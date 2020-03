Coronablog: Federer en Messi zijn gul, club Trossard geeft 1.000 tickets aan zorgverleners

14 uur 58. Geen ZLM Tour in 2020. De ZLM Tour wordt dit jaar niet gereden door het coronavirus. De 33e editie van de Nederlandse rittenwedstrijd stond op het programma van 27 mei tot en met 1 juni, maar in Nederland zijn alle wielerwedstrijden geannuleerd tot 1 juni. Er wordt niet naar een nieuwe plaats op de kalender gezocht.

Premier League-club Brighton wil alle dokters en verplegers die strijden tegen het coronavirus, een hart onder de riem steken. De club van Leandro Trossard belooft "minstens 1.000 tickets" te zullen verdelen onder werknemers van de National Health Service (NHS) als teken van erkenning voor hun harde werk tijdens deze pandemie. "Dit is een klein gebaar waarmee we onze dankbaarheid willen tonen voor deze helden", stelt Brighton. De club speelt de bal meteen door naar alle andere teams uit de Premier League, EFL en Schotse en Noord-Ierse competitie en roept hen op eenzelfde gebaar te stellen. Bournemouth liet woensdagmiddag al meteen weten het voorbeeld van Brighton te zullen volgen.

12 uur 13. Club van Trossard schenkt 1.000 tickets aan zorgverleners. Premier League-club Brighton wil alle dokters en verplegers die strijden tegen het coronavirus, een hart onder de riem steken. De club van Leandro Trossard belooft "minstens 1.000 tickets" te zullen verdelen onder werknemers van de National Health Service (NHS) als teken van erkenning voor hun harde werk tijdens deze pandemie. "Dit is een klein gebaar waarmee we onze dankbaarheid willen tonen voor deze helden", stelt Brighton. De club speelt de bal meteen door naar alle andere teams uit de Premier League, EFL en Schotse en Noord-Ierse competitie en roept hen op eenzelfde gebaar te stellen. Bournemouth liet woensdagmiddag al meteen weten het voorbeeld van Brighton te zullen volgen.

12:11

12 uur 11. Geen meerkamp in Götzis. Er is dit jaar geen Hypomeeting in Götzis (Oos). De traditionele afspraak met 's werelds beste meerkampers was op 30 en 31 mei, maar is door de coronacrisis geannuleerd. Na 45 edities is dit de eerste afgelasting. "Dat doet pijn. De gezondheid van de atleten en atletes, het publiek, de 400 vrijwilligers en alle andere partners komt voor ons op de eerste plaats. Sport is belangrijk maar andere zaken zijn vandaag belangrijker.".