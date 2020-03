Coronablog: 70% Japanners twijfelt over Spelen, geen WTA tot 2 mei

16:47 16 uur 47. Ook Zuid-Afrikaanse voetbalcompetitie ligt stil. In heel wat Afrikaanse landen worden de voetbalcompetities stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Na Ghana en Marokko heeft ook Zuid-Afrika die knoop doorgehakt. "Met deze beslissing zetten we de gezondheid van onze leden, meer bepaald spelers, officials, sponsors en staff, op de eerste plaats", klinkt het in een mededeling. "We staan in nauw contact met de overheid en volgen de situatie op.". Ook Zuid-Afrikaanse voetbalcompetitie ligt stil In heel wat Afrikaanse landen worden de voetbalcompetities stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Na Ghana en Marokko heeft ook Zuid-Afrika die knoop doorgehakt. "Met deze beslissing zetten we de gezondheid van onze leden, meer bepaald spelers, officials, sponsors en staff, op de eerste plaats", klinkt het in een mededeling. "We staan in nauw contact met de overheid en volgen de situatie op."

15:12 15 uur 12. Geen WTA-toernooien tot 2 mei. De WTA-toernooien komende maand in Stuttgart (20-26 april), Istanbul (20-26 april) en Praag (27 april-2 mei), allen op gravel, zijn afgelast door de coronacrisis. Dat maakte de Women's Tennis Association (WTA) bekend. Er wordt zo niet meer getennist tot 2 mei. Eerder werden de toernooien van Indian Wells (11-22 maart), Guadalajara (16-21 maart), Miami (24 maart-4 april), Charleston (6-12 april) en Bogota (6-12 april) al geannuleerd.

15:04 15 uur 04. Geen Tour of the Alps (20-24 april). De 44e editie van de Tour of the Alps zal niet van start gaan op 20 april. De organisatie volgt de richtlijnen van de UCI inzake coronagetroffen landen. De koers moest vertrekken uit Bressanone in Italië, dat geteisterd wordt door het virus. De rittenkoers, vorig jaar gewonnen door de Rus Pavel Sivakov, zou ook over Oostenrijks grondgebied lopen. Misschien wordt de koers later dit jaar nog opgepikt.

14:16 14 uur 16. Twijfels in Japan over Olympische Spelen. Nu steeds meer internationale sportevenementen worden geannuleerd en er ook vraagtekens achter het EK voetbal staan, wordt getwijfeld over de Olympische Spelen in Tokio. Het Japanse organisatiecomité en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geven nog steeds aan dat de Spelen zullen plaatsvinden van 24 juli tot 9 augustus in Tokio. Maar de Japanse bevolking heeft zijn twijfels. Bij een bevraging van het Japanse persagentschap Kyodo bij duizend Japanners denkt 70 procent dat uitstel onvermijdelijk is.

14:07 14 uur 07. Stage Red Wolves valt in het water. De Belgische handbalbond (KBHB) heeft de stage van de Red Wolves (13-15 april) afgelast wegens de verspreiding van het coronavirus. Ook het vierlandentoernooi van de U20 in Luik (14-17 april) is geannuleerd.