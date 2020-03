Coronablog: Blaise Matuidi is 2e speler van Juventus die besmet is

19:31 19 uur 31. Matuidi (Juventus) test positief. Blaise Matuidi is de tweede speler van Juventus die positief test op het nieuwe coronavirus. Hij zit thuis in quarantaine. De Franse middenvelder voelt zich goed, maar wordt uiteraard opgevolgd door de clubartsen. Eerder bleek ook zijn ploegmaat Daniele Rugani al besmet. Matuidi (Juventus) test positief Blaise Matuidi is de tweede speler van Juventus die positief test op het nieuwe coronavirus. Hij zit thuis in quarantaine. De Franse middenvelder voelt zich goed, maar wordt uiteraard opgevolgd door de clubartsen. Eerder bleek ook zijn ploegmaat Daniele Rugani al besmet.

19:27 19 uur 27. De Argentijnse Superliga zet de Copa Superliga, de bekercompetitie, stop tot 31 maart wegens de coronacrisis. De maatregel komt er op vraag van minister van Sport Matias Lammens, die de voetbalclubs ook opriep alle trainingen op te schorten. Het Argentijnse kampioenschap eindigde al op 10 maart.

18:48 18 uur 48. Geen olympisch testevent voor Derwael. Ook de World Cup artistieke gymnastiek in Tokio begin april is afgelast. Dat moest de eerste wedstrijd van het jaar worden voor wereldkampioene Nina Derwael. De wedstrijd gold ook als olympisch testevent. Derwael zal zich nu met een ander programma moeten voorbereiden op de Spelen deze zomer.

18:42 18 uur 42. Ook turnkalender overhoop gehaald. De Belgische turnbond heeft beslist om alle competities op alle niveaus tot en met 1 juni te annuleren wegens de coronacrisis. Het gaat om gymnastiek-, dans-, demo- en rope skippingwedstrijden. "De gezondheid van de sporters staat centraal. We zijn er ons van bewust dat deze beslissing een grote impact heeft op onze clubs en hun leden. Indien de maatschappelijke situatie het toelaat en er vraag is van onze clubs zal Gymfed bekijken of een plaatsvervangende organisatie (ander concept) voor het Groot BK, dat eind mei gepland stond, opportuun is." De internationale competitie Toestelturnen voor meisjes, de Olympic Gym Trial, blijft voorlopig op 5 juli op de planning staan, meldt de federatie. "Het al dan niet organiseren van deze wedstrijd gaat samen met de beslissing die over de Olympische Spelen 2020 genomen wordt."

15:48 Het IOC heeft vandaag een telefoonconferentie gehouden met de internationale sportfederaties aangaande de coronaverspreiding. Het IOC bevestigt zijn vertrouwen in de data (24 juli-9 augustus) voor de Spelen in Tokio 2020. "Het is nu niet nodig radicale beslissingen te nemen.". 15 uur 48.

15:43 15 uur 43. Tot 10 april geen voetbal, basketbal en ijshockey in Rusland. De Russische voetbalbond (RFU) heeft nu ook in Rusland tot 10 april de eerste klasse opgeschort. Ook het Russische basketbal en ijshockey worden tot 10 april stilgelegd. De maatregelen volgden op het besluit van het Russische ministerie van Sport om alle internationale sportevenementen in Rusland op te schorten. Het Kandidatentoernooi schaken in Jekaterinenburg vormde daarop de uitzondering. Dat toernooi, waarin 8 mondiale topschakers uitmaken wie eind van dit jaar met de Noor Magnus Carlsen mag strijden om de wereldtitel, is vandaag van start gegaan.