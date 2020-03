Coronablog: Geen atletiek in België tot 10 mei, Hamilton haalt uit naar "egoïsten"

15:48 15 uur 48. Geen atletiek in België tot 10 mei. De KBAB heeft beslist om alle atletiekcompetities af te gelasten tot en met 10 mei. Vanaf 11 mei hoopt de KBAB de competitie te hervatten voor zover de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus dit toelaten, zo klinkt het vandaag. "De afgelaste wedstrijden worden niet herpland." Alleen over de BK's beraadt de KBAB zich nog. Het gaat o.a. om het BK Universitairen (1 mei in Jambes), het BK 10.000m en het BK 3.000m steeple voor vrouwen (1 mei in Eigenbrakel). Eerder waren alle atletiekevenementen in België al tot en met het weekend van 4-5 april verboden. Geen atletiek in België tot 10 mei De KBAB heeft beslist om alle atletiekcompetities af te gelasten tot en met 10 mei. Vanaf 11 mei hoopt de KBAB de competitie te hervatten voor zover de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus dit toelaten, zo klinkt het vandaag. "De afgelaste wedstrijden worden niet herpland." Alleen over de BK's beraadt de KBAB zich nog. Het gaat o.a. om het BK Universitairen (1 mei in Jambes), het BK 10.000m en het BK 3.000m steeple voor vrouwen (1 mei in Eigenbrakel). Eerder waren alle atletiekevenementen in België al tot en met het weekend van 4-5 april verboden.

WK BMX uitgesteld. Door de uitbraak van het coronavirus in de VS is nu ook het WK BMX (26-31 mei) uitgesteld. Dat was normaal gezien de laatste kans om een kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen, maar de UCI wil de deelnemers niet in gevaar brengen.

Hamilton: "Bijeenkomsten zijn asociaal en egoïstisch". Zesvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton heeft op Instagram zijn beklag gedaan over het "asociale en egoïstische gedrag" van sommige mensen. "Er zijn nog altijd mensen die naar clubs en bars gaan, en bijeenkomsten met veel volk bijwonen", schreef Hamilton. "Naar mijn mening is dat bijzonder asociaal en egoïstisch. Ik ben in gedachten bij iedereen die werkt in lokale winkels, artsen en verplegend personeel. Jullie zijn de echte helden."

La Liga tot nader order opgeschort. Het plan om de Spaanse voetbalcompetitie tot 29 maart stil te leggen, is in de prullenmand verdwenen. La Liga wordt tot opgeschort tot er een nieuwe datum is gevonden na overleg met de overheidsinstanties. Het coronavirus eiste al 2.182 doden in Spanje.

Ook F1-race in Bakoe uitgesteld. Het Formule 1-seizoen zal ook niet op 7 juni kunnen starten in Azerbeidzjan. De race in Bakoe wordt uitgesteld. Het is al de zevende Grand Prix die naar een latere datum moet verschuiven, de GP van Monaco is helemaal afgelast.

Olympische Spelen Canada gaat niet naar de Olympische Spelen

Ook geen F1-race in Bakoe? Wanneer mogen de Formule 1-wagens brullen? Heel wat rijders houden zich dezer dagen door het coronavirus bezig met virtuele races en steeds meer GP's verdwijnen van de kalender. De GP van Bakoe in Azerbeidzjan zou het volgende slachtoffer zijn. Tot dusver zijn alle GP's uitgesteld of afgelast en zou het seizoen op gang geblazen worden in Bakoe, op 7 juni. Maar ook de GP in de straten van Bakoe zou door het coronavirus naar een later tijdstip verschoven moeten worden. Wellicht volgt er morgen uitsluitsel. Op de oorspronkelijke kalender volgen na Bakoe de GP's van Canada en Frankrijk in juni, maar ook bij hun lot worden vraagtekens geplaatst.

Braziliaanse voetbalclubs stellen installaties ter beschikking . Een groot aantal Braziliaanse voetbalclubs stelt zijn stadions en trainingscomplexen tijdens ter beschikking van de medische diensten. In onder meer drukbevolkte agglomeraties als Sao Paulo en Rio de Janeiro zullen de ruimtes gebruikt worden om ziekenhuisbedden te plaatsen met het oog op de piek van de pandemie. De Braziliaanse voetbalcompetitie ligt momenteel stil. Het Itaquerao-stadion van topclub Corinthians zal bijvoorbeeld dienst doen als centrum voor bloeddonaties. Ruimtes in het Vila Belmiro, de voetbaltempel van Santos, worden dan weer ingericht als tijdelijk ziekenhuis. Brazilië, een land met 210 miljoen inwoners, telt tot zondag 1.128 officiële besmettingen met corona. 18 mensen kwamen al om het leven.