Coronablog: geen waterpolokampioenen, geen tafeltennis tot 30 juni

17:42 17 uur 42. Geen tafeltennis tot 30 juni. De ITTF (Internationale Tafeltennisfederatie) heeft de periode zonder competitie uitgebreid van 30 april tot 30 juni. Dat besliste een virtuele bestuursvergadering. Tot dan zijn alle klassementen bevroren. Over de kwalificatie-eisen voor de Olympische en Paralympische Spelen, die met een jaar uitgesteld werden, werd nog geen beslissing genomen.

17:40 17 uur 40. Fortuna Düsseldorf neemt financiële maatregelen. Om de financiële gevolgen van de coronacrisis in te perken heeft Fortuna Düsseldorf een deel van zijn personeel in tijdelijke werkloosheid geplaatst. De bestuursleden zien vrijwillig af van een deel van hun salaris. De spelers van de Bundesligaclub komen met een eigen solidariteitsactie, details daarover werden nog niet vrijgegeven. "Geen enkel scenario zal ons bestaan in gevaar brengen, als we allemaal ons steentje bijdragen. Dan zullen er geen banen in gevaar komen", verklaarde manager Thomas Röttgermann. Vanwege de pandemie ligt de Bundesliga minstens tot 30 april stil. Voor de clubs betekent dat een miljoenenverlies.

16:17 16 uur 17. Bundesliga Dortmund hervat maandag de trainingen in groepjes van 2

14:29 14 uur 29. Geen waterpolo meer. Het Belgische waterpoloseizoen wordt geannuleerd. De resterende wedstrijden in de diverse competities worden niet meer gespeeld en er wordt in geen enkele reeks een kampioen uitgeroepen. Er zullen ook geen ploegen promoveren of degraderen. De samenstelling van de afdelingen in het seizoen 2020-2021 zal identiek zijn aan die van dit seizoen.

11:37 11 uur 37. Turkse recordinternational Rüstü Reçber in ziekenhuis. De Turkse recordinternational Rüstü Reçber is besmet met het coronavirus, maakte de partner van de 46-jarige keeper bekend. "Alles was in orde, totdat hij plotseling symptomen ging vertonen. Dit zijn moeilijke tijden en we zijn nog steeds in shock. Mijn enige vraag aan iedereen is om na te denken en respect te tonen. Onze zoon en dochter en ikzelf hebben negatief getest en we mogen hem niet bezoeken in het ziekenhuis." Rüstü speelde voor de Turkse topclubs Fenerbahçe en Besiktas en stond ook kortstondig onder contract bij FC Barcelona. Op het WK van 2002 werd Rüstü met zijn land derde.

10:57 10 uur 57. New York Knicks-eigenaar test positief. Jim Dolan, de eigenaar van NBA-team New York Knicks, is positief bevonden op het coronavirus. Dolan heeft zichzelf in quarantaine gezet, heeft lichte symptomen en blijft aan het werk. De 64-jarige Dolan is ook eigenaar van ijshockeyteam New York Rangers.