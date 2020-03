Coronablog: Frederik Van Lierde krijgt geen opvolger in Lanzarote

Fase per fase

13:20 13 uur 20. Aangepaste dopingcontroles. De Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), die onafhankelijk werkt van de Internationale Wielerunie (UCI), laat weten dat het zijn antidopingprogramma aanpast. Doel is om het "zuivere" wielrennen te beschermen tijdens de coronapandemie. De CADF zal voortaan bij controles met 3 factoren rekening houden: de internationale wedstrijden die geannuleerd of uitgesteld zijn, de landen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als risicogebied aanduidt, en de lijst van de door het WADA geaccrediteerde labo's die hun activiteiten opgeschort hebben. Renners renners moeten ook tijdens de coronacrisis hun whereabouts blijven doorspelen.

13:18 13 uur 18. Onze hoogste prioriteit blijft altijd om de gezondheid en het welzijn van de renners te verzekeren. Net als de gezondheid van hun entourage en het controlepersoneel. . Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

13:15 De Frans-Qaterese voetbalclub PSG in zijn webwinkel een speciaal ontworpen "Tous unis"-shirt (allemaal samen) aan. De opbrengst is bedoeld om het personeel in de gezondheidszorg te ondersteunen. 13 uur 15.

12:43 12 uur 43. MotoGP van Spanje uitgesteld. De start van het MotoGP-seizoen valt in het water. De openingsmanche in Qatar werd geschrapt, de GP's van Thailand, de VS en Argentinië zijn verplaatst en nu wordt ook de GP van Spanje verschoven. De organisatie hoopt dit jaar nog zoveel mogelijk races af te werken en verlengde het seizoen daarom al tot eind november.

12:42 De zestien medewerkers van F1-renstal McLaren die de voorbije twee weken in Australië in quarantaine verbleven, zijn naar huis teruggekeerd. . 12 uur 42.

12:18 12 uur 18. Geen triatlon in Spanje en Frankrijk. De Ironman van Lanzarote, die op 23 mei op de planning stond, zal dit jaar wegens de coronacrisis niet plaatsvinden. De Ironman 70.3 in het Franse Aix-en-Provence, voorzien op 17 mei, is uitgesteld tot 27 september.

12:16 12 uur 16. Vorig jaar won Frederik Van Lierde de loodzware triatlon in Lanzarote.

11:15 11 uur 15. Geen BK snooker. Ook het Belgisch kampioenschap snooker van 18 april tot en met 2 mei in Hasselt gaat niet door. Het bestuursorgaan van BBSA (Belgium Billards & Snooker Association) besliste over te gaan tot een afgelasting van alle nationale toernooien.

11:09 11 uur 09. De rally van Spa wordt verplaatst naar 12 en 13 december. De BK-manche had op 14 en 15 maart moeten plaatsvinden. De rally van Spa wordt verplaatst naar 12 en 13 december. De BK-manche had op 14 en 15 maart moeten plaatsvinden.