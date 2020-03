Coronablog: Alaves bevestigt 15 coronagevallen, 24u Le Mans naar september

19:57 19 uur 57. Mehry vecht pas in oktober voor de wereldtitel. Het boksgala dat zaterdag 16 mei in Le Dôme van Charleroi plaats zou vinden, wordt uitgesteld. Zaterdag 24 oktober is de nieuwe datum. Ryad Merhy zou op het gala zijn interim WBA-wereldtitel bij de lichtzwaargewichten verdedigen tegen een nog aan te duiden tegenstander. Mehry vecht pas in oktober voor de wereldtitel Het boksgala dat zaterdag 16 mei in Le Dôme van Charleroi plaats zou vinden, wordt uitgesteld. Zaterdag 24 oktober is de nieuwe datum. Ryad Merhy zou op het gala zijn interim WBA-wereldtitel bij de lichtzwaargewichten verdedigen tegen een nog aan te duiden tegenstander.

19:56 19 uur 56. Tennis ATP en WTA schrappen het volledige gravelseizoen

18:04 18 uur 04. 24 Uren van Le Mans verschuift naar september. De 24 Uren van Le Mans is het volgende grote evenement dat niet op zijn voorziene datum zal plaatsvinden. De legendarische autorace verschuift van 13 en 14 juni naar 19 en 20 september. Het wordt stilaan druk in het najaar...

17:51 17 uur 51. Alavés bevestigt vijftien gevallen, waaronder drie spelers. Deportivo Alaves is zwaar getroffen door het coronavirus. Maar liefst vijftien werknemers van de Spaanse voetbalclub zijn besmet, waaronder ook drie spelers en zeven leden van de technische staf. "Alle besmette personen zijn in goede gezondheid", laat de Baskische ploeg weten in een persbericht. Alaves is na Espanyol en Valencia de derde club met positieve gevallen.

17:46 17 uur 46. Zomerstop F1 verschuift naar maart/april. De Formule 1 heeft besloten om de jaarlijkse zomerstop, normaliter twee weken in augustus waarin niet aan de bolides gewerkt mag worden, te vervroegen en te verlengen. Er mag nu in maart/april 21 dagen lang niet aan de auto gesleuteld worden.

15:58 15 uur 58. Mannschaft-spelers doneren 2,5 miljoen euro. De spelers van de Duitse nationale ploeg hebben 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het coronavirus te bestrijden. Ze roepen ook al hun fans op een financiële bijdrage te leveren. "We zijn één groot team", zegt aanvoerder Manuel Neuer in een videoboodschap op Instagram. "Niet alleen op het voetbalveld, maar ook in onze samenleving. Dat realiseer je je in deze tijden. Het is mooi om te zien hoe mensen elkaar helpen. Dat zie je ook in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en supermarkten. Voetbal staat momenteel stil en gezondheid staat voorop. Blijf gezond en wees vooral veel thuis."

15:58 15 uur 58. Twee MXGP's uitgesteld. De MXGP's van Italië en Duitsland worden uitgesteld naar een andere datum door het coronavirus. De GP van Italië verschuift van 17 mei naar 5 juli. In Duitsland zal op 9 augustus gecrosst worden, in plaats van op 24 mei. De bedoeling is om het WK op 7 juni te hervatten met de Grote Prijs van Rusland.