Coronablog: geen Vierdaagse in Duinkerke, geen paarden in Aken

Geen meerkamp in Götzis. Er is dit jaar geen Hypomeeting in Götzis (Oos). De traditionele afspraak met 's werelds beste meerkampers was op 30 en 31 mei, maar is door de coronacrisis geannuleerd. Na 45 edities is dit de eerste afgelasting. "Dat doet pijn. De gezondheid van de atleten en atletes, het publiek, de 400 vrijwilligers en alle andere partners komt voor ons op de eerste plaats. Sport is belangrijk maar andere zaken zijn vandaag belangrijker."

Prestigieuze jumping van Aken uitgesteld. De prestigieuze internationale jumping van Aken (29 mei-7 juni) wordt vanwege het coronavirus uitgesteld. De CHIO net over de Duitse grens is een van de belangrijkste afspraken op de kalender. Elk jaar komen er een half milljoen liefhebbers van de ruitersport op af. "Vasthouden aan de huidige data heeft geen zin", zegt organisator Frank Kemperman. "De gezondheid van iedereen betrokken bij het toernooi is voor ons het allerbelangrijkste." Hij hoopt de wedstrijd later op het jaar te kunnen inplannen.

Messi volgt voorbeeld van ex-coach Guardiola. Net als zijn oud-Barcelona-coach Pep Guardiola (zie onder) heeft Barça-vedette Lionel Messi 1 miljoen euro gegeven aan 2 ziekenhuizen, eentje in de Catalaanse stad en eentje in zijn thuisland Argentinië. In Spanje zal het geld gebruikt worden om ademhalingstoestellen te bekostigen.

Vierdaagse Duinkerke gaat voor het eerst niet door. De 66e editie van de Vierdaagse van Duinkerke (2.Pro) wordt vanwege het coronavirus afgelast. De Franse rittenkoers stond van 5 tot 10 mei op het programma. Het is de eerste keer sinds de eerste editie in 1955 dat de organisatie tot een annulatie moet overgaan. Vorig jaar ging de eindzege naar de Nederlander Mike Teunissen. Hij volgde op de erelijst Dimitri Claeys op.

Vermaelen heeft nu 9 mei als datum geprikt. Eén dag na het dramatische uitstel van de Olympische Spelen heeft de Japanse hoogste voetbalklasse de rentree naar de velden met een maand verlaat naar 9 mei. De 2e klasse hoopt er op 2 mei al aan te beginnen. Thomas Vermaelen is met Vissel Kobe in de J-League actief. De competitie, die sinds eind februari stilligt, begint weer met de 2e speeldag.

25-03-2020
Boksen Fury-Wilder III verhuist naar najaar door coronavirus

Guardiola schenkt 1 miljoen euro aan ziekenhuis. Ook Pep Guardiola draagt zijn steentje bij in de strijd tegen het coronavirus. De trainer van Manchester City keerde terug naar zijn woning in Barcelona en geeft nu 1 miljoen euro aan een ziekenhuis in de Spaanse stad. Het is de bedoeling dat met het geld medisch materiaal en bescherming wordt gekocht voor de hulpverleners.

Ook Atalanta-doelman heeft coronavirus. Atalanta-doelman Marco Sportiello is de 16e speler uit de Italiaanse competitie die besmet is met het coronavirus. "Hij vertoont geen symptomen", meldt zijn zijn club. Sportiello is de 1e besmette voetballer in Bergamo, waar het coronavirus hevig woedt. Tijdens de Champions League-match tegen Valencia stond de doelman de hele match op het veld. Bij Valencia zijn meerdere mensen van de club besmet met het virus.

Doelman Sportiello is een ploegmaat van Castagne bij Atalanta