Coronablog: GP Monaco afgelast, Nederland en Spanje "uitgesteld"

19:32

19 uur 32. F1: geen Monaco in 2020. De organisatoren van de GP van Monaco hebben de handdoek in de ring geworpen voor dit jaar. De FIA had eerder vandaag al laten weten dat Monaco, net als Nederland en Spanje, "uitgesteld" zou worden, maar in het prinsdom hebben ze er de buik vol van en trekken ze een streep door 2020.