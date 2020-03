Coronablog: EK in 2021 blijft "Euro 2020", F1-teams gaan ademhalingstoestellen maken

17:03 17 uur 03. EK voetbal in 2021 blijft "Euro 2020" heten. De UEFA heeft vandaag bekendgemaakt dat het verplaatste EK voetbal toch gewoon Euro 2020 blijft heten. Door de coronacrisis is het EK, dat van 12 juni tot 12 juli over heel Europa zou gespeeld worden, verplaatst naar 11 juni tot 11 juli 2021. Maar de naam blijft dus gewoon dezelfde. EK voetbal in 2021 blijft "Euro 2020" heten De UEFA heeft vandaag bekendgemaakt dat het verplaatste EK voetbal toch gewoon Euro 2020 blijft heten. Door de coronacrisis is het EK, dat van 12 juni tot 12 juli over heel Europa zou gespeeld worden, verplaatst naar 11 juni tot 11 juli 2021. Maar de naam blijft dus gewoon dezelfde.

16:53 16 uur 53. F1-teams maken ademhalingstoestellen voor coronacrisis. Nu het seizoen in de Formule 1 wegens de coronacrisis voorlopig stilligt, stellen enkele Britse teams hun knowhow ter beschikking in de strijd tegen het virus. De ploegen zullen zich vooral toeleggen op de fabricatie van ademhalingstoestellen. "Alle teams hebben een hele expertise opgebouwd in de vervaardiging op korte tijd van producten van hoge kwaliteit", klinkt het in een mededeling. "Hopelijk kunnen ze zo op kritieke punten de regering helpen. We mikken de volgende dagen op tastbare resultaten." De F1 liet niet weten over welke ploegen het gaat.

15:56 15 uur 56. Nederlandse basketcompetitie definitief stopgezet zonder kampioen. Net als in België is ook in Nederland de nationale basketbalcompetitie definitief stilgelegd. In tegenstelling tot bij ons wordt er in Nederland geen kampioen aangeduid. Een kampioen aanwijzen vond het bestuur van de Dutch Basketball League niet passend, "gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin ons land verkeert".

15:49 15 uur 49. Golazo annuleert alle evenementen tot 1 juni: geen Antwerp 10 Miles. Sportorganisator Golazo heeft bekendgemaakt dat het al zijn evenementen tot en met 1 juni zal annuleren. Ook enkele wedstrijden voor wielerliefhebbers, zoals de Philippe Gilbert Classic en Le Roc d'Ardenne, zullen niet plaatsvinden.

15:28 15 uur 28. F1 start met Virtual Grand Prix Series ter vervanging GP's. Nu het F1-circuit voor enkele weken stil ligt komt de organisatie met een alternatief op de proppen. Op alle data van de uitgestelde GP's zal een virtuele variant georganiseerd worden. De wedstrijden zullen live gestreamd worden via YouTube, Twitch en Facebook. De F1 heeft alvast aangekondigd dat enkele bekende namen zullen deelnemen aan de gaming-wedstrijden. Afgelopen weekend werd er al zo'n proefwedstrijd georganiseerd, waar onder andere Thibaut Courtois en Stoffel Vandoorne aan meededen. Courtois was op het circuit van Australië zowaar sneller dan Vandoorne.

15:08 Fellaini werd bij zijn aankomst opgewacht voor een snelle medische screening. 15 uur 08. Fellaini werd bij zijn aankomst opgewacht voor een snelle medische screening.

15:01 15 uur 01. Fellaini mag 14 dagen zijn huis niet uit. Marouane Fellaini is terug aangekomen in China. De voormalige Rode Duivel had door de coronacrisis China verlaten, maar door de gunstig ontwikkelende situatie in China is hij nu teruggekeerd naar zijn club Shandong Luneng. Alvorens Fellaini de trainingen mag hervatten moet hij wel 14 dagen in quarantaine verblijven. Dat is de maatregel voor mensen die deze periode vanuit het buitenland naar China komen.