Coronablog: geen fans meer toegelaten op olympisch bokstoernooi in Londen

08:35 08 uur 35. Boksen zonder publiek. Het olympische kwalificatietoernooi boksen in de Copper Box Arena in Londen gaat vandaag zonder toeschouwers verder. Tijdens de eerste twee dagen waren toeschouwers wel toegelaten in het toernooi. In Londen kampen tussen 14 en 24 maart 342 boksers voor 77 deelnamebewijzen voor de Olympische Spelen. Voor de Belgen is het voorlopig een wisselend succes in de Britse hoofdstad. Het toernooi begon met een zware opdoffer voor Delfine Persoon, maar daarna wonnen Ziad El Mohor en Victor Schelstraete hun eerste kamp. Karim Saboundji moest meteen zijn koffers pakken.

16-03-2020 16-03-2020.

21:55 21 uur 55. Ook in Brazilië lassen ze pauze in. De Braziliaanse voetbalbond is de volgende in de rij. Ook daar wordt de voetbalcompetitie tot nader order gestaakt. Vrijdag werd er eerst beslist om achter gesloten deuren te voetballen, maar daar hadden de clubs veel kritiek op. Nu wordt de beslissing dus nog ingrijpender.

21:17 21 uur 17. Mangala: "Heb geen symptomen en stel het goed". Valencia-verdediger Eliaquim Mangala heeft in een bericht op Twitter bevestigd dat hij besmet is met het coronavirus. "Ik verblijf thuis in isolatie gescheiden van mijn familie, maar stel het goed en heb geen symptomen", schrijft de Fransman. Mangala groeide in België op en heeft voor Standard gevoetbald. "Ik ben vandaag te weten gekomen dat ik het coronavirus heb. Ik heb geleerd dat iemand het virus kan dragen zonder symptomen te tonen. Daarom raad ik iedereen aan om de isolatiemaatregelen te volgen en contact met andere mensen zoveel mogelijk te mijden. Als we deze instructies volgen, zullen we samen de verspreiding tegengaan."

21:06 21 uur 06. Geen voetbal in Mexico. Ook in Mexico gaat de voetbalcompetitie op slot. De matchen in 1e en 2e klasse en de vrouwencompetitie worden uitgesteld. De Mexicaanse voetbalbond neemt die beslissing na overleg met het ministerie van volksgezondheid.

18:57 18 uur 57. Paris Saint-Germain zet alle sportieve activiteiten van zijn profteams wegens de coronacrisis voor onbepaalde tijd stop. Dat heeft niet alleen een impact op de voetbalploeg, ook in het handbal en het judo wordt er niet meer getraind. De club van Rode Duivel Thomas Meunier zal woensdag nog eens een update over de situatie geven. Net als in de meeste andere landen ligt de Ligue 1 momenteel stil. PSG voert de stand ruim aan met twaalf punten meer dan eerste achtervolger Olympique Marseille.

18:47 18 uur 47. Week langer geen voetbal in Eredivisie. De Nederlandse Eredivisie ligt nog zeker tot 6 april stil. Dat is het gevolg van de aanvullende maatregelen die de Nederlandse regering zondag heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus. Eerder werden de wedstrijden in de Nederlandse hoogste klasse al tot en met 31 maart uit het programma gehaald.