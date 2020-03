Coronablog: geen voetbal in Engeland tot minstens 30 april

15:28 15 uur 28. Turkije komt tot inkeer: voetbal-, basketbal- en volleybalcompetitie uitgesteld. De Turkse minister van Sport heeft aangekondigd dat de competities in het voetbal, volleybal en basketbal worden stilgelegd. Turkije was tot nu een van de laatste landen in en rond Europa waar er nog gesport werd, zonder publiek dan wel. John Obi Mikel liet om die reden zijn contract bij Trabzonspor ontbinden. Hij wou niet meer voetballen tijdens de crisis. Turkije komt tot inkeer: voetbal-, basketbal- en volleybalcompetitie uitgesteld De Turkse minister van Sport heeft aangekondigd dat de competities in het voetbal, volleybal en basketbal worden stilgelegd. Turkije was tot nu een van de laatste landen in en rond Europa waar er nog gesport werd, zonder publiek dan wel. John Obi Mikel liet om die reden zijn contract bij Trabzonspor ontbinden. Hij wou niet meer voetballen tijdens de crisis.

14:25 14 uur 25. Geen voetbal in Engeland tot minstens 30 april. Net als in België zal er ook in Engeland de komende 6 weken nog niet gevoetbald worden door de verdere verspreiding van het coronavirus. Dat beslisten de Engelse voetbalautoriteiten donderdag. De Premier League, maar ook de lagere klassen, liggen nu op slot tot minstens 30 april. Vorige week vrijdag werd nog bekendgemaakt dat de pauze zou duren tot 4 april. Alle betrokkenen beslisten ook om de einddatum van de jaargang 2019-2020 "voor onbepaalde tijd" uit te stellen in een poging om de huidige campagne nog af te kunnen werken. Door het uitstel van het EK 2020 hebben de nationale competities nu tot eind juni tijd af te ronden. Geen voetbal in Engeland tot minstens 30 april Net als in België zal er ook in Engeland de komende 6 weken nog niet gevoetbald worden door de verdere verspreiding van het coronavirus. Dat beslisten de Engelse voetbalautoriteiten donderdag. De Premier League, maar ook de lagere klassen, liggen nu op slot tot minstens 30 april. Vorige week vrijdag werd nog bekendgemaakt dat de pauze zou duren tot 4 april. Alle betrokkenen beslisten ook om de einddatum van de jaargang 2019-2020 "voor onbepaalde tijd" uit te stellen in een poging om de huidige campagne nog af te kunnen werken. Door het uitstel van het EK 2020 hebben de nationale competities nu tot eind juni tijd af te ronden.

12:53 12 uur 53. Geen EK squash voor landenteams. Het Europees kampioenschap squash voor landenteams, dat van 28 april tot 2 mei in het Nederlandse Eindhoven zou plaatsvinden, gaat wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet door. Het is wel de bedoeling dat het EK later dit jaar alsnog wordt gehouden. Ruim 200 deelnemers uit 20 landen zouden meedoen in Eindhoven. Bij de vrouwen ging België, met Europees kampioene Nele Gilis en haar zus Tine, opnieuw voor de titel mee strijden. De voorbije twee jaar veroverden de Belgen brons. . Geen EK squash voor landenteams Het Europees kampioenschap squash voor landenteams, dat van 28 april tot 2 mei in het Nederlandse Eindhoven zou plaatsvinden, gaat wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet door. Het is wel de bedoeling dat het EK later dit jaar alsnog wordt gehouden. Ruim 200 deelnemers uit 20 landen zouden meedoen in Eindhoven. Bij de vrouwen ging België, met Europees kampioene Nele Gilis en haar zus Tine, opnieuw voor de titel mee strijden. De voorbije twee jaar veroverden de Belgen brons.

12:50 12 uur 50. Hocky Pro League ligt nog een maand langer stil. De Internationale Hockeyfederatie (FIH) heeft donderdag besloten de Hockey Pro League langer "on hold" te zetten. Tot 17 mei komen de landenteams, waaronder de Red Lions en Red Panthers, niet in actie. Vorige week was nog besloten tot half april niet te spelen, maar de FIH zag zich door de nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus genoodzaakt die periode te verlengen. De FIH had eerder al afgesproken met de deelnemende landen dat wedstrijden die niet afgewerkt zijn voor de Spelen niet meer ingehaald worden. Hocky Pro League ligt nog een maand langer stil De Internationale Hockeyfederatie (FIH) heeft donderdag besloten de Hockey Pro League langer "on hold" te zetten. Tot 17 mei komen de landenteams, waaronder de Red Lions en Red Panthers, niet in actie. Vorige week was nog besloten tot half april niet te spelen, maar de FIH zag zich door de nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus genoodzaakt die periode te verlengen. De FIH had eerder al afgesproken met de deelnemende landen dat wedstrijden die niet afgewerkt zijn voor de Spelen niet meer ingehaald worden.

12:48 12 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:14 12 uur 14. Gladbach-spelers staan deel van hun loon af. De spelers van Borussia Mönchengladbach gaan vrijwillig een deel van hun loon inleveren om zo de andere medewerkers van de club te helpen. Door de actie, waar ook de trainers en het bestuur zich bij aansloten, kan de Duitse eersteklasser een miljoen euro besparen. Ik ben heel trots op de jongens", zegt sportief directeur Max Eberl. "Wij maken allemaal deel uit van Borussia, in goede en slechte tijden. Zij willen iets teruggeven aan Borussia en daarmee ook aan alle supporters, die ons steunen." Volgens de financieel directeur van de club, Stephan Schippers, bedraagt het verlies van een wedstrijd achter gesloten deuren zo'n twee miljoen euro. Gladbach-spelers staan deel van hun loon af De spelers van Borussia Mönchengladbach gaan vrijwillig een deel van hun loon inleveren om zo de andere medewerkers van de club te helpen. Door de actie, waar ook de trainers en het bestuur zich bij aansloten, kan de Duitse eersteklasser een miljoen euro besparen. Ik ben heel trots op de jongens", zegt sportief directeur Max Eberl. "Wij maken allemaal deel uit van Borussia, in goede en slechte tijden. Zij willen iets teruggeven aan Borussia en daarmee ook aan alle supporters, die ons steunen." Volgens de financieel directeur van de club, Stephan Schippers, bedraagt het verlies van een wedstrijd achter gesloten deuren zo'n twee miljoen euro

08:56 08 uur 56. Geen corona bij Jorge Jesus. De Portugese voetbaltrainer Jorge Jesus is dan toch niet besmet met het coronavirus. Dat had Jesus nochtans zelf verkondigd op sociale media. Maar bij een nieuwe controle bleek het vals alarm te zijn. "Ik heb het uitstekende nieuws gekregen dat mijn test op covid-19 negatief is. Dat maakt mij gelukkig en ik ben dankbaar voor alle steunbetuigingen die ik heb ontvangen. Ik bid verder voor iedereen die getroffen is door de ziekte", zegt de coach van de Braziliaanse topclub Flamengo. Geen corona bij Jorge Jesus De Portugese voetbaltrainer Jorge Jesus is dan toch niet besmet met het coronavirus. Dat had Jesus nochtans zelf verkondigd op sociale media. Maar bij een nieuwe controle bleek het vals alarm te zijn. "Ik heb het uitstekende nieuws gekregen dat mijn test op covid-19 negatief is. Dat maakt mij gelukkig en ik ben dankbaar voor alle steunbetuigingen die ik heb ontvangen. Ik bid verder voor iedereen die getroffen is door de ziekte", zegt de coach van de Braziliaanse topclub Flamengo.

19-03-2020 19-03-2020.

19:57 19 uur 57. Mehry vecht pas in oktober voor de wereldtitel. Het boksgala dat zaterdag 16 mei in Le Dôme van Charleroi plaats zou vinden, wordt uitgesteld. Zaterdag 24 oktober is de nieuwe datum. Ryad Merhy zou op het gala zijn interim WBA-wereldtitel bij de lichtzwaargewichten verdedigen tegen een nog aan te duiden tegenstander. Mehry vecht pas in oktober voor de wereldtitel Het boksgala dat zaterdag 16 mei in Le Dôme van Charleroi plaats zou vinden, wordt uitgesteld. Zaterdag 24 oktober is de nieuwe datum. Ryad Merhy zou op het gala zijn interim WBA-wereldtitel bij de lichtzwaargewichten verdedigen tegen een nog aan te duiden tegenstander.

19:56 19 uur 56. Tennis ATP en WTA schrappen het volledige gravelseizoen