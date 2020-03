Coronablog: Dybala (Juventus) en Hudson-Odoi (Chelsea) zijn genezen

18:16 18 uur 16. Ook Callum Hudson-Odoi (Chelsea is genezen). Ook Chelsea-buitenspeler Callum Hudson-Odoi is opnieuw hersteld. Dat verklaart zijn coach Frank Lampard op de website van de Blues. De 19-jarige Engelsman was eerder deze maand de eerste speler in de Premier League die positief testte. "Hij heeft gelukkig niet te veel afgezien", zegt Lampard. "Nu is het zaak met de rest van het team de voorzorgsmaatregelen goed te blijven respecteren." . Ook Callum Hudson-Odoi (Chelsea is genezen) Ook Chelsea-buitenspeler Callum Hudson-Odoi is opnieuw hersteld. Dat verklaart zijn coach Frank Lampard op de website van de Blues. De 19-jarige Engelsman was eerder deze maand de eerste speler in de Premier League die positief testte. "Hij heeft gelukkig niet te veel afgezien", zegt Lampard. "Nu is het zaak met de rest van het team de voorzorgsmaatregelen goed te blijven respecteren."

18:08 18 uur 08. Paulo Dybala (Juventus) is helemaal hersteld van het coronavirus. Paulo Dybala (Juventus) is helemaal genezen na zijn besmetting door het coronavirus. Dybala gaf bij Juventus TV in een videogesprek aan er naar uit te kijken opnieuw op een veld te staan. "Ik voel me veel beter, nadat ik enkele dagen geleden nog sterke symptomen van het virus had. Vandaag heb ik geen symptomen meer en kan ik fysieke inspanningen leveren. Dat lukte de vorige dagen helemaal niet. Toen voelde ik al na vijf minuten dat ik moest stoppen. Ook mijn vriendin is helemaal hersteld." De 26-jarige Argentijnse aanvaller was de derde speler van de Oude Dame die besmet raakte, na eerder Daniele Rugani en Blaise Matuidi. . Paulo Dybala (Juventus) is helemaal hersteld van het coronavirus Paulo Dybala (Juventus) is helemaal genezen na zijn besmetting door het coronavirus. Dybala gaf bij Juventus TV in een videogesprek aan er naar uit te kijken opnieuw op een veld te staan. "Ik voel me veel beter, nadat ik enkele dagen geleden nog sterke symptomen van het virus had. Vandaag heb ik geen symptomen meer en kan ik fysieke inspanningen leveren. Dat lukte de vorige dagen helemaal niet. Toen voelde ik al na vijf minuten dat ik moest stoppen. Ook mijn vriendin is helemaal hersteld." De 26-jarige Argentijnse aanvaller was de derde speler van de Oude Dame die besmet raakte, na eerder Daniele Rugani en Blaise Matuidi.

18:06 18 uur 06. Ook Atletico Madrid stelt gedeeltelijk werkloosheidsplan voor. In la liga heeft na Barcelona en Espanyol ook Atletico Madrid een plan van gedeeltelijke werkloosheid voorgesteld om de economische moeilijkheden door de wereldwijde coronacrisis het hoofd te bieden. De club van Rode Duivel Yannick Carrasco gaf op de website aan dat "om het welzijn van de club te verzekeren terwijl ons land in een noodtoestand verkeert maatregelen nodig zijn". . Ook Atletico Madrid stelt gedeeltelijk werkloosheidsplan voor In la liga heeft na Barcelona en Espanyol ook Atletico Madrid een plan van gedeeltelijke werkloosheid voorgesteld om de economische moeilijkheden door de wereldwijde coronacrisis het hoofd te bieden. De club van Rode Duivel Yannick Carrasco gaf op de website aan dat "om het welzijn van de club te verzekeren terwijl ons land in een noodtoestand verkeert maatregelen nodig zijn".

16:37 16 uur 37. Spelers van Schalke 04, de ploeg van Benito Raman, staan deel van hun loon af. De spelers van Bundesliga-club Schalke 04 gaan tijdens de coronacrisis een deel van hun loon af te staan. Benito Raman is één van die spelers. "De spelers van het eerste elftal willen met hun actie de club en haar personeelsleden helpen", legt de club uit. "Een deel van hun loon en hun premies worden opgeschort tot 30 juni. Op die manier kan de liquiditeit van de club gevrijwaard worden." . Spelers van Schalke 04, de ploeg van Benito Raman, staan deel van hun loon af De spelers van Bundesliga-club Schalke 04 gaan tijdens de coronacrisis een deel van hun loon af te staan. Benito Raman is één van die spelers. "De spelers van het eerste elftal willen met hun actie de club en haar personeelsleden helpen", legt de club uit. "Een deel van hun loon en hun premies worden opgeschort tot 30 juni. Op die manier kan de liquiditeit van de club gevrijwaard worden."

15:23 15 uur 23. Vader van Thibaut Pinot is besmet. De vader van de Franse ronderenner Thibaut Pinot is besmet met het coronavirus. Régis Pinot is burgemeester van Mélisey in Haute-Saône. "Vorige week kreeg ik symptomen. Ik had pijn, begon te hoesten. Daarna kwam de koorts. Vandaag heb ik vooral ademhalingsproblemen."De 58-jarige Fransman is directeur van een uitvaartbedrijf en vermoedt dat hij het virus daar opliep. Hij is naar eigen zeggen kwaad op de Franse overheid omdat die te laat reageerde op de coronacrisis. Vader Pinot verblijft momenteel in quarantaine in zijn woning. Hij staat in contact met zijn zoon, die het "prima stelt". Vader van Thibaut Pinot is besmet De vader van de Franse ronderenner Thibaut Pinot is besmet met het coronavirus. Régis Pinot is burgemeester van Mélisey in Haute-Saône. "Vorige week kreeg ik symptomen. Ik had pijn, begon te hoesten. Daarna kwam de koorts. Vandaag heb ik vooral ademhalingsproblemen."De 58-jarige Fransman is directeur van een uitvaartbedrijf en vermoedt dat hij het virus daar opliep. Hij is naar eigen zeggen kwaad op de Franse overheid omdat die te laat reageerde op de coronacrisis. Vader Pinot verblijft momenteel in quarantaine in zijn woning. Hij staat in contact met zijn zoon, die het "prima stelt".

15:22 15 uur 22.

14:07 14 uur 07. Novak Djokovic doneert 1 miljoen aan zijn land Servië. Novak Djokovic is na Roger Federer en Rafael Nadal de volgende toptennisser die zijn goede hart laat zien. De Servische nummer 1 van de wereld maakte vandaag bekend dat hij een donatie doet van liefst 1 miljoen aan zijn land in de strijd tegen het coronavirus. "Ik doneer dit bedrag zodat we in Servië beademingstoestellen kunnen kopen, want die zijn nodig om levens te redden. Het is ook om medisch materiaal aan te kopen", zegt Djokovic, die momenteel in Marbella verblijft. Novak Djokovic doneert 1 miljoen aan zijn land Servië Novak Djokovic is na Roger Federer en Rafael Nadal de volgende toptennisser die zijn goede hart laat zien. De Servische nummer 1 van de wereld maakte vandaag bekend dat hij een donatie doet van liefst 1 miljoen aan zijn land in de strijd tegen het coronavirus. "Ik doneer dit bedrag zodat we in Servië beademingstoestellen kunnen kopen, want die zijn nodig om levens te redden. Het is ook om medisch materiaal aan te kopen", zegt Djokovic, die momenteel in Marbella verblijft.

12:19 12 uur 19. Enkel Finals Cup wordt nog gespeeld in het nationaal rugby, de rest geannuleerd. Er worden dit seizoen geen wedstrijden meer gespeeld op de Belgische rugbyvelden. Dat maakte Belgium Rugby, de overkoepelende federatie, vrijdag bekend. "Gezien de huidige coronacrisis hebben de drie entiteiten (Rugby Vlaanderen, Belgium Rugby en Ligue Belge Francophone de Rugby) in overleg en op advies van de medische commissie die beslissing genomen. Al de nog te spelen wedstrijden/toernooien/finaledagen van de binnenlands competitie worden geannuleerd met uitzondering van de Finals Cup/Plate die gespeeld zullen worden op 29/8/2020.". Enkel Finals Cup wordt nog gespeeld in het nationaal rugby, de rest geannuleerd Er worden dit seizoen geen wedstrijden meer gespeeld op de Belgische rugbyvelden. Dat maakte Belgium Rugby, de overkoepelende federatie, vrijdag bekend. "Gezien de huidige coronacrisis hebben de drie entiteiten (Rugby Vlaanderen, Belgium Rugby en Ligue Belge Francophone de Rugby) in overleg en op advies van de medische commissie die beslissing genomen. Al de nog te spelen wedstrijden/toernooien/finaledagen van de binnenlands competitie worden geannuleerd met uitzondering van de Finals Cup/Plate die gespeeld zullen worden op 29/8/2020."

11:41 11 uur 41. 3 Diamond League-meetings uitgesteld. De volgende sportevenementen in een lange rij van afgelastingen zijn de Diamond League-meetings van Stockholm (24 mei), Rome/Napoli (28 mei) en Rabat (31 mei). Eerder waren ook al de meetings in Doha en China geannuleerd. De eerstvolgende Diamond League op de kalender die (nog) niet afgelast is, is Eugene (7 juni) in de VS. 3 Diamond League-meetings uitgesteld De volgende sportevenementen in een lange rij van afgelastingen zijn de Diamond League-meetings van Stockholm (24 mei), Rome/Napoli (28 mei) en Rabat (31 mei). Eerder waren ook al de meetings in Doha en China geannuleerd. De eerstvolgende Diamond League op de kalender die (nog) niet afgelast is, is Eugene (7 juni) in de VS.