Coronablog: Anderlecht-speler Nasri aangeslagen na overlijden ex-Marseille-voorzitter

06:31 06 uur 31. Weinig mensen in het voetbal hebben me zo geraakt in mijn carrière en in mijn leven. Je bent altijd een mentor geweest, mijn eerste manager en mijn eerste voorzitter. Met veel verdriet zeg ik je vaarwel. Je bent te vroeg vertrokken, ik ga je nooit vergeten. Anderlecht-speler Samir Nasri op Instagram. Weinig mensen in het voetbal hebben me zo geraakt in mijn carrière en in mijn leven. Je bent altijd een mentor geweest, mijn eerste manager en mijn eerste voorzitter. Met veel verdriet zeg ik je vaarwel. Je bent te vroeg vertrokken, ik ga je nooit vergeten. Anderlecht-speler Samir Nasri op Instagram

06:30 06 uur 30. Samir Nasri (Anderlecht en ex-Marseille) is in de rouw.

Ook Mbaye Leye rouwt mee:

Franck Ribéry speelde nog voor Marseille en denkt nu aan de naasten van Diouf.

De Franse topvoetballer Kylian Mbappé schuift de rivaliteit tussen PSG en Marseille even aan de kant en condoleert de familie van Diouf.

22:46 22 uur 46. Marseille rouwt om ex-voorzitter. In Senegal is voormalige Olympique Marseille-voorzitter Pape Diouf overleden aan het coronavirus. Diouf begon zijn carrière in de sportwereld aanvankelijk als journalist. Na een tussenstop als spelersmakelaar werd hij in 2005 voorzitter van l'OM. De Senegalees stond 4 jaar lang aan het roer van de Zuid-Franse club. In die periode was ook onder meer Eric Gerets er actief als trainer. Diouf overleed dinsdag in de Senegalese hoofdstad Dakar. aan de gevolgen van het coronavirus. Een geplande repatriëring naar Nice kwam te laat voor hem. Marseille rouwt om ex-voorzitter In Senegal is voormalige Olympique Marseille-voorzitter Pape Diouf overleden aan het coronavirus. Diouf begon zijn carrière in de sportwereld aanvankelijk als journalist. Na een tussenstop als spelersmakelaar werd hij in 2005 voorzitter van l'OM. De Senegalees stond 4 jaar lang aan het roer van de Zuid-Franse club. In die periode was ook onder meer Eric Gerets er actief als trainer. Diouf overleed dinsdag in de Senegalese hoofdstad Dakar. aan de gevolgen van het coronavirus. Een geplande repatriëring naar Nice kwam te laat voor hem.

22:46 22 uur 46. Pape Diouf was voorzitter van Marseille toen Eric Gerets trainer was.

