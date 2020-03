Coronablog: 70 procent van Japanners twijfelt over doorgaan Spelen

14:16 14 uur 16. Twijfels in Japan over Olympische Spelen. Nu steeds meer internationale sportevenementen worden geannuleerd en er ook vraagtekens achter het EK voetbal staan, wordt getwijfeld over de Olympische Spelen in Tokio. Het Japanse organisatiecomité en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geven nog steeds aan dat de Spelen zullen plaatsvinden van 24 juli tot 9 augustus in Tokio. Maar de Japanse bevolking heeft zijn twijfels. Bij een bevraging van het Japanse persagentschap Kyodo bij duizend Japanners denkt 70 procent dat uitstel onvermijdelijk is. . Twijfels in Japan over Olympische Spelen Nu steeds meer internationale sportevenementen worden geannuleerd en er ook vraagtekens achter het EK voetbal staan, wordt getwijfeld over de Olympische Spelen in Tokio. Het Japanse organisatiecomité en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geven nog steeds aan dat de Spelen zullen plaatsvinden van 24 juli tot 9 augustus in Tokio. Maar de Japanse bevolking heeft zijn twijfels. Bij een bevraging van het Japanse persagentschap Kyodo bij duizend Japanners denkt 70 procent dat uitstel onvermijdelijk is.

14:07 14 uur 07. Stage Red Wolves valt in het water. De Belgische handbalbond (KBHB) heeft de stage van de Red Wolves (13-15 april) afgelast wegens de verspreiding van het coronavirus. Ook het vierlandentoernooi van de U20 in Luik (14-17 april) is geannuleerd.

12:45 12 uur 45. Formule 1 Besmet lid van F1-team McLaren is aan de beterhand

11:22 11 uur 22. Geen Ronde van Moeskroen voor vrouwen op 13 april. De eerste editie van de Ronde van Moeskroen voor vrouwen op 13 april is geschrapt door het coronavirus. Dat bevestigde Jean-Luc Vandenbroucke in naam van het organisatiecomité. De wedstrijd zou tellen als de 3e manche van de Lotto Cycling Cup voor vrouwen. "Deze beslissing viel na overleg met de stad Moeskroen. We dringen niet aan op een nieuwe datum. Volgend jaar is de koers op 5 april."

11:00 11 uur . 2 maanden geen NBA? De NBA zou wel eens langer out of office zijn door het coronavirus dan de voorbije dagen verwacht. Volgens een nieuwe aanbeveling van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zouden evenementen die 50 personen of meer samenbrengen in de Verenigde Staten de komende acht weken geannuleerd of uitgesteld kunnen worden. NBA-baas Adam Silver verklaarde donderdag nog "te verwachten minstens 30 dagen niet te kunnen spelen". Hij kon echter niet uitsluiten dat er langer gepauzeerd werd. Zondag kwamen de CDC met nieuwe aanbevelingen en die leken eerder die laatste optie te ondersteunen. Een reorganisatie van de kalender dringt zich dus op in de NBA. Het lijkt onzeker of alle 259 resterende wedstrijden in de reguliere competitie nog afgewerkt kunnen worden. De play-offs zouden in dat geval immers in het midden van de zomer doorgaan.

10:59 10 uur 59. Geldt ook voor NHL en MLS. De aanbeveling van de CDC treft ook andere topcompetities in de Verenigde Staten als de NHL (ijshockey) en de MLS (voetbal). De MLB (baseball) stelde de start van het seizoen, voorzien op 26 maart, al minstens 2 weken uit.

08:35 08 uur 35. Boksen zonder publiek. Het olympische kwalificatietoernooi boksen in de Copper Box Arena in Londen gaat vandaag zonder toeschouwers verder. Tijdens de eerste twee dagen waren toeschouwers wel toegelaten in het toernooi. In Londen kampen tussen 14 en 24 maart 342 boksers voor 77 deelnamebewijzen voor de Olympische Spelen. Voor de Belgen is het voorlopig een wisselend succes in de Britse hoofdstad. Het toernooi begon met een zware opdoffer voor Delfine Persoon, maar daarna wonnen Ziad El Mohor en Victor Schelstraete hun eerste kamp. Karim Saboundji moest meteen zijn koffers pakken.