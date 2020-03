Coronablog: Geen atletiek in België tot 10 mei, besmet Cercle-lid is genezen

18:45 18 uur 45. UEFA stelt finale uit van Champions en Europa League. De Europese finales in het clubvoetbal zullen door de coronacrisis niet doorgaan in mei. Dat heeft de UEFA officieel vrijgegeven vandaag. De finale van de Europa League was voorzien op 27 mei en de finale van de Champions League op 30 mei. De finale van de Champions League voor vrouwen (24 mei) zoekt ook naar een nieuwe datum. UEFA stelt finale uit van Champions en Europa League De Europese finales in het clubvoetbal zullen door de coronacrisis niet doorgaan in mei. Dat heeft de UEFA officieel vrijgegeven vandaag. De finale van de Europa League was voorzien op 27 mei en de finale van de Champions League op 30 mei. De finale van de Champions League voor vrouwen (24 mei) zoekt ook naar een nieuwe datum.

18:44 18 uur 44. Besmet lid van Cercle is genezen. Het lid van de medische staf van Cercle Brugge dat positief testte op het coronavirus, is genezen verklaard. Het ging op 13 maart om de eerste positieve test bij een team in de Jupiler Pro League. Cercle laat voorts weten dat ook deze week de spelers thuis een individueel trainingsprogramma afwerken. Nog zeker tot en met 5 april vinden er op Jan Breydel geen groepstrainingen plaats. . Besmet lid van Cercle is genezen Het lid van de medische staf van Cercle Brugge dat positief testte op het coronavirus, is genezen verklaard. Het ging op 13 maart om de eerste positieve test bij een team in de Jupiler Pro League. Cercle laat voorts weten dat ook deze week de spelers thuis een individueel trainingsprogramma afwerken. Nog zeker tot en met 5 april vinden er op Jan Breydel geen groepstrainingen plaats.

18:00 18 uur . Enige Belgische MTB-rittenkoers geschrapt. Ook de Belgian Mountainbike Challenge, een internationale rittenkoers voor mountainbikers op de UCI-kalender, gaat door corona niet door. Vorig jaar werd de wedstrijd nog gewonnen door Mathieu van der Poel. De BeMC had van 7 tot en met 10 mei gereden moeten worden, maar de Vlaamse organisatoren trokken na overleg met het stadsbestuur van uitvalsbasis La Roche-en-Ardenne voor 2020 de stekker eruit. Enige Belgische MTB-rittenkoers geschrapt Ook de Belgian Mountainbike Challenge, een internationale rittenkoers voor mountainbikers op de UCI-kalender, gaat door corona niet door. Vorig jaar werd de wedstrijd nog gewonnen door Mathieu van der Poel. De BeMC had van 7 tot en met 10 mei gereden moeten worden, maar de Vlaamse organisatoren trokken na overleg met het stadsbestuur van uitvalsbasis La Roche-en-Ardenne voor 2020 de stekker eruit.

15:48 15 uur 48. Geen atletiek in België tot 10 mei. De KBAB heeft beslist om alle atletiekcompetities af te gelasten tot en met 10 mei. Vanaf 11 mei hoopt de KBAB de competitie te hervatten voor zover de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus dit toelaten, zo klinkt het vandaag. "De afgelaste wedstrijden worden niet herpland." Alleen over de BK's beraadt de KBAB zich nog. Het gaat o.a. om het BK Universitairen (1 mei in Jambes), het BK 10.000m en het BK 3.000m steeple voor vrouwen (1 mei in Eigenbrakel). Eerder waren alle atletiekevenementen in België al tot en met het weekend van 4-5 april verboden. Geen atletiek in België tot 10 mei De KBAB heeft beslist om alle atletiekcompetities af te gelasten tot en met 10 mei. Vanaf 11 mei hoopt de KBAB de competitie te hervatten voor zover de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus dit toelaten, zo klinkt het vandaag. "De afgelaste wedstrijden worden niet herpland." Alleen over de BK's beraadt de KBAB zich nog. Het gaat o.a. om het BK Universitairen (1 mei in Jambes), het BK 10.000m en het BK 3.000m steeple voor vrouwen (1 mei in Eigenbrakel). Eerder waren alle atletiekevenementen in België al tot en met het weekend van 4-5 april verboden.

15:17 15 uur 17. WK BMX uitgesteld. Door de uitbraak van het coronavirus in de VS is nu ook het WK BMX (26-31 mei) uitgesteld. Dat was normaal gezien de laatste kans om een kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen, maar de UCI wil de deelnemers niet in gevaar brengen. . WK BMX uitgesteld Door de uitbraak van het coronavirus in de VS is nu ook het WK BMX (26-31 mei) uitgesteld. Dat was normaal gezien de laatste kans om een kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen, maar de UCI wil de deelnemers niet in gevaar brengen.

14:52 14 uur 52. Hamilton: "Bijeenkomsten zijn asociaal en egoïstisch". Zesvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton heeft op Instagram zijn beklag gedaan over het "asociale en egoïstische gedrag" van sommige mensen. "Er zijn nog altijd mensen die naar clubs en bars gaan, en bijeenkomsten met veel volk bijwonen", schreef Hamilton. "Naar mijn mening is dat bijzonder asociaal en egoïstisch. Ik ben in gedachten bij iedereen die werkt in lokale winkels, artsen en verplegend personeel. Jullie zijn de echte helden.". Hamilton: "Bijeenkomsten zijn asociaal en egoïstisch" Zesvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton heeft op Instagram zijn beklag gedaan over het "asociale en egoïstische gedrag" van sommige mensen. "Er zijn nog altijd mensen die naar clubs en bars gaan, en bijeenkomsten met veel volk bijwonen", schreef Hamilton. "Naar mijn mening is dat bijzonder asociaal en egoïstisch. Ik ben in gedachten bij iedereen die werkt in lokale winkels, artsen en verplegend personeel. Jullie zijn de echte helden."

12:23 12 uur 23. La Liga tot nader order opgeschort. Het plan om de Spaanse voetbalcompetitie tot 29 maart stil te leggen, is in de prullenmand verdwenen. La Liga wordt tot opgeschort tot er een nieuwe datum is gevonden na overleg met de overheidsinstanties. Het coronavirus eiste al 2.182 doden in Spanje. La Liga tot nader order opgeschort Het plan om de Spaanse voetbalcompetitie tot 29 maart stil te leggen, is in de prullenmand verdwenen. La Liga wordt tot opgeschort tot er een nieuwe datum is gevonden na overleg met de overheidsinstanties. Het coronavirus eiste al 2.182 doden in Spanje.