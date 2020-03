Coronablog: geen waterpolokampioenen, Turkse keeperslegende in ziekenhuis

14:29 14 uur 29. Geen waterpolo meer. Het Belgische waterpoloseizoen wordt geannuleerd. De resterende wedstrijden in de diverse competities worden niet meer gespeeld en er wordt in geen enkele reeks een kampioen uitgeroepen. Er zullen ook geen ploegen promoveren of degraderen. De samenstelling van de afdelingen in het seizoen 2020-2021 zal identiek zijn aan die van dit seizoen. Geen waterpolo meer Het Belgische waterpoloseizoen wordt geannuleerd. De resterende wedstrijden in de diverse competities worden niet meer gespeeld en er wordt in geen enkele reeks een kampioen uitgeroepen. Er zullen ook geen ploegen promoveren of degraderen. De samenstelling van de afdelingen in het seizoen 2020-2021 zal identiek zijn aan die van dit seizoen.

11:04 11 uur 04. Turkse recordinternational Rüstü Reçber in ziekenhuis. De Turkse recordinternational Rüstü Reçber is besmet met het coronavirus, maakte de partner van de 46-jarige keeper bekend. "Alles was in orde, totdat hij plotseling symptomen ging vertonen. Dit zijn moeilijke tijden en we zijn nog steeds in shock. Mijn enige vraag aan iedereen is om na te denken en respect te tonen. Onze zoon en dochter en ikzelf hebben negatief getest en we mogen hem niet bezoeken in het ziekenhuis." Rüstü speelde voor de Turkse topclubs Fenerbahçe en Besiktas en stond ook kortstondig onder contract bij FC Barcelona. Op het WK van 2002 werd Rüstü met zijn land derde.

10:57 10 uur 57. New York Knicks-eigenaar test positief. Jim Dolan, de eigenaar van NBA-team New York Knicks, is positief bevonden op het coronavirus. Dolan heeft zichzelf in quarantaine gezet, heeft lichte symptomen en blijft aan het werk. De 64-jarige Dolan is ook eigenaar van ijshockeyteam New York Rangers.

21:44 21 uur 44. 8 spelers van West Ham zijn besmet. Premier League-club West Ham United heeft acht spelers in quarantaine geplaatst "omdat ze milde symptomen vertonen van het coronavirus". Dat laat de vicevoorzitster van de club, Karren Brady, weten. Ze maakte niet bekend om welke spelers het gaat. "Ze hebben gelukkig slechts milde symptomen. Het gaat ook goed met hun families. Maar het virus is een hand of een hoest van ons vandaan.".