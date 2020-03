Coronablog: Blaise Matuidi is besmet, ook PGA Championship uitgesteld

23:07 23 uur 07. Golfers moeten ook pauze inlassen. Het PGA Championship golf zal wegens de coronacrisis niet zoals voorzien tussen 14 en 17 mei plaatsvinden. Dat heeft organisator PGA Tour gemeld. Bedoeling is het prestigieuze golftoernooi van San Francisco, het 2e grandslamtoernooi van het seizoen op de Amerikaanse kalender, uit te stellen naar later dit jaar. "De gezondheid en veiligheid van iedereen is onze prioriteit nummer 1." De US Open (18-21 juni) kan voorlopig nog op dezelfde datum plaatsvinden. De Masters in het golf, de eerste major van seizoen, werd eerder uitgesteld. Golfers moeten ook pauze inlassen Het PGA Championship golf zal wegens de coronacrisis niet zoals voorzien tussen 14 en 17 mei plaatsvinden. Dat heeft organisator PGA Tour gemeld. Bedoeling is het prestigieuze golftoernooi van San Francisco, het 2e grandslamtoernooi van het seizoen op de Amerikaanse kalender, uit te stellen naar later dit jaar. "De gezondheid en veiligheid van iedereen is onze prioriteit nummer 1." De US Open (18-21 juni) kan voorlopig nog op dezelfde datum plaatsvinden. De Masters in het golf, de eerste major van seizoen, werd eerder uitgesteld.

22:06 22 uur 06. Vier spelers van Brooklyn Nets testen positief. Ook in Amerika blijft het aantal mensen die besmet zijn met het coronavirus toenemen. Zo zijn 4 basketbalspelers besmet. Brooklyn maakte het nieuws zelf bekend, zonder de identiteit van de spelers prijs te geven. "Een van de vier spelers vertoont symptomen, de drie anderen vooralsnog niet. Het viertal verblijft in isolatie en wordt opgevolgd door de artsen van het team." In totaal zeven NBA-spelers zijn nu met het coronavirus besmet. Rudy Gobert testte als eerste positief, waarna Utah-ploegmaat Donovan Mitchell en Christian Wood van Detroit Pistons volgden.

21:42 21 uur 42. De eigenaar van de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets, Kiril Domoestsjiëv, heeft positief getest op het coronavirus. Dat liet hij dinsdag via Facebook weten. De 50-jarige zakenman onderging eerder een eerste test, die negatief bleek. Omdat hij zich nadien slecht bleef voelen, liet hij zich opnieuw controleren. Die tweede test bracht wel een coronabesmetting aan het licht. In Bulgarije zijn tot dinsdagavond 81 mensen besmet met het coronavirus. Er vielen al twee doden.

19:31 19 uur 31. Matuidi (Juventus) test positief. Blaise Matuidi is de tweede speler van Juventus die positief test op het nieuwe coronavirus. Hij zit thuis in quarantaine. De Franse middenvelder voelt zich goed, maar wordt uiteraard opgevolgd door de clubartsen. Eerder bleek ook zijn ploegmaat Daniele Rugani al besmet.

19:27 19 uur 27. De Argentijnse Superliga zet de Copa Superliga, de bekercompetitie, stop tot 31 maart wegens de coronacrisis. De maatregel komt er op vraag van minister van Sport Matias Lammens, die de voetbalclubs ook opriep alle trainingen op te schorten. Het Argentijnse kampioenschap eindigde al op 10 maart.

18:48 18 uur 48. Geen olympisch testevent voor Derwael. Ook de World Cup artistieke gymnastiek in Tokio begin april is afgelast. Dat moest de eerste wedstrijd van het jaar worden voor wereldkampioene Nina Derwael. De wedstrijd gold ook als olympisch testevent. Derwael zal zich nu met een ander programma moeten voorbereiden op de Spelen deze zomer.

18:42 18 uur 42. Ook turnkalender overhoop gehaald. De Belgische turnbond heeft beslist om alle competities op alle niveaus tot en met 1 juni te annuleren wegens de coronacrisis. Het gaat om gymnastiek-, dans-, demo- en rope skippingwedstrijden. "De gezondheid van de sporters staat centraal. We zijn er ons van bewust dat deze beslissing een grote impact heeft op onze clubs en hun leden. Indien de maatschappelijke situatie het toelaat en er vraag is van onze clubs zal Gymfed bekijken of een plaatsvervangende organisatie (ander concept) voor het Groot BK, dat eind mei gepland stond, opportuun is." De internationale competitie Toestelturnen voor meisjes, de Olympic Gym Trial, blijft voorlopig op 5 juli op de planning staan, meldt de federatie. "Het al dan niet organiseren van deze wedstrijd gaat samen met de beslissing die over de Olympische Spelen 2020 genomen wordt."