-League Final4 afgelast komend weekend Ook in het handbal gooit Corona roet in het eten. De Final4 dit weekend gaat niet door. Dat hebben de Nederlandse en Belgische handbalfederaties in overleg beslist. "De verwachte bezoekersaantallen zitten namelijk boven de 1.000 mensen. In overleg met de 4 finalisten wordt bekeken of en wanneer er inhaalmatchen kunnen plaatsvinden. "

12:28 12 uur 28. Duel tussen Roemenië en Zwarte Duivels achter gesloten deuren. De wedstrijd van de vijfde en laatste speeldag in het Rugby Europe Championship tussen Roemenië en België zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat heeft de Roemeense rugbybond laten weten. België staat in het Rugby Europe Championship op de vijfde plaats en moet de Roemenen kloppen om het behoud in de Six Nations B te verzekeren. Ook bij de derby tussen Spanje en Portugal zijn geen fans welkom. Duel tussen Roemenië en Zwarte Duivels achter gesloten deuren De wedstrijd van de vijfde en laatste speeldag in het Rugby Europe Championship tussen Roemenië en België zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat heeft de Roemeense rugbybond laten weten. België staat in het Rugby Europe Championship op de vijfde plaats en moet de Roemenen kloppen om het behoud in de Six Nations B te verzekeren. Ook bij de derby tussen Spanje en Portugal zijn geen fans welkom.

12:05 12 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:49 11 uur 49. Wereldbeker turnen in Doha uitgesteld tot juni. De internationale gymnastiekfederatie FIG heeft de wereldbekerwedstrijd turnen in Doha verplaatst naar begin juni. De wereldbeker in Qatar zou van 18 tot en met 21 maart plaatsvinden, maar er is nu gekozen voor 3 tot en met 6 juni. De wereldbekerwedstrijd in Bakoe in Azerbeidzjan, half maart, gaat wel door. . Wereldbeker turnen in Doha uitgesteld tot juni De internationale gymnastiekfederatie FIG heeft de wereldbekerwedstrijd turnen in Doha verplaatst naar begin juni. De wereldbeker in Qatar zou van 18 tot en met 21 maart plaatsvinden, maar er is nu gekozen voor 3 tot en met 6 juni. De wereldbekerwedstrijd in Bakoe in Azerbeidzjan, half maart, gaat wel door.

11:37 11 uur 37. Oefeninterland tussen Duitsland en Italië zonder publiek. De oefeninterland tussen Duitsland en Italië, die op 31 maart op de planning staat in Nürnberg, zal zonder publiek gespeeld worden. Dat heeft de Duitse voetbalbond, in de nasleep van de uitbraak van het coronavirus, laten weten. De maatregel komt er nadat in de deelstaat Beieren bijeenkomsten met meer dan duizend personen verboden zijn. Oefeninterland tussen Duitsland en Italië zonder publiek De oefeninterland tussen Duitsland en Italië, die op 31 maart op de planning staat in Nürnberg, zal zonder publiek gespeeld worden. Dat heeft de Duitse voetbalbond, in de nasleep van de uitbraak van het coronavirus, laten weten. De maatregel komt er nadat in de deelstaat Beieren bijeenkomsten met meer dan duizend personen verboden zijn.

11:33 11 uur 33. WB-manche mountainbike downhill in Portugese Lousa uitgesteld. De openingswedstrijd van de Wereldbeker mountainbike downhill, voorzien op 21 en 22 maart in het Portugese Lousa, gaat niet door op de voorziene datum. "De UCI steunt de beslissing van de lokale autoriteiten en de organiserende club volledig. De wedstrijd wordt naar een andere datum verschoven op basis van de instructies van de Portugese gezondheidsinstanties.". WB-manche mountainbike downhill in Portugese Lousa uitgesteld De openingswedstrijd van de Wereldbeker mountainbike downhill, voorzien op 21 en 22 maart in het Portugese Lousa, gaat niet door op de voorziene datum. "De UCI steunt de beslissing van de lokale autoriteiten en de organiserende club volledig. De wedstrijd wordt naar een andere datum verschoven op basis van de instructies van de Portugese gezondheidsinstanties."

11:33 11 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:14 10 uur 14. EK gewichtheffen schuift op. De Europese kampioenschappen gewichtheffen gaan in april vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door. Dat heeft de Internationale gewichthefbond IWF woensdag laten weten. Het toernooi wordt verplaatst naar juni. Het EK stond initieel tussen 13 en 21 april op de planning in Moskou. Het toernooi is nu verplaatst naar 13 tot 21 juni, nog steeds in de Russische hoofdstad. EK gewichtheffen schuift op De Europese kampioenschappen gewichtheffen gaan in april vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door. Dat heeft de Internationale gewichthefbond IWF woensdag laten weten. Het toernooi wordt verplaatst naar juni. Het EK stond initieel tussen 13 en 21 april op de planning in Moskou. Het toernooi is nu verplaatst naar 13 tot 21 juni, nog steeds in de Russische hoofdstad.

08:30 08 uur 30. Quarantaine in de F1-wereld. In Melbourne is het niet lang gebleven bij alleen maar die ene man in een hotel vlakbij het circuit: verschillende bronnen melden dat twee teamleden van Haas Racing en eentje van McLaren in quarantaine geplaatst zijn nadat ze griepsymptomen vertoond hadden. Quarantaine in de F1-wereld In Melbourne is het niet lang gebleven bij alleen maar die ene man in een hotel vlakbij het circuit: verschillende bronnen melden dat twee teamleden van Haas Racing en eentje van McLaren in quarantaine geplaatst zijn nadat ze griepsymptomen vertoond hadden.

08:29 08 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:01 08 uur 01. Coronageval vlakbij F1-circuit. Enkele dagen voor de F1-seizoensopener in Melbourne is er een coronageval opgedoken in een hotel vlakbij het Albert Park-circuit. Een 70-jarige Australiër is er in quarantaine geplaatst, net als de medewerkers van het hotel. In de staat Victoria waar Melbourne gelegen is, zijn er inmiddels 21 coronagevallen, maar tot nader order gaat de race van zondag gewoon door, mét publiek. Coronageval vlakbij F1-circuit Enkele dagen voor de F1-seizoensopener in Melbourne is er een coronageval opgedoken in een hotel vlakbij het Albert Park-circuit. Een 70-jarige Australiër is er in quarantaine geplaatst, net als de medewerkers van het hotel. In de staat Victoria waar Melbourne gelegen is, zijn er inmiddels 21 coronagevallen, maar tot nader order gaat de race van zondag gewoon door, mét publiek.

06:26 06 uur 26. Geen Manchester City - Arsenal. Het coronavirus heeft nu ook toegeslagen in de Premier League. De wedstrijd van woensdag tussen Manchester City en Arsenal is uitgesteld. Spelers van Arsenal zijn voor 14 dagen in quarantaine geplaatst, omdat ze in contact zijn geweest met de eigenaar van de Griekse club Olympiakos. Die heeft positief getest op het coronavirus. Het is de eerste wedstrijd in de Engelse Premier League die wordt uitgesteld vanwege het virus. . Geen Manchester City - Arsenal Het coronavirus heeft nu ook toegeslagen in de Premier League. De wedstrijd van woensdag tussen Manchester City en Arsenal is uitgesteld. Spelers van Arsenal zijn voor 14 dagen in quarantaine geplaatst, omdat ze in contact zijn geweest met de eigenaar van de Griekse club Olympiakos. Die heeft positief getest op het coronavirus. Het is de eerste wedstrijd in de Engelse Premier League die wordt uitgesteld vanwege het virus.

06:25 06 uur 25. Hoewel de kans dat de spelers de ziekte Covid-19 hebben opgelopen extreem klein is, volgen we strikt de richtlijnen van de regering die voorschrijven dat iedereen die in nauw contact is geweest met een besmet persoon voor 14 dagen in zelfisolatie moet. Hierdoor zijn de spelers niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Manchester City en heeft de Premier League besloten dat de wedstrijd moet worden uitgesteld. . Arsenal. Hoewel de kans dat de spelers de ziekte Covid-19 hebben opgelopen extreem klein is, volgen we strikt de richtlijnen van de regering die voorschrijven dat iedereen die in nauw contact is geweest met een besmet persoon voor 14 dagen in zelfisolatie moet. Hierdoor zijn de spelers niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Manchester City en heeft de Premier League besloten dat de wedstrijd moet worden uitgesteld. Arsenal

06:24 06 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

06:24 06 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

06:20 06 uur 20. E-Prix van Jakarta uitgesteld. In de Formule E is de E-Prix in Jakarta ten prooi gevallen aan het coronavirus. De wedstrijd moest normaal plaatsvinden op 6 juni, maar de autoriteiten in Indonesië laten weten dat de race is uitgesteld. Dat gebeurde eerder ook al bij de E-Prix van Rome en Sanya. E-Prix van Jakarta uitgesteld In de Formule E is de E-Prix in Jakarta ten prooi gevallen aan het coronavirus. De wedstrijd moest normaal plaatsvinden op 6 juni, maar de autoriteiten in Indonesië laten weten dat de race is uitgesteld. Dat gebeurde eerder ook al bij de E-Prix van Rome en Sanya.

06:18 06 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11-03-2020 11-03-2020.

23:06 23 uur 06. De Grote Prijs van de Verenigde Staten in de MotoGP-klasse, voorzien op 5 april in Austin (Texas), wordt uitgesteld naar 15 november omwille van de uitbraak van het coronavirus. Austin neemt op de kalender de plaats in van de laatste GP in Valencia. Die wordt met een week verlaat tot 22 november. Eerder werd afgelopen zondag ook al de Grote Prijs van Qatar geannuleerd. De tweede WK-manche, op 22 maart in Thailand, werd verplaatst naar 4 oktober. De Grote Prijs van de Verenigde Staten in de MotoGP-klasse, voorzien op 5 april in Austin (Texas), wordt uitgesteld naar 15 november omwille van de uitbraak van het coronavirus. Austin neemt op de kalender de plaats in van de laatste GP in Valencia. Die wordt met een week verlaat tot 22 november. Eerder werd afgelopen zondag ook al de Grote Prijs van Qatar geannuleerd. De tweede WK-manche, op 22 maart in Thailand, werd verplaatst naar 4 oktober.

22:32 22 uur 32. Ook de motorcrossers blijven de komende weken op hun honger zitten. Nadat de Grote Prijs van Trentino (5 april) uitgesteld is, moeten ze ook op zoek naar een nieuwe datum voor die van Patagonië. Die stond op 22 maart geprogrammeerd. Ook de motorcrossers blijven de komende weken op hun honger zitten. Nadat de Grote Prijs van Trentino (5 april) uitgesteld is, moeten ze ook op zoek naar een nieuwe datum voor die van Patagonië. Die stond op 22 maart geprogrammeerd.

21:47 21 uur 47. Champions League Deze supporter lapt het coronaverbod aan zijn laars in Valencia

21:30 Geen nieuws is goed nieuws voor de Belgische wielerwedstrijden. 21 uur 30. Geen nieuws is goed nieuws voor de Belgische wielerwedstrijden Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:16 21 uur 16. LeBron wil toch zonder fans spelen. LA Lakers-vedette LeBron James heeft zijn woorden moeten inslikken. Hij dreigde er enkele dagen geleden mee niet te willen spelen als er geen publiek toegelaten werd uit voorzorg voor het coronavirus, maar hij is nu van mening veranderd. "Uiteraard zal ik heel teleurgesteld zijn als er geen fans aanwezig kunnen zijn, maar tegelijkertijd moet je luisteren naar de mensen die heel het gebeuren van dichtbij volgen. Als zij denken dat het beter is voor de veiligheid van de spelers, dan zullen we allemaal luisteren." . LeBron wil toch zonder fans spelen LA Lakers-vedette LeBron James heeft zijn woorden moeten inslikken. Hij dreigde er enkele dagen geleden mee niet te willen spelen als er geen publiek toegelaten werd uit voorzorg voor het coronavirus, maar hij is nu van mening veranderd. "Uiteraard zal ik heel teleurgesteld zijn als er geen fans aanwezig kunnen zijn, maar tegelijkertijd moet je luisteren naar de mensen die heel het gebeuren van dichtbij volgen. Als zij denken dat het beter is voor de veiligheid van de spelers, dan zullen we allemaal luisteren."

21:10 21 uur 10. Geen Ronde van Normandië. In Frankrijk is de Ronde van Normandië (2.2) afgelast. Het is de eerste Franse rittenkoers die bezwijkt voor het coronavirus. De 40e editie van de koers zou normaal gezien plaatsvinden van 23 tot 29 maart. "Een 40e verjaardag zonder publiek zou geen feest zijn. We zien elkaar in 2021", klinkt het bij de organisatie. Geen Ronde van Normandië In Frankrijk is de Ronde van Normandië (2.2) afgelast. Het is de eerste Franse rittenkoers die bezwijkt voor het coronavirus. De 40e editie van de koers zou normaal gezien plaatsvinden van 23 tot 29 maart. "Een 40e verjaardag zonder publiek zou geen feest zijn. We zien elkaar in 2021", klinkt het bij de organisatie.

21:07 21 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:22 19 uur 22. Geen olympische modeshow. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft haar evenement "Catwalk to Tokyo", een défilé waarin de Belgisch atleten hun officiële kledij voor de Olympische Spelen voorstellen, geannuleerd. Het evenement zou op 17 maart plaatsvinden in het Sheratonhotel in Zaventem. Charline Van Snick (judo), Dirk Van Tichelt (judo), Simon Gougnard (hockey) en Ewoud Vromant (wielrenner) zouden present tekenen. Geen olympische modeshow Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft haar evenement "Catwalk to Tokyo", een défilé waarin de Belgisch atleten hun officiële kledij voor de Olympische Spelen voorstellen, geannuleerd. Het evenement zou op 17 maart plaatsvinden in het Sheratonhotel in Zaventem. Charline Van Snick (judo), Dirk Van Tichelt (judo), Simon Gougnard (hockey) en Ewoud Vromant (wielrenner) zouden present tekenen.

18:29 18 uur 29. Judobond verlengt olympische kwalificatie met een maand. De Internationale Judobond (IJF) heeft de olympische kwalificatieperiode met een maand verlengd, omdat heel wat toernooien deze weken niet doorgaan vanwege het nieuwe coronavirus. De judoka's hebben nu tot en met 30 juni de tijd om punten te verzamelen voor de olympische ranglijst, op basis waarvan de tickets voor de Spelen in Tokio worden verdeeld. Dat is goed nieuws voor onder meer onze landgenoten Dirk Van Tichelt en Toma Nikiforov. De Spelen in Tokio beginnen op vrijdag 24 juli. Judobond verlengt olympische kwalificatie met een maand De Internationale Judobond (IJF) heeft de olympische kwalificatieperiode met een maand verlengd, omdat heel wat toernooien deze weken niet doorgaan vanwege het nieuwe coronavirus. De judoka's hebben nu tot en met 30 juni de tijd om punten te verzamelen voor de olympische ranglijst, op basis waarvan de tickets voor de Spelen in Tokio worden verdeeld. Dat is goed nieuws voor onder meer onze landgenoten Dirk Van Tichelt en Toma Nikiforov. De Spelen in Tokio beginnen op vrijdag 24 juli.

18:23 18 uur 23. Ook Bayern-Chelsea achter gesloten deuren. Na Valencia - Atalanta (vanavond), PSG - Dortmund (morgen), Juventus-Lyon (volgende week dinsdag) en Barcelona - Napoli (volgende week woensdag) zal ook Bayern-Chelsea zonder publiek gespeeld worden in de Champions League. De wedstrijd staat volgende week woensdag op het programma. De heenmatch in Engeland eindigde op een 3-0-zege voor Bayern. In de Europa League voetballen de Duitse club Wolfsburg en Sjachtjor Donjetsk uit Oekraïne donderdag achter gesloten deuren. Ook Bayern-Chelsea achter gesloten deuren Na Valencia - Atalanta (vanavond), PSG - Dortmund (morgen), Juventus-Lyon (volgende week dinsdag) en Barcelona - Napoli (volgende week woensdag) zal ook Bayern-Chelsea zonder publiek gespeeld worden in de Champions League. De wedstrijd staat volgende week woensdag op het programma. De heenmatch in Engeland eindigde op een 3-0-zege voor Bayern. In de Europa League voetballen de Duitse club Wolfsburg en Sjachtjor Donjetsk uit Oekraïne donderdag achter gesloten deuren.

18:22 18 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:56 17 uur 56. Geen Europees volleybal voor Italiaanse clubs. Ook de Europese volleybalbond CEV grijpt in. Alle Europese wedstrijden waar een Italiaanse club bij betrokken is worden gedurende 1 maand geschorst. Dat zijn wel alle halve finales van de Champions League bij de mannen en de vrouwen. Geen Europees volleybal voor Italiaanse clubs Ook de Europese volleybalbond CEV grijpt in. Alle Europese wedstrijden waar een Italiaanse club bij betrokken is worden gedurende 1 maand geschorst. Dat zijn wel alle halve finales van de Champions League bij de mannen en de vrouwen.

17:30 17 uur 30. Mag Juventus zich al opnieuw uitroepen tot Italiaans kampioen?

17:28 17 uur 28. Juventus opnieuw Italiaans kampioen? In Italië denken ze na over het vervolg van de competitie nu er tot 3 april geen wedstrijden mogen plaatsvinden. 3 scenario's liggen op tafel: niemand kampioen, play-offs organiseren of de huidige koploper wint. In het laatste geval gaat de titel opnieuw naar Juventus. De Italiaanse topclub voert de Serie A aan met 1 punt meer dan Lazio en 7 meer dan Inter. Inter heeft wel 1 match minder gespeeld. Juventus opnieuw Italiaans kampioen? In Italië denken ze na over het vervolg van de competitie nu er tot 3 april geen wedstrijden mogen plaatsvinden. 3 scenario's liggen op tafel: niemand kampioen, play-offs organiseren of de huidige koploper wint. In het laatste geval gaat de titel opnieuw naar Juventus. De Italiaanse topclub voert de Serie A aan met 1 punt meer dan Lazio en 7 meer dan Inter. Inter heeft wel 1 match minder gespeeld.

17:11 17 uur 11. Als de mensen niet naar de matchen kunnen komen kijken, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Pep Guardiola. Als de mensen niet naar de matchen kunnen komen kijken, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Pep Guardiola

17:07 17 uur 07. Guardiola: "Zonder fans heeft voetbal geen enkele zin". Pep Guardiola, de trainer van Manchester City, pleit er voor om zoveel mogelijk duels uit te stellen als het coronavirus in Engeland daarom vraagt. "En dat is een kwestie van tijd, gezien de maatregelen die inmiddels zijn getroffen in andere Europese competities. Het gaat er dus ook in de Premier League van komen. Maar we moeten onszelf daarbij wel af te vragen of voetballen in een leeg stadion de bedoeling is. Als de mensen niet naar de wedstrijden kunnen komen, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Ik wil zonder publiek echt niet spelen in de Champions League, de Premier League of andere bekertoernooien. Wij spelen voetbal voor de fans. Ik kan dan alleen maar hopen dat het spelen achter gesloten deuren beperkt blijft tot één of twee competitieronden.". Guardiola: "Zonder fans heeft voetbal geen enkele zin" Pep Guardiola, de trainer van Manchester City, pleit er voor om zoveel mogelijk duels uit te stellen als het coronavirus in Engeland daarom vraagt. "En dat is een kwestie van tijd, gezien de maatregelen die inmiddels zijn getroffen in andere Europese competities. Het gaat er dus ook in de Premier League van komen. Maar we moeten onszelf daarbij wel af te vragen of voetballen in een leeg stadion de bedoeling is. Als de mensen niet naar de wedstrijden kunnen komen, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Ik wil zonder publiek echt niet spelen in de Champions League, de Premier League of andere bekertoernooien. Wij spelen voetbal voor de fans. Ik kan dan alleen maar hopen dat het spelen achter gesloten deuren beperkt blijft tot één of twee competitieronden."

16:45 16 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:41 16 uur 41. Geen matchen in Noord-Brabant. Alle voetbalwedstrijden die komend weekend in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zouden worden gespeeld in de Eredivisie en de Eerste Divisie, worden verboden. Dat moet verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Het gaat over de matchen Willem II-Heerenveen, PSV-FC Emmen en RKC Waalwijk-FC Groningen in de Eredivisie. In de Eerste Divisie zou TOP Oss thuis spelen tegen FC Den Bosch. Geen matchen in Noord-Brabant Alle voetbalwedstrijden die komend weekend in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zouden worden gespeeld in de Eredivisie en de Eerste Divisie, worden verboden. Dat moet verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Het gaat over de matchen Willem II-Heerenveen, PSV-FC Emmen en RKC Waalwijk-FC Groningen in de Eredivisie. In de Eerste Divisie zou TOP Oss thuis spelen tegen FC Den Bosch.

16:32 16 uur 32. Duitsland-Italië zonder publiek. De vriendschappelijke interland tussen Duitsland en Italië wordt op 31 maart zonder toeschouwers afgewerkt. De twee teams bereiden zich zo voor op het EK voetbal. "Wedstrijden achter gesloten deuren spelen, is niet het ergste dat er kan gebeuren in dit land", zei Bondskanselier Merkel nog eerder vandaag. Duitsland-Italië zonder publiek De vriendschappelijke interland tussen Duitsland en Italië wordt op 31 maart zonder toeschouwers afgewerkt. De twee teams bereiden zich zo voor op het EK voetbal. "Wedstrijden achter gesloten deuren spelen, is niet het ergste dat er kan gebeuren in dit land", zei Bondskanselier Merkel nog eerder vandaag.

16:20 16 uur 20. De Europese voetbalfederatie ontkent dat er plannen zijn om het EK wegens het nieuwe coronavirus tot 2021 uit te stellen. "Het EK wordt vrijdag 12 juni in Rome afgetrapt. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en hebben voortdurend contact met internationale en lokale autoriteiten. Momenteel is er geen reden om de plannen te wijzigen", reageerde de UEFA op de speculaties over een mogelijk uitstel. De Europese voetbalfederatie ontkent dat er plannen zijn om het EK wegens het nieuwe coronavirus tot 2021 uit te stellen. "Het EK wordt vrijdag 12 juni in Rome afgetrapt. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en hebben voortdurend contact met internationale en lokale autoriteiten. Momenteel is er geen reden om de plannen te wijzigen", reageerde de UEFA op de speculaties over een mogelijk uitstel.

15:50 15 uur 50. Ligue 1 achter gesloten deuren. De Franse voetbalsupporters zullen minstens tot 15 april op hun honger moeten zitten. De matchen in de Ligue 1 en de Ligue 2 worden zonder publiek gespeeld. De beslissing is een gevolg van het ministerieel decreet dat eerder op de dag werd uitgevaardigd. De modaliteiten van de matchen achter gesloten deuren worden morgen vastgelegd door de LFP. . Ligue 1 achter gesloten deuren De Franse voetbalsupporters zullen minstens tot 15 april op hun honger moeten zitten. De matchen in de Ligue 1 en de Ligue 2 worden zonder publiek gespeeld. De beslissing is een gevolg van het ministerieel decreet dat eerder op de dag werd uitgevaardigd. De modaliteiten van de matchen achter gesloten deuren worden morgen vastgelegd door de LFP.

15:46 15 uur 46. Oostenrijkse competitie stilgelegd. Er wordt voorlopig niet meer gevoetbald in de Oostenrijkse 1e en 2e klasse. De Oostenrijkse voetballiga heeft beslist om alle matchen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Eerder op de dag maakte de Oostenrijkse regering bekend dat alle samenkomsten in open lucht met meer dan 500 mensen tot begin april worden verboden. "Ons doel is alleen wedstrijden met toeschouwers te organiseren. Daarom hebben we beslist nu voor uitstel te gaan en geen matchen achter gesloten deuren te houden", verklaarde de Liga-topman Christian Ebenbauer. Oostenrijkse competitie stilgelegd Er wordt voorlopig niet meer gevoetbald in de Oostenrijkse 1e en 2e klasse. De Oostenrijkse voetballiga heeft beslist om alle matchen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Eerder op de dag maakte de Oostenrijkse regering bekend dat alle samenkomsten in open lucht met meer dan 500 mensen tot begin april worden verboden. "Ons doel is alleen wedstrijden met toeschouwers te organiseren. Daarom hebben we beslist nu voor uitstel te gaan en geen matchen achter gesloten deuren te houden", verklaarde de Liga-topman Christian Ebenbauer.

15:29 15 uur 29. Geen fans in Portugal. Alle wedstrijden in de Portugese eerste en tweede klasse worden voorlopig achter gesloten deuren afgewerkt. De Portugese voetbalbond maakte de beslissing bekend na afloop van een crisisvergadering met leiders uit het nationale voetbal. Hoelang de maatregel geldt, is niet duidelijk. Portugal telt voorlopig een veertigtal besmettingen. . Geen fans in Portugal Alle wedstrijden in de Portugese eerste en tweede klasse worden voorlopig achter gesloten deuren afgewerkt. De Portugese voetbalbond maakte de beslissing bekend na afloop van een crisisvergadering met leiders uit het nationale voetbal. Hoelang de maatregel geldt, is niet duidelijk. Portugal telt voorlopig een veertigtal besmettingen.

15:24 15 uur 24. Ook rugbyinterland zonder publiek. Het duel op de slotspeeldag van de Rugby Europe Championship 2020 tussen Spanje en Portugal wordt zondag achter gesloten deuren afgewerkt. Ook rugbyinterland zonder publiek Het duel op de slotspeeldag van de Rugby Europe Championship 2020 tussen Spanje en Portugal wordt zondag achter gesloten deuren afgewerkt.

14:35 . 14 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:30 14 uur 30. Ook geen publiek bij Bayern München. Steeds meer Europese voetbalwedstrijden zullen zonder publiek gespeeld worden. Zo moet Manchester United voor zijn heenmatch in de Europa League tegen LASK Linz naar een leeg stadion. De match in Oostenrijk wordt achter gsesloten deuren gespeeld. Ook in de Champions League worden de gevolgen van het nieuwe coronavirus steeds duidelijker: ook Bayern-Chelsea wordt zonder publiek gespeeld. Ook geen publiek bij Bayern München Steeds meer Europese voetbalwedstrijden zullen zonder publiek gespeeld worden. Zo moet Manchester United voor zijn heenmatch in de Europa League tegen LASK Linz naar een leeg stadion. De match in Oostenrijk wordt achter gsesloten deuren gespeeld. Ook in de Champions League worden de gevolgen van het nieuwe coronavirus steeds duidelijker: ook Bayern-Chelsea wordt zonder publiek gespeeld.

14:19 14 uur 19. Eigenaar Olympiakos besmet met coronavirus. Evangelos Marinakis, eigenaar van de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest en de Griekse topclub Olympiakos, heeft dinsdag op Instagram aangekondigd dat het coronavirus bij hem is vastgesteld. De 52-jarige Griekse zakenman, die zich naar eigen zeggen goed voelt, volgt de raad van de artsen op en blijft momenteel in afzondering. Marinakis was vrijdagavond nog aanwezig in het stadion van Nottingham Forest voor de Championship-wedstrijd tegen Millwall. Volgens Engelse media is er momenteel overleg tussen Nottingham Forest en de English Football League. Eigenaar Olympiakos besmet met coronavirus Evangelos Marinakis, eigenaar van de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest en de Griekse topclub Olympiakos, heeft dinsdag op Instagram aangekondigd dat het coronavirus bij hem is vastgesteld. De 52-jarige Griekse zakenman, die zich naar eigen zeggen goed voelt, volgt de raad van de artsen op en blijft momenteel in afzondering. Marinakis was vrijdagavond nog aanwezig in het stadion van Nottingham Forest voor de Championship-wedstrijd tegen Millwall. Volgens Engelse media is er momenteel overleg tussen Nottingham Forest en de English Football League.

13:55 13 uur 55. Gelbe Wand blijft zaterdag leeg. Axel Witsel en Thorgan Hazard zullen zaterdag niet kunnen rekenen op de steun van de Dortmund-supporters in de Revierderby tegen Schalke 04. In het Signal Iduna Park, met zijn beroemde "Gele Muur" waarin 25.000 BVB-fans hun ploeg toejuichen, worden vanwege het coronavirus geen toeschouwers toegelaten. De beslissing is geen verrassing. Morgen wordt in dezelfde door het coronavirus getroffen regio Noordrijn-Westfalen immers Borussia Mönchengladbach/Keulen achter gesloten deuren gespeeld. Komende maandag zal er evenmin publiek zijn bij het duel tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen. Gelbe Wand blijft zaterdag leeg Axel Witsel en Thorgan Hazard zullen zaterdag niet kunnen rekenen op de steun van de Dortmund-supporters in de Revierderby tegen Schalke 04. In het Signal Iduna Park, met zijn beroemde "Gele Muur" waarin 25.000 BVB-fans hun ploeg toejuichen, worden vanwege het coronavirus geen toeschouwers toegelaten. De beslissing is geen verrassing. Morgen wordt in dezelfde door het coronavirus getroffen regio Noordrijn-Westfalen immers Borussia Mönchengladbach/Keulen achter gesloten deuren gespeeld. Komende maandag zal er evenmin publiek zijn bij het duel tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen.

12:02 12 uur 02. Spanje: 2 speeldagen zonder publiek. La Liga heeft op basis van rapporten van regionale gezondheidsraden beslist om de komende 2 speeldagen alle duels achter gesloten deuren te spelen. Er wordt ook al gekeken naar mogelijke alternatieve data mochten er eventueel speeldagen geschrapt worden. Spanje: 2 speeldagen zonder publiek La Liga heeft op basis van rapporten van regionale gezondheidsraden beslist om de komende 2 speeldagen alle duels achter gesloten deuren te spelen. Er wordt ook al gekeken naar mogelijke alternatieve data mochten er eventueel speeldagen geschrapt worden.

11:54 11 uur 54. Duits voetbal. Ook in Duitsland lijkt het er steeds meer op dat we naar een situatie zoals in Frankrijk gaan, want daar werd beslist om de match Mönchengladbach-Keulen van nu woensdag achter gesloten deuren te spelen. Wat de matchen in het weekend betreft legt de Duitse voetbalbond de verantwoordelijkheid bij de verschillende regionale autoriteiten. Duits voetbal Ook in Duitsland lijkt het er steeds meer op dat we naar een situatie zoals in Frankrijk gaan, want daar werd beslist om de match Mönchengladbach-Keulen van nu woensdag achter gesloten deuren te spelen. Wat de matchen in het weekend betreft legt de Duitse voetbalbond de verantwoordelijkheid bij de verschillende regionale autoriteiten.

11:37 11 uur 37. Ook Barcelona-Napoli zonder publiek. De deuren van de stadions gaan steeds meer op slot voor de fans, nu ook Barcelona-Napoli van volgende week. De CL-duels Liverpool-Atletico en Leipzig-Tottenham zullen deze week wel met publiek gespeeld worden. Ook Barcelona-Napoli zonder publiek De deuren van de stadions gaan steeds meer op slot voor de fans, nu ook Barcelona-Napoli van volgende week. De CL-duels Liverpool-Atletico en Leipzig-Tottenham zullen deze week wel met publiek gespeeld worden.