Coronablog: Chinees van Espanyol is besmet, in Wit-Rusland begint voetbal gewoon

09:19 09 uur 19. Chinees van Espanyol heeft coronavirus. De Chinese international Wu Lei, onder contract bij de Spaanse eersteklasser Espanyol, is besmet met het nieuwe coronavirus. "Maar hij vertoont enkel lichte symptomen en volgt een behandeling", meldt de Chinese Voetbalfederatie (CFA). De 28-jarige aanvaller zit in zijn huis in Barcelona in quarantaine. . Chinees van Espanyol heeft coronavirus De Chinese international Wu Lei, onder contract bij de Spaanse eersteklasser Espanyol, is besmet met het nieuwe coronavirus. "Maar hij vertoont enkel lichte symptomen en volgt een behandeling", meldt de Chinese Voetbalfederatie (CFA). De 28-jarige aanvaller zit in zijn huis in Barcelona in quarantaine.

21-03-2020 21-03-2020.

22:31 22 uur 31. Wit-Russische voetbalcompetitie begint gewoon mét publiek. Terwijl wereldwijd sportevenementen stilliggen door corona is de Wit-Russische voetbalcompetitie gisteren gewoon van start gegaan, met supporters in de tribunes. 730 toeschouwers woonden de partij tussen Energetik BGU en BATE Borisov bij. Meer dan 1.400 fans waren vrijdag aanwezig bij het duel tussen Sjachtjor en Torpedo-Belaz Zhodino. Volgens president Loekasjenko, vaak omschreven als de laatste dictator van Europa, zijn de beperkingen die in andere landen worden opgelegd paniekzaaierij. Er zijn in Wit-Rusland 70 mensen besmet met het coronavirus. Niemand is er tot dusver gestorven. Wit-Russische voetbalcompetitie begint gewoon mét publiek Terwijl wereldwijd sportevenementen stilliggen door corona is de Wit-Russische voetbalcompetitie gisteren gewoon van start gegaan, met supporters in de tribunes. 730 toeschouwers woonden de partij tussen Energetik BGU en BATE Borisov bij. Meer dan 1.400 fans waren vrijdag aanwezig bij het duel tussen Sjachtjor en Torpedo-Belaz Zhodino. Volgens president Loekasjenko, vaak omschreven als de laatste dictator van Europa, zijn de beperkingen die in andere landen worden opgelegd paniekzaaierij. Er zijn in Wit-Rusland 70 mensen besmet met het coronavirus. Niemand is er tot dusver gestorven.

21:42 21 uur 42. coronavirus Lukaku schenkt 100.000 euro aan zwaar getroffen Milanees ziekenhuis

21:31 21 uur 31. Noors Olympisch Comité wil uitstel van Spelen. Het Noors Olympisch Comité is de volgende stakeholder in de rij die aan het IOC vraagt om de Spelen in Tokio uit te stellen door de coronacrisis. "Gezien de uitermate onduidelijke situatie in Noorwegen en in grote delen van de wereld is het onverantwoord en niet wenselijk Noorse atleten naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio te sturen vooraleer de mondiale gemeenschap deze pandemie achter zich heeft gelaten", verklaart voorzitster Berit Kjoll in een persbericht. Eerder vroeg ook Spanje al om uitstel. Het IOC denkt voorlopig nog niet aan uitstellen. Het Amerikaans Olympisch Comité steunt het IOC daarin. Maar de Amerikaanse zwembond wil dan weer uitstel. Noors Olympisch Comité wil uitstel van Spelen Het Noors Olympisch Comité is de volgende stakeholder in de rij die aan het IOC vraagt om de Spelen in Tokio uit te stellen door de coronacrisis. "Gezien de uitermate onduidelijke situatie in Noorwegen en in grote delen van de wereld is het onverantwoord en niet wenselijk Noorse atleten naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio te sturen vooraleer de mondiale gemeenschap deze pandemie achter zich heeft gelaten", verklaart voorzitster Berit Kjoll in een persbericht. Eerder vroeg ook Spanje al om uitstel. Het IOC denkt voorlopig nog niet aan uitstellen. Het Amerikaans Olympisch Comité steunt het IOC daarin. Maar de Amerikaanse zwembond wil dan weer uitstel.

21:29 21 uur 29. Alvast geen internationaal beachvolleybal tot eind mei. De beachvolleyballers hebben tot en met eind mei geen internationale wedstrijden. De wereldbond FIVB heeft 4 toernooien van de World Tour in de maand mei uitgesteld en 1 afgelast. Ook toernooien in juni staan ter discussie door de coronacrisis. De gevolgen voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Voor België trachten Dries Koekelkoren en Tom van Walle zich te plaatsen voor Tokio 2020. Vier jaar geleden grepen ze nipt naast een ticket voor Rio. Alvast geen internationaal beachvolleybal tot eind mei De beachvolleyballers hebben tot en met eind mei geen internationale wedstrijden. De wereldbond FIVB heeft 4 toernooien van de World Tour in de maand mei uitgesteld en 1 afgelast. Ook toernooien in juni staan ter discussie door de coronacrisis. De gevolgen voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Voor België trachten Dries Koekelkoren en Tom van Walle zich te plaatsen voor Tokio 2020. Vier jaar geleden grepen ze nipt naast een ticket voor Rio.

21:22 21 uur 22. UEFA krabbelt terug: "Nog geen beslissing over naam "Euro 2020"". De UEFA komt op zijn stappen terug over de naamgeving van Euro 2020. Enkele uren geleden klonk het dat het ook in 2021 "Euro 2020" zou blijven, maar de bond zegt nu dat die tweet per vergissing is gestuurd. "Voor alle duidelijkheid: er is nog geen beslissing over de naam van het verplaatste EK.". UEFA krabbelt terug: "Nog geen beslissing over naam "Euro 2020"" De UEFA komt op zijn stappen terug over de naamgeving van Euro 2020. Enkele uren geleden klonk het dat het ook in 2021 "Euro 2020" zou blijven, maar de bond zegt nu dat die tweet per vergissing is gestuurd. "Voor alle duidelijkheid: er is nog geen beslissing over de naam van het verplaatste EK."

21:22 21 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:03 17 uur 03. EK voetbal in 2021 blijft "Euro 2020" heten. De UEFA heeft vandaag bekendgemaakt dat het verplaatste EK voetbal toch gewoon Euro 2020 blijft heten. Door de coronacrisis is het EK, dat van 12 juni tot 12 juli over heel Europa zou gespeeld worden, verplaatst naar 11 juni tot 11 juli 2021. Maar de naam blijft dus gewoon dezelfde. EK voetbal in 2021 blijft "Euro 2020" heten De UEFA heeft vandaag bekendgemaakt dat het verplaatste EK voetbal toch gewoon Euro 2020 blijft heten. Door de coronacrisis is het EK, dat van 12 juni tot 12 juli over heel Europa zou gespeeld worden, verplaatst naar 11 juni tot 11 juli 2021. Maar de naam blijft dus gewoon dezelfde.

17:03 17 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten