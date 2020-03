19:49

19 uur 49. Kamp tussen zwaargewichten Joshua en Poelev is uitgesteld. De bokskamp tussen Anthony Joshua en Koebrat Poelev die gepland was op 20 juni in het stadion van voetbalclub Tottenham is het zoveelste sportevenement dat moet worden uitgesteld door de coronacrisis. Wanneer de twee zwaargewichten elkaar dan wel in de ogen zullen kijken is nog niet officieel bepaald, maar Poelev spreekt over "een aantal maanden later. Misschien het einde van het jaar.".