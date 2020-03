Coronablog: Hertha-teammaat besmet, dus Lukebakio en Boyata in quarantaine

11:56 11 uur 56. CEV stelt alle Europese duels voor rest van seizoen uit, op 1 na. De Europese volleybalfederatie (CEV) heeft nieuwe maatregelen genomen door de verdere verspreiding van het coronavirus. Alle Europese wedstrijden (Champions League, CEV Cup en Challenge Cup) voor de rest van het seizoen worden uitgesteld. Afgelopen vrijdag besliste de CEV nog alle Europese wedstrijden af te gelasten tot 3 april. De Volleyball Nations League wordt uitgesteld tot na de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus). Er blijft één uitzondering, de halve finales in de CEV Cup tussen de Russische teams Zenit Sint-Petersburg en Lokomotiv Novosibirsk blijven doorgaan. De CEV lijkt dus de hoop te houden de overige Europese wedstrijden nog te kunnen inhalen. CEV stelt alle Europese duels voor rest van seizoen uit, op 1 na De Europese volleybalfederatie (CEV) heeft nieuwe maatregelen genomen door de verdere verspreiding van het coronavirus. Alle Europese wedstrijden (Champions League, CEV Cup en Challenge Cup) voor de rest van het seizoen worden uitgesteld. Afgelopen vrijdag besliste de CEV nog alle Europese wedstrijden af te gelasten tot 3 april. De Volleyball Nations League wordt uitgesteld tot na de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus). Er blijft één uitzondering, de halve finales in de CEV Cup tussen de Russische teams Zenit Sint-Petersburg en Lokomotiv Novosibirsk blijven doorgaan. De CEV lijkt dus de hoop te houden de overige Europese wedstrijden nog te kunnen inhalen.

11:51 11 uur 51. Hertha-ploegmaat besmet, Boyata en Lukebakio gaan in quarantaine. De spelers en staf van Bundesliga-club Hertha Berlijn gaan voor 14 dagen in quarantaine. Dat besliste de club uit de Duitse hoofdstad, nadat 1 van de spelers positief getest had op het coronavirus. De identiteit van de speler werd niet bekendgemaakt. Bij de 13e in Duitsland spelen met Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata 2 landgenoten. Hertha wilde juist vandaag de groepstrainingen hervatten. De bewuste speler was eerder al gescheiden van de groep. Het Duitse voetbal ligt al minstens tot 2 april stil, maar voor Hertha Berlijn wacht sowieso nog een langere pauze. De Berlijnse senaat verbood afgelopen weekend het Bundesliga-voetbal in de Duitse hoofdstad tot 19 april.

11:45 11 uur 45. Japanse . De voorzitter van de Japanse voetbalbond, Kozo Tashima, is besmet met het coronavirus. Dat meldt persbureau Kyodo. Oud-voetballer Tashima (62) is ook bestuurslid van de FIFA en plaatsvervangend baas van het Japans Olympisch Comité.

11:42 11 uur 42. Olympische Spelen Japan beperkt festiviteiten rond de olympische vlam

11:03 11 uur 03. Atletiek Diamond League gelast eerste drie meetings van het seizoen af

08:38 08 uur 38. Ook geen NASCAR meer. Het Amerikaanse NASCAR-kampioenschap last een onderbreking in tot 9 mei. "We willen wel alle 36 races dit seizoen nog afwerken", blijft de organisatie hoopvol. Vorige week kondigde de NASCAR in eerste instantie aan enkel de komende twee races, in Atlanta (15 maart) en Miami (22 maart), af te gelasten. Daar komen dus nu de races in Fort Worth (29 maart), Bristol (5 april), Richmond (19 april), Lincoln (26 april) en Dover (3 mei) bij. Het coronavirus legde in de VS eerder al grote competities als de NBA (basketbal), NHL (ijshockey), MLS (voetbal) en MLB (baseball) lam.

17-03-2020

22:50 22 uur 50. Nog meer besmettingen bij Valencia. Gisteren maakte voetbalclub Valencia bekend dat 5 spelers en stafleden besmet waren met het coronavirus. "En er zijn nog meer spelers en stafleden besmet", meldt de club vanavond. "Ze bevinden zich allemaal in hun huis en worden medisch opgevolgd." Valencia benadrukt dat alle Spanjaarden uit voorzorg binnen moeten blijven en goed de voorschriften over hygiëne en preventie moeten volgen. .

