Coronablog: Duits international Halstenberg is bereid deel van zijn loon af te staan

12:56 12 uur 56. We moeten de mensen helpen die zwaarder getroffen zijn dan wij. Vooral in moeilijke tijden moeten we solidair zijn en elkaar overeind houden. Als het zo ver komt dat medewerkers van de club niet meer betaald kunnen worden, mag mijn loon daar voor gebruikt worden. Duits international Marcel Halstenberg (RB Leipzig).

12:41 12 uur 41. Steeds meer mensen vragen om uitstel Spelen. Het aantal bonden en verenigingen dat ervoor pleit om de Olympische Spelen uit te stellen naar later neemt hand over hand toe. "De sportwereld is verantwoordelijk voor de bescherming van de atleten. Volksgezondheid is belangrijker dan sportevenementen", zegt de internationale atletenvereniging Global Athlete. Ze krijgen onder meer bijval van de Russische boksbond, maar voorlopig blijft IOC-voorzitter Bach de boot afhouden.

22-03-2020 22-03-2020.

23:11 23 uur 11. Robert Lewandowski doneert miljoen euro in strijd tegen coronavirus. Robert Lewandowski zal een miljoen euro doneren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat heeft de Poolse aanvaller van Bayern München zaterdag aan Bild laten verstaan. "We zijn ons allemaal bewust van de moeilijke situatie", vertelt de Pool. "Momenteel speelt iedereen in hetzelfde team. We moeten in deze strijd sterk zijn en als we kunnen iemand helpen. Toon verantwoordelijkheid en volg de instructies.".

22:45 22 uur 45. Lorenzo Sanz, ex-voorzitter van Real Madrid, overleden. Lorenzo Sanz, die tussen 1995 en 2000 voorzitter van Real Madrid was, is op 76-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard verbleef de voorbije dagen na een coronabesmetting in het ziekenhuis waar hij in een kunstmatig coma werd gehouden. Met Sanz als voorzitter won Real tweemaal de Champions League (1998 en 2000), het WK voor clubs (1998) en de Spaanse titel (1997).

22:44 22 uur 44. Lorenzo Sanz triomfeert met de Champions League-trofee in 1998.