Coronablog: Atalanta-doelman is 16e besmette speler in Serie A

22:58 22 uur 58. Guardiola schenkt 1 miljoen euro aan ziekenhuis . Ook Pep Guardiola draagt zijn steentje bij in de strijd tegen het coronavirus. De trainer van Manchester City keerde terug naar zijn woning in Barcelona en geeft nu 1 miljoen euro aan een ziekenhuis in de Spaanse stad. Het is de bedoeling dat met het geld medisch materiaal en bescherming wordt gekocht voor de hulpverleners. . Guardiola schenkt 1 miljoen euro aan ziekenhuis Ook Pep Guardiola draagt zijn steentje bij in de strijd tegen het coronavirus. De trainer van Manchester City keerde terug naar zijn woning in Barcelona en geeft nu 1 miljoen euro aan een ziekenhuis in de Spaanse stad. Het is de bedoeling dat met het geld medisch materiaal en bescherming wordt gekocht voor de hulpverleners.

22:45 22 uur 45. Ook Atalanta-doelman heeft coronavirus. Atalanta-doelman Marco Sportiello is de 16e speler uit de Italiaanse competitie die besmet is met het coronavirus. "Hij vertoont geen symptomen", meldt zijn zijn club. Sportiello is de 1e besmette voetballer in Bergamo, waar het coronavirus hevig woedt. Tijdens de Champions League-match tegen Valencia stond de doelman de hele match op het veld. Bij Valencia zijn meerdere mensen van de club besmet met het virus. Ook Atalanta-doelman heeft coronavirus Atalanta-doelman Marco Sportiello is de 16e speler uit de Italiaanse competitie die besmet is met het coronavirus. "Hij vertoont geen symptomen", meldt zijn zijn club. Sportiello is de 1e besmette voetballer in Bergamo, waar het coronavirus hevig woedt. Tijdens de Champions League-match tegen Valencia stond de doelman de hele match op het veld. Bij Valencia zijn meerdere mensen van de club besmet met het virus.

22:44 22 uur 44. Doelman Sportiello is een ploegmaat van Castagne bij Atalanta

19:09 19 uur 09. Ook het WK rally improviseert. De organisatoren van het WK rally hebben de manches in Portugal (21-24 mei) en Italië (4-7 juni) uitgesteld naar een latere datum. Het WK rally was een van de laatste sportmanifestaties die ondanks het coronavirus toch doorging, maar uiteindelijk werd de Rally van Mexico een dag voor het einde toch ook stilgelegd. Ook het WK rally improviseert De organisatoren van het WK rally hebben de manches in Portugal (21-24 mei) en Italië (4-7 juni) uitgesteld naar een latere datum. Het WK rally was een van de laatste sportmanifestaties die ondanks het coronavirus toch doorging, maar uiteindelijk werd de Rally van Mexico een dag voor het einde toch ook stilgelegd.

18:30 18 uur 30. Geen Rally van Wallonië. Na de Rally van Spa en de TAC Rally zal nu ook de Rally van Wallonië (1 tot 3 mei) niet doorgaan. De organisatoren moeten nog bekijken of de rally definitief geschrapt wordt dan wel uitgesteld. Geen Rally van Wallonië Na de Rally van Spa en de TAC Rally zal nu ook de Rally van Wallonië (1 tot 3 mei) niet doorgaan. De organisatoren moeten nog bekijken of de rally definitief geschrapt wordt dan wel uitgesteld.

18:09 Ook het Open BK zwemmen (21-23 mei) is uitgesteld. 18 uur 09. Ook het Open BK zwemmen (21-23 mei) is uitgesteld Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:24 17 uur 24. coronavirus Cristiano Ronaldo doneert bedden en ventilators voor Portugese corona-ziekenhuizen

17:08 17 uur 08. Geen Club Trophy hockey voor vrouwenteams. De Europese hockeyfederatie (EHF) heeft beslist dat de Club Trophy voor vrouwenteams, het tweede Europese clubniveau, deze lente niet zal plaatsvinden wegens de coronacrisis. Met Antwerp en Racing zouden twee Belgische teams van 10 tot 13 april deelnemen in Sant Cugat del Vallès (Spanje). Geen Club Trophy hockey voor vrouwenteams De Europese hockeyfederatie (EHF) heeft beslist dat de Club Trophy voor vrouwenteams, het tweede Europese clubniveau, deze lente niet zal plaatsvinden wegens de coronacrisis. Met Antwerp en Racing zouden twee Belgische teams van 10 tot 13 april deelnemen in Sant Cugat del Vallès (Spanje).

16:18 16 uur 18. Geen voetbal in Nederland (met publiek) tot 1 juni. In Nederland zijn door verscherpte maatregelen tot 1 juni bijeenkomsten verboden. Voetbalwedstrijden en trainingen zijn een uitzondering op deze regel, maar de voetbalbond heeft laten weten dat er sowieso voor 1 juni geen wedstrijden met publiek. Voor wedstrijden zonder publiek houdt het de deur nog op een kier. Er zijn nog 2 mogelijke scenario's: de competitie wordt tot 30 juni al dan niet met publiek uitgespeeld of het vervolg van de competitie wordt niet meer gespeeld. Geen voetbal in Nederland (met publiek) tot 1 juni In Nederland zijn door verscherpte maatregelen tot 1 juni bijeenkomsten verboden. Voetbalwedstrijden en trainingen zijn een uitzondering op deze regel, maar de voetbalbond heeft laten weten dat er sowieso voor 1 juni geen wedstrijden met publiek. Voor wedstrijden zonder publiek houdt het de deur nog op een kier. Er zijn nog 2 mogelijke scenario's: de competitie wordt tot 30 juni al dan niet met publiek uitgespeeld of het vervolg van de competitie wordt niet meer gespeeld.