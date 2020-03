Coronablog: 5 gevallen bij Valencia, Berlijn verbiedt Bundesliga-voetbal

Ezequiel Garay is niet de enige met het coronavirus bij Valencia, zo blijkt. De Spaanse eersteklasser laat weten dat er 5 personen besmet zijn met het virus, zowel bij spelers als technische staf. "Gezien de omstandigheden maken ze het allemaal goed", laat Valencia weten.

11 uur 52. Valencia-verdediger Garay test positief. Ook de Primera Division heeft nu zijn eerste positieve coronageval. Valencia-verdediger Ezequiel Garay heeft op Instagram bekendgemaakt dat hij besmet is. "Ik voel me goed en ik verblijf thuis in quarantaine", laat de Argentijn weten.