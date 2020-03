21:44

21 uur 44. 8 spelers van West Ham zijn besmet. Premier League-club West Ham United heeft acht spelers in quarantaine geplaatst "omdat ze milde symptomen vertonen van het coronavirus". Dat laat de vicevoorzitster van de club, Karren Brady, weten. Ze maakte niet bekend om welke spelers het gaat. "Ze hebben gelukkig slechts milde symptomen. Het gaat ook goed met hun families. Maar het virus is een hand of een hoest van ons vandaan.".